La oposición de docentes de Arte llega al Parlamento con el sector dividido

El proceso extraordinario de estabilización por concurso de méritos del personal docente interino de Artes Plásticas y Diseño de Secundaria en Canarias continúa dividiendo a este sector del profesorado, que si bien quiere hacerse con una plaza, no se pone de acuerdo en el sistema que más les conviene para ello. Una parte del sector de interinos se ha manifestado en contra del procedimiento y ha solicitado una enmienda en el Parlamento canario como la lograda por el profesorado de los conservatorios de música. Sin embargo, otros consideran necesario estabilizar estas plazas y poner freno al alto porcentaje de interinidad, aunque atendiendo de una forma u otra a las peculiaridades del sector.

El concurso de méritos en Canarias prevé 87 plazas para docentes de Artes Plásticas y Diseño y ya se han apuntado 1.201 personas. La doctora en Bellas Artes y profesora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez desde el año 2010, Mayte Chinea, se reunirá, junto a otros profesores de Arte de las Islas, el próximo miércoles 1 de marzo con diferentes grupos parlamentarios para solicitar que los procesos de estabilización se lleven a cabo con las máximas garantías y, si es necesario, se aplacen el tiempo necesario para que cumplan con todos los imperativos legales.

En cualquier caso, esta docente no considera la mejor vía las reivindicaciones realizadas por algunos profesores de las escuelas de arte y superiores de Canarias, que solicitan quedarse al margen del proceso extraordinario de estabilización por concurso de méritos ante las particularidades de este colectivo, al igual de lo que ocurrió con el personal docente de los conservatorios a quienes el Parlamento, a través de una enmienda a los Presupuestos Generales de la Comunidad canaria, ha desvinculado del procedimiento. La docente considera que esta enmienda no es viable puesto que entra "en clara contradicción" con la ley estatal de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

"Solo pido que recapacitemos y que saquemos adelante el procedimiento más viable, pero lo que está claro es que las plazas tienen que salir porque hay que reducir la interinidad en nuestro sector", concluye esta docente.

El director general de Personal de la Consejería de Educación, Fidel Trujillo, recuerda que, aunque la Ley 20/2021 es "nuestra guía", el Parlamento de Canarias "nos ha pedido sacar fuera de la OPE al profesorado de los conservatorios, y eso es lo que estamos tramitando". "Yo tengo que aplicar lo que me dice el Parlamento de Canarias, ni me lo cuestiono", sentencia.

De hecho, durante la mañana del jueves 23 de febrero se celebró una mesa sectorial en la que se aprobó esta modificación de la OPE de 2022. La enmienda de la ley de los presupuestos de la Comunidad Autónoma establece que se queden fuera las plazas de los conservatorios por lo que debían rectificarse tanto el decreto de la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal de personal docente como las convocatorias de los procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización. No obstante, el director general de Personal puntualiza que "todos los sindicatos se abstuvieron" en la votación de este punto puesto que, aunque es necesario buscar fórmulas para atiendan las singularidades de estos docentes, estas consideraciones deberían extenderse a todos aquellos sectores en los que no se han convocado oposiciones desde hace años. En el caso de los conservatorios, nunca se han convocado oposiciones en Canarias, mientras que en la especialidad de Arte, no se convocan desde 2008 en el Archipiélago.