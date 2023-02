La presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, ha anunciado este jueves que la Corporación ha lanzado una nueva norma sobre publicidad encubierta que servirá de guía al personal para evitar incurrir en este tipo de prácticas prohibidas, aunque ha subrayado que en el ente público "no hay patrocinios irregulares".

Elena Sánchez ha hecho este anuncio en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en la que ha sido preguntada por la posible publicidad de una marca de ropa en el equipo de deportes de la Corporación en el Mundial de Qatar y sobre si esta nueva norma sobre publicidad encubierta se debía a que Competencia iba a expedientar al ente por esos hechos.

La presidenta interina ha asegurado que RTVE "no fue haciendo patrocinio alguno", "ni una acción de publicidad" y que "no hubo ningún ingreso" y ha explicado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no ha abierto a la Corporación ningún expediente sancionador, sino que les ha solicitado información sobre este asunto hace varias semanas y que ya se la ha entregado.

"La Corporación quiere realizar todas sus actividades, entre ellas las comerciales, con las máximas garantías jurídicas, sin que tengan que estar sujetas a interpretaciones", ha insistido.

La nueva norma establece que los directores de programas, especialmente, y los productores ejecutivos deben adoptar las medidas necesarias para que no existan contenidos de publicidad encubierta en ninguno de los programas que emita RTVE, de producción propia, interna o externa o ajena.

Estas medidas implicarían la suspensión de la emisión de esos programas, la eliminación del contenido ilícito o su sustitución por otro y se exigirían responsabilidades a quienes incumplan la norma.

También ha planeado en la comisión el informe de la intervención General de la Administración del Estado (Igae), que apreció falta de austeridad en los gastos de los máximos responsables de RTVE durante la gestión de José Manuel Pérez Tornero en 2021, y algunos de ellos sin justificar.

Sánchez ha admitido que en el informe se aprecia por primera vez una "debilidad de control interno" en relación a la justificación de los gastos de relaciones externas y ha advertido que RTVE ha empezado a tomar medidas y que pedirá el reintegro de las cantidades que se recibieron, si no se justifican debidamente.

Además, se va a elaborar una nueva norma sobre el reembolso de gastos asociados al desarrollo de la actividad profesional, que se aplicará tanto a la alta dirección, como al resto de empleados.

Sobre el supuesto "fraude de ley" en el que la Corporación podría haber incurrido, según el PP, si tal y como se ha publicado en 2021 se fraccionaron contratos de obras para repartirlos sin concurso público, Sánchez ha asegurado que "en RTVE no existen irregularidades" y ha comentado que para el informe de fiscalización al que se refieren sólo se ha analizado una muestra de 60 contratos y en cuatro de ellos se advierte que podría haber fraccionamiento.

Ante las críticas de los populares de manipulación política, sectarismo, de ser "la escudera del PSOE", de evitar informar de los casos de corrupción de los socialistas o de intentar desacreditar a la Comunidad de Madrid, Elena Sánchez ha replicado que en RTVE se aplica el pluralismo político.

La proporcionalidad informativa, a su juicio, no consiste en repartir tiempos entre los partidos políticos "cronómetro en mano". El concepto de cuotas, según sus palabras, es aplicable "sólo en período electoral".