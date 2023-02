Canarias estudia una ayuda al alquiler para la familia de la pequeña Marta. El Instituto Canario de la Vivienda estudia si la familia de la pequeña Marta Santana, gran dependiente y con una enfermedad rara, cumple con los requisitos establecidos en la ley para poder acogerse a la ayuda al alquiler. Esta prestación es la que están destinadas a familias vulnerables.

Es una de las posibilidades que les han ofrecido tras su necesidad de contar con una vivienda adaptada ante las complicaciones que presenta la casa donde residen en la actualidad en la localidad de Vecindario. «Llevamos unos días en contacto con una trabajadora social de Vivienda pero de momento no hay nada, no hay ninguna novedad. Aún no he podido enviar la documentación necesaria porque hemos tenido que ingresar a Marta por un agravamiento de su estado de salud», explica Aridañy Santana, padre de la niña.

Hospitalizada

La pequeña está desde el pasado lunes ingresada en el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria tras un empeoramiento de su delicado estado de salud.

«Ha empeorado mucho, le están haciendo más pruebas para ver qué tiene. Es por los dolores que lleva sufriendo desde hace unos meses, de momento parece que no es la escoliosis que padece. Nuestra prioridad es ella», añade.

A la pequeña, según su padre, le quedan por delante varios días de hospitalización.

Mientras la situación de la pequeña se complica, la petición de una vivienda adaptada donde pueda tener una vida lo más cómoda posible sigue empantanada. Desde la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, apuntan que en la actualidad conseguir un piso adaptado del parque público «es muy complicado» de ahí la opción ofrecida de una ayuda al alquiler. Desde Vivienda apuntan que incluso les han ofrecido una ayuda para hacer frente al alquiler de un piso adaptado si encuentran uno.

Estudio

Para ello solicitaran informes a los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Lucía, municipio en el que residen, para ver si cumplen con estos requisitos. Estas ayudas están generalmente enfocadas a las familias más vulnerables y en situación de riesgo de exclusión social.

«Una vez presentemos la documentación tendrán que ver si cumplimos los requisitos necesarios. Lo haré estos días en cuanto mejore la situación de mi hija. El año pasado hicimos una recaudación de fondos para poder comprarle el coche adaptado que necesitaba, está reflejado en la renta y eso puede frenar que nos den esa ayuda», detalla. Fue a través de una caminata solidaria organizada por la Asociación Karna a finales del pasado año. Lo conseguido logró que la pequeña tuviese un carrito adaptado a sus necesidades.

La familia presentó toda la documentación necesaria para acceder a una vivienda adaptada hace ya casi tres años. Desde entonces siguen esperando y parece que tendrán que seguir haciéndolo.

Esperas

En el registro público de demandantes de vivienda existen 74 peticiones en lista de espera para personas con movilidad reducida que han pedido que el interior de la vivienda que se les asigne esté adaptada. El Plan de Vivienda 2020-2025, con todos los proyectos que ya hay redactados para empezar a construir vivienda nueva este mismo año, prevé cubrir esa demanda al tener prevista la construcción de al menos 70 viviendas adaptadas nuevas en distintas promociones que estarán disponibles en unos dos años.

De momento, mientras esos proyectos se han realidad la familia solo ha recibido llamadas de la trabajadora social que sigue el caso de esta familia grancanaria. El resto de puertas que han tocado en este tiempo no se han abierto.

«El ayuntamiento nos dice que no hay casas y que no pueden hacer nada por ayudarnos», se queja Santana. Lo que sí tienen claro es que seguirán dando la batalla para que esta demanda se cumpla.

«La esperanza no la puedo perder, lo hago todo por mi hija. No me quedo quieto si tengo que presentar un escrito o ir al Parlamento de Canarias a exponer mi caso lo haré. Hasta que Marta no tenga lo que necesita no voy a parar», adelanta.

De momento, esperan poder reunirse con el Rafael Yanes, diputado del común, tras haber tenido que suspender la cita que tenían prevista hace unos días.