En 2004, la Fundación Randstad nació con una misión: mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. Poco a poco se fue extendiendo a otras zonas de España y en 2012, comenzaron en Las Palmas de Canarias.

Según la Base Estatal de Datos de Personas con Discapacidad (BEDPD), del IMSERSO, en 2021 había en Canarias, 123.954 personas con un grado de discapacidad reconocido superior al 33%. Esta cifra supone un 5,7% del total de la población canaria. La distribución por sexo es del 46% de hombres y del 54% de mujeres.

En Canarias, el mayor número de personas con discapacidad (49.484 personas) tiene un grado comprendido entre el 65% y el 75%, seguido de las personas con un grado entre el 33% y el 44% (33.713 personas).

Con el Gobierno de Canarias realizamos el proyecto Alfabetización Digital

Según los últimos datos de la Encuesta de empleo de las personas con discapacidad (2021) del INE, en Canarias, el número de personas con discapacidad, en la franja de edad de 16 a 64 años, que se encontraban inactivas ese año ascendía a 66.100 personas, el 74% de la población canaria con discapacidad de dicha edad. Por lo tanto, la tasa de actividad en Canarias se sitúa en el 25,6%, la más baja de todas las comunidades y 9 puntos por debajo de la de España (34,6%).

“Cuando comenzamos con la Fundación en Canarias, sabíamos que había una demanda por parte de las personas con d i s c a p a c i d a d para que les asesoramos y le ayudáramos pero además nuestro día a día nos fue confirmando esa necesidad”, asegura Patricia Muñoz, directora de proyectos de Fundación Randstad. En estos 10 años han conseguido atender a casi 4.000 personas, realizando acciones formativas en las que han participado 2.200 personas y han facilitado la integración laboral de más de 1.200 personas.

La Fundación realiza sus actividades en un ecosistema social contando con la colaboración de empresas, entidades sociales, administraciones públicas y centros de formación.

En el caso de las empresas de la zona, la fundación se centra en la sensibilización y normalización de la discapacidad, demostrando que todas las personas tienen capacidades. Además, la Fundación ayuda a las empresas en el cumplimiento normativa, genera entornos colaborativos entre empresas, trabajadores y entidades a través del voluntariado trabajando la cultura de diversidad e inclusión. En este sentido, es importante destacar que en 2022 se ha colaborado con 40 empresas y 6 administraciones públicas.

Con las administraciones públicas colaboran en diferentes proyectos como por ejemplo el proyecto de Alfabetización Digital para personas en situación de exclusión social de Canarias. Este programa del Gobierno de Canarias es un proyecto formativo para acercar la tecnología a las personas con discapacidad. “Nuestro objetivo es mejorar sus habilidades digitales y reducir la brecha digital que existe en este colectivo”, comenta Patricia. Los cursos se han desarrollado en diferentes niveles tanto en formato presencial como online.

La formación digital es clave hoy en día para encontrar un empleo

Entre los objetivos de la fundación se encuentra formar a las personas con discapacidad ya que consideran que es la clave para una óptima inserción laboral.

En Canarias las personas con discapacidad con estudios primarios representan un 39,4%, al igual que las personas con educación secundaria obligatoria (31,6%), seguidas de personas con FPI grado medio (7,9%), personas con FP grado superior (7,8%), personas con bachilleres (7,7%) y personas con estudios universitarios (5,6%).

Asimismo, la fundación ha extendido su actividad a Tenerife, “detectamos que había una necesidad no solo por parte de las personas con d i s c a p a c i d a d sino también por parte de las empresas -afirma Patricia-. Se habla de la escasez del talento y pensamos que las personas con discapacidad pueden aportar este talento”. Precisamente la f u n d a c i ó n Randstad ha d e s a r r o l l a d o una campaña protagonizada por Aitor Francesena, surfista ciego, “el es la mejor prueba del talento sin límites de las personas con discapacidad”, afirma Patricia