Jaime Hernández de Vicente: «Hay que apostar por las tecnologías y formar a los jóvenes en innovación»

En febrero de 2022 ganó el programa Mirai que organiza la ULPGC cada año para conocer la cultura japonesa y viajar al país asiático durante seis días. ¿Cuál es el objetivo de la iniciativa?

Mirai significa futuro en japonés, es un programa financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón y lo que se busca es jóvenes estudiantes o profesionales que tengan interés en Japón, que tengan vocación internacional y que hablen idiomas. El objetivo es crear redes entre tu región y el país asiático. Participan estudiantes de 15 países de Europa y durante una semana todos estos estudiantes y jóvenes profesionales se van a Japón a conocer su cultura, su economía y los futuros proyectos. Tienen interés en los jóvenes con talento que saben que dentro de diez años liderarán los distintos sectores, es una apuesta por el futuro.

Acaba de aterrizar del viaje, ¿acaba aquí el programa?

Vas solo seis días, pero de alguna forma adquieres un compromiso con el país. Yo estoy en contacto continúo con el cónsul de Japón en Canarias, Akira Kusunoki, y la idea es que todo lo que has conocido sirva para algo, para conectar Canarias con Japón. Estoy empezando a planear acciones en ese sentido, a desarrollar proyectos que puedan hacer que todo lo que aprendí sirva para algo, crear contacto entre regiones y que salga algo positivo para ambas sociedades.

¿Cada año va un estudiante canario?

Exacto. Tanto el cónsul como las dos universidades canarias hacen un esfuerzo enorme para que cada año haya un canario en el programa. Un año va un alumno de la Ulpgc y al siguiente va uno de la ULL. Tenemos esa suerte.

¿En qué punto están los lazos entre Canarias y Japón?

Aunque no haya mucha gente que lo sepa, Japón y Canarias siempre han tenido una gran relación, pionera en España. Aquí está el primer restaurante japonés del país y la flota pesquera estuvo muchos años establecida aquí. Siempre han tenido un vínculo especial. Creo que las Islas con todo el tema de la Zona Especial Canaria (ZEC) y la atracción de empresas extranjeras tiene una oportunidad para que las compañías japonesas se establezcan en la región y usar el Archipiélago como un hub para expandirse en toda África. Podríamos ser un puente intermedio.

¿Las autoridades con los que tuviste contacto durante tu viaje conocían las Islas?

Mucha gente conocía Canarias y sabía que tenemos un clima buenísimo y tenemos por ello mucho turismo. Nos ubican en el mapa. También estuve en un centro de negocios y conocían a las Islas porque muchas empresas europeas con las que trabajan tienen trabajadores en remoto que se han asentado en las Islas.

¿Qué debería aprender la economía española de la japonesa?

Si algo tenemos que aprender de Japón es su apuesta por la innovación, para ellos es súper importante y también la inversión en I+D+i es brutal. Se sirven de este tipo de programas para buscar gente de fuera para que vengan y les de otra visión. Es increíble las ganas que tienen de seguir modernizándose y aprendiendo. También es destacable como mantienen la tradición a pesar de ser uno de los países más modernos. La combinación de los dos factores es lo que les lleva a seguir creciendo.

Todos los sectores en Canarias tienden precisamente a digitalizarse, pero los empresarios se quejan de la falta de trabajadores preparados para hacer frente a los cambios. ¿Cree que las nuevas generaciones salen preparadas para el mercado laboral?

En las universidades canarias hay muchísima formación de este tipo y hay grados vinculados a todos estos temas. Pero está claro que se debe hacer un esfuerzo por formar más a la juventud y quizás hacerles entender que este es el futuro y que no se puede vivir de espaldas a las tecnologías. Hay que apostar por ellas porque si quieres tener un futuro profesional exitoso tienes que formarte en este ámbito. Muchos canarios tienen que salir de las Islas para encontrar trabajo, no se si existe una falta de conexión entre las empresas y las universidades. Debería haber iniciativas enfocadas a informar a los jóvenes canarios de que aquí hay oportunidades y que las empresas se esfuercen un poco más en dar a la gente joven lo que busca y que no tengan que irse fuera a buscar un trabajo.

En febrero se cumple un año del comienzo de la guerra en Ucrania. ¿Qué países cree que liderarán el panorama internacional?

No tengo claro lo que pasará en el futuro. Lo que hay que hacer es no aislarse y tener en cuenta lo que pasó en el pasado con las guerras para que no ocurra de nuevo. Los países deben crecer y abrir sus fronteras a cualquier intercambio cultural. Ahora estamos en un proceso contrario y me parece muy negativo para todo el mundo.

¿Es Japón un ejemplo para Canarias?

Siempre he visto muchas similitudes. Son islas sin recursos energéticos y materias primas, que siempre se dice que eso es lo importante para tener una economía fuerte y Japón ha demostrado que no. Ha demostrado que hay que apostar por innovación y educación para tener crecimiento económico. Canarias debería apostar por eso, por abrirse al mundo. Tenemos mucho potencial, solo hay que enfocarlo de una forma correcta y posicionarnos para que la gente sepa que estamos aquí.