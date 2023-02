La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado este viernes, 24 de febrero, un Consejo de Gobierno ordinario, iniciado con un minuto de silencio solicitado por el Rector Lluís Serra, con motivo de la conmemoración del primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

Posteriormente, el Rector comenzó su informe explicando algunas de las principales actividades, iniciativas y reuniones mantenidas por este equipo rectoral en los últimos meses. Entre los asuntos destacados, en el área de gestión y gobernanza, el Rector informó de la reciente adjudicación de contrato de acondicionamiento y restauración de la antigua vaquería Salvago del Campus de Tafira y del proyecto de ampliación del Hospital Clínico Veterinario. Además anunció que la ULPGC tiene previsto destinar más de 6,5 millones de euros a rehabilitar y acondicionar varias infraestructuras estratégicas de la institución durante los próximos 4 años: el edificio departamental de Informática y Matemáticas, las residencias universitarias y la denominada ´Casa Roja' de Tafira, posible futura sede de los servicios de Teleformación de la ULPGC.

Además, en lo concerniente a la interacción de la Universidad con la sociedad, el Rector señaló que este mes de febrero se presentó el diagnóstico de la contribución de la ULPGC a la Agenda 2030, "que alcanza un 88% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestras políticas institucionales y nuestro plan estratégico, y un 94% en nuestra actividad investigadora", destacó. Anunció, también, que el próximo mes de marzo se comenzará a impartir, por primera vez, el Diploma de Estudios Científicos y Tecnológicos para mayores de 55 años en la isla de Fuerteventura, "con el fin de responder a la demanda de conocimiento general sobre la tecnología, digitalización, economía, salud y ciencias básicas". En esta misma isla, además, en el mes de julio se celebrará la primera Universidad de Verano de Fuerteventura en colaboración con su Cabildo.

En lo referente a docencia, se informó que este mes de febrero se ha comunicado a todo el personal docente e investigador de la ULPGC el resultado de la segunda fase del desarrollo del mapa de titulaciones, fruto de más de 3.300 encuestas a centros, institutos universitarios y diferentes agentes sociales. El Rector comentó a los miembros del Consejo de Gobierno que "gracias a este mapa dispondremos de una hoja de ruta para los títulos de grado y másteres actuales y otros nuevos a implantar en los próximos años".

En el área de investigación, Serra Majem destacó la relevante participación y organización de la ULPGC de distintos foros, encuentros y proyectos científicos nacionales e internacionales relativos a varias de las áreas estratégicas de esta institución: economía digital, cambio climático, microelectrónica, biomedicina e inteligencia artificial, entre otras.

El Consejo de Gobierno ordinario celebrado hoy también ha acordado por unanimidad posponer la propuesta de concesión de Doctor Honoris Causa al Doctor Antonio Fernández de Buján, solicitado por el Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas por su estrecha relación con el área de Derecho Romano. Esta decisión ha sido consecuencia de la propuesta del Rector Lluís Serra, que ha argumentado la escasa presencia de mujeres como Doctoras Honoris Causa en esta Universidad. "Tras el análisis de estos títulos otorgados en los últimos años, estamos en el proceso de elaboración de una lista de mujeres que consideramos referentes para la Universidad y que son merecedoras de este reconocimiento, y que me gustaría que contasen con el acuerdo de este Consejo de Gobierno, centros y departamentos, con el fin de que sean propuestas en el Claustro próximamente y, por tanto, mi recomendación es que hasta que esto no suceda, no se someta a consideración otro nombramiento", señaló, al mismo tiempo que destacó el prestigio de la figura del Doctor Antonio Fernández de Buján, "que está fuera de toda duda, por lo que solo se pospondría esta propuesta del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas".

Por último, el Consejo de Gobierno Ordinario aprobó nombrar profesores honoríficos a los siguientes docentes de la ULPGC: los investigadores asociados del Departamento de Biología, José Antonio González Pérez y Nieves Elvira González Henríquez; y al catedrático de Escuela Universitaria, del Departamento de Informática y Sistemas, José Rafael Pérez Aguiar.

Posteriormente, se celebró un Consejo de Gobierno de carácter extraordinario en el que se aprobó por unanimidad una nueva Oferta de Empleo Público (OEP) de la ULPGC para el año 2023, que supondrá la convocatoria de 113 plazas para el personal docente e investigador, con la siguiente distribución: 45 plazas de Profesorado Titular de Universidad; 30 plazas de Profesorado Contratado Doctor tipo 1; 13 plazas reservadas a investigadores de excelencia que se incorporan a la docencia; y 20 plazas del cuerpo de Catedráticos de Universidad.

La Vicerrectora de Profesorado, Ordenación Académica e Innovación Educativa, Cecilia Dorado, informó que la OEP se conforma en función de las vacantes del año académico anterior (jubilaciones, fallecimientos e incapacidades), "a las que se suma un 20% más de plazas, atendiendo a la tasa de reposición del 120% autorizada por el Ministerio, lo que supone que, por cada 5 plazas vacantes por jubilaciones, se consigue incorporar a 6 personas a la ULPGC".

Tras esta aprobación por el Consejo de Gobierno, el Vicerrectorado de Profesorado procederá a definir las plazas destinadas a cada área de conocimiento según las necesidades solicitadas y aplicando los criterios negociados con los representantes sindicales. Asimismo, Cecilia Dorado subrayó la gran relevancia de esta Oferta de Empleo, "que supone la incorporación de 113 profesores e investigadores a la ULPGC en los próximos años, en un momento crucial para nuestra Universidad, en el que la plantilla está envejecida y se anuncian jubilaciones masivas".