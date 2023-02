"El adolescente que se conoce a sí mismo gestiona mejor sus emociones"

¿Por qué eligió escribir novela infantojuvenil?

Porque creo firmemente en el poder sanador de los libros. Subestimamos el impacto de un buen libro en una persona. No volvemos a ser los mismos después de una buena lectura. A través de los cuentos se puede trabajar cualquier cosa: emociones, valores, tipos de familia, diversidad funcional. Y los niños se sienten comprendidos, ven que a otros niños, aunque sea en un cuento, les pasan las mismas cosas que a ellos.

¿Han sido sus experiencias con adolescentes las que le han impulsado a publicar este libro y este juego?

Efectivamente. Los niños y los adolescentes son mi brújula diaria tanto para escribir como para mantener los pies en la Tierra e intentar ser cada día mejor persona. Fíjate que no hablo de mejor profesional, que también, sino mejor persona. Creo que los adultos estamos sobrevalorados y que la verdadera sabiduría está en ellos, tanto en la infancia como en la adolescencia, épocas en las que nuestra esencia está latente. Los adultos nos perdemos entre banalidades del día a día, por eso me gusta mantener la mirada en esas etapas de la vida. Para no olvidarme de quién fui. De quién soy.

¿Cómo afecta en los niños la pérdida de un ser querido?

La pérdida de un ser querido produce en los niños el mismo dolor que en los adultos. Y no tiene que ser solo una pérdida física, por ejemplo, por un fallecimiento, también se da una pérdida, y por tanto un proceso de duelo, ante una separación. En ese momento se inician las llamadas etapas del duelo, de las que hablo en la guía para padres que hay al final del libro, y las reacciones habituales de los menores según su edad. Aún así, es importante saber que no todos los niños viven el duelo de la misma forma y que hay que atender las necesidades de cada uno respetando sus ritmos y acompañándolos en su proceso.

¿Se ha incrementado este problema en los últimos años?

Los últimos años, especialmente desde de la pandemia, nos mostraron la fragilidad del ser humano. Los niños vivieron una época de miedo, incertidumbre y cambios socioemocionales a los que se fueron adaptando, sin más remedio, pero mejor que los adultos. Muchos de ellos perdieron a algún familiar: algún tío, algún abuelo y, en el peor de los casos, a alguno de los padres. Además, debido a la sobreinformación, se despertó en ellos el miedo al Y si… que trae consigo tanta ansiedad. He visto en consulta a niños con terrores nocturnos y adolescentes con crisis de ansiedad y el miedo a la pérdida siempre está presente. Incluso, simplemente, a la pérdida de la libertad.

Lo que usted publica es un libro y un juego. ¿En qué consiste cada uno de ellos y por qué esos títulos: Viaje al centro de ti mismo y El viaje de Bululú?

El viaje de Bululú es un libro que cuenta la historia de Valentina, una niña que tiene que afrontar la pérdida de su padre. El título se entiende cuando se lee la historia y conocen a Bululú. Además, tiene un botiquín emocional con una serie de actividades para los niños y una guía para padres. Está más enfocado a edades comprendidas entre ocho y doce años, aunque como digo siempre, se puede leer a cualquier edad porque todos tenemos un niño interior al que atender. Por otro lado, está Viaje al centro de ti mismo, un juego de cartas para adolescentes con el que se pretende fomentar la comunicación y el autoconocimiento. Elegí ese título porque creo que el viaje más importante de nuestras vidas es hacia adentro y no hacia afuera, entre antes lo aprendamos, menos sufriremos.

¿Qué papel juegan las ilustraciones de Melani Garzón?

Pues Garzón le ha dado vida a lo que yo he plasmado en palabras. Les ha puesto cara a los personajes, de alguna forma los ha hecho reales, así como a los lugares a los que viajan Valentina y Bululú. Sinceramente ha sido una suerte contar con ella porque fue capaz de moldear lo que yo tenía en la cabeza con una gran facilidad gracias a su sensibilidad.

¿En qué consiste el juego?

El juego consta de cuatro tipos de cartas y un tablero. El tablero es una carta con fichas de puzle, pues creo que todos somos un puzle que se va armando a lo largo de la vida y, en ocasiones, las piezas no siempre encajan. Se puede jugar en grupo o en sesiones individuales con el menor. Las cartas son mensajes, retos, propuestas de juego y una carta comodín. Los cuatro montones estarán boca abajo. Un jugador tira un dado y le caerá en una ficha de puzle: rosa, naranja, azul o verde. Entonces cogerá una carta del color que corresponda. Si le toca un mensaje, pues tendrá que leerlo y tenerlo siempre presente. Si le toca un reto tendrá que llevarlo a cabo durante 21 días, ya que es cuando el cerebro lo pasa a la parte consciente y lo convierte en aprendizaje cambiando patrones, si le toca una propuesta de juego tendrá que hacer lo que dice la carta que haga y si le toca la carta comodín, podrá elegir a un compañero al que proponerle un reto o un juego o darle un mensaje positivo.

¿Cómo actúa el juego en los niños para lograr su equilibrio emocional?

Soy muy partidaria del aprendizaje basado en el juego, tanto en el aprendizaje académico como en el emocional. ¿Por qué? Porque cuando los niños juegan se activa la estructura bioquímica del cerebro y se estimula la corteza prefrontal que es, por así decirlo, el centro neurálgico del control ejecutivo del cerebro. Además, se liberan neurotransmisores como la dopamina, la serotonina o la oxitocina que generan bienestar. Sumado a esto, se trabajan las normas, los valores, la voluntad, la comunicación y las habilidades sociales, por tanto, el aprendizaje se interioriza mejor.

¿Es un juego y un libro para utilizar sólo en momentos de crisis emocional o se puede jugar en cualquier momento?

Tanto el libro como el juego son materiales que buscan trabajar desde la prevención. Es decir, que los niños conozcan qué emociones se dan ante un proceso de duelo y acepten y normalicen esas emociones les ayudará a tener herramientas cuando se dé dicha situación, obviamente siempre de la mano de un adulto. En relación al juego, cuya finalidad es fomentar la comunicación, el autoconocimiento y el sentimiento de pertenencia tan necesario durante la adolescencia, también tiene carácter preventivo, porque si el adolescente se conoce, sabe cómo siente, qué patrones de comportamiento repite y por qué, y, sobre todo, se trabaja la autoestima y la aceptación de uno mismo, serán más hábiles emocionalmente a la hora de gestionar conflictos intrínsecos y extrínsecos. La clave está en conocernos y aceptarnos.