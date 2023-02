"Un brindis al sol con tintes electoralistas". Así ha valorado el consejero y candidato del PP a la presidencia del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Jacobo Medina, el encuentro entre Dolores Corujo y la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en relación con el Servicio de Atención Integral de la Dependencia en Lanzarote: servicio que aún no existe, que todavía no se ha puesto en marcha, pero del que ambas mandatarias hacen un balance "exitoso".

El consejero del PP recuerda que la última vez que Santana habló de dependencia fue el año pasado cuando anunció que Lanzarote tendría lista cero y prometer la creación de nuevas plazas sociosanitaria de ante de terminar el mandato. "De momento estamos en febrero y no vemos que haya ningún avance en la prestación de servicios porque los recursos son los mismos", denuncia Medina, quien exige "respeto para los pacientes y sus familias". "Bastante bochorno les causó ya recibir un premio por un servicio inexistente sino que ahora además tienen que escuchar que el balance de ese servicio fantasma es todo un éxito", añade.

El candidato popular considera "absurdo y completamente surrealista" que la presidenta del Cabildo asegure que este año se va a poner fin a las listas de espera porque "no puede hablarse de lista de espera 0 mientras no exista una residencia sociosanitaria que garantice el derecho que tienen los dependientes de grado 3 a disponer de una plaza, y eso en Lanzarote no es posible", en alusión al parón que sufre el proyecto desde mayo de 2021 cuando se puso la primera piedra.

Medina añade además que poco tiene que ver lista cero en dependencia con el hecho de que se pueda disponer de un servicio de ayuda a domicilio que es tan solo una de las prestaciones del catálogo a la que tienen derecho las personas dependientes y que varían y se amplían según el reconocimiento del grado que tengan.