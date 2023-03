Las escuelas de Arquitectura rechazan el recorte de la docencia a los asociados en la LOSU

La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acoge hoy la reunión de la Permanente de la Conferencia de Escuelas de Arquitectura de España (CEAE), formada por 36 centros -públicos y privados-, donde se abordará el rechazo al recorte de horas del profesorado asociado en la nueva Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU) -que pasaría de seis a cuatros horas semanales-, y los pasos a dar para que se mantenga en la nueva norma el mismo peso docente que tiene esta figura, fundamental en la formación práctica del alumnado.

«El profesor asociado es una figura importante porque es el contacto que tiene la Escuela de Arquitectura con la profesión. Al profesorado permanente no se les deja trabajar fuera, a no ser que sea a través de un convenio con la Universidad porque tenemos exclusividad para la Escuela, por lo que siempre ha sido muy importante que el estudiante que salga tenga contacto con la profesión. Si reducen el número de horas de los asociados, nos vemos limitados en cuanto a docencia por los dos lados», indicó Elsa Gutiérrez Labory, directora de la Escuela de Arquitectura de la ULPGC, quien destacó que desde la Permanente de la CEAE trabajan para solucionar dicha discrepancia en cuanto a la nueva Ley de Universidades.

Las escuelas del país recuerdan que dicha figura «es el único contacto del alumno con la profesión»

Las Escuelas de Arquitectura de España no han obtenido respuesta a la reclamación presentada en su momento contra la nueva norma para que, al igual que pasó con los estudios de Ciencias de la Salud, se les reconozca el peso que tiene el profesorado asociado en estos estudios. «Se trata de un colectivo formado por profesionales de prestigio, que constituyen el único contacto que los estudiantes de Arquitectura tienen con el oficio, con la práctica real en la calle». Según destacan en una carta miembros de la CEAE, las horas de docencia de esta figura equilibran la formación, aportando la dimensión práctica del oficio a los conocimientos teóricos que se imparten en las aulas -geometría, representación, cálculo legislación, urbanismo, construcción, diseño...-.

Gutiérrez Labory aclaró que la CEAE está de acuerdo con el objetivo de la LOSU de eliminar el problema de los «falsos asociados», ya que se estaba utilizando esta figura «para hacer carrera universitaria, cuando ese no es el espíritu del asociado, sino que es el personal de reconocido prestigio que viene a dar una serie de horas a la Universidad para aportar el conocimiento profesional». No obstante, recuerdan que el profesor asociado en los estudios de Arquitectura tienen la misma particularidad que en los de Ciencias de la Salud, donde si se ha frenado el recorte de docencia.

Ciencias de la Salud

Desde la CEAE argumentan que la aportación del profesorado asociado es fundamental y no se puede limitar a 120 horas anuales. «Dificultar y mantener fuera de las aulas la experiencia profesional de los profesores titulares y catedráticos, y reducir las horas de las asignaturas de carácter eminentemente práctico impartidas por los asociados, puede llegar a ser equivalente a que los estudiantes de Medicina estudien cirugía cardíaca con un profesor que jamás ha hecho una operación cardíaca. Este disparate sí ha sido resuelto por la ley para el ámbito de la sanidad, pero no lo ha hecho en relación con la arquitectura, como si su aprendizaje no hubiese de ser a la vez teórico y práctico».

La Permanente de la CEAE reclama la misma solución al problema que ya se ha dado a los estudios de Ciencias de la Salud

Gutiérrez señaló que en la actualidad el peso del profesorado asociado varía según las escuelas del país, siendo mayoritario en muchas aunque no es el caso en la ULPGC, que ya sufrió un recorte importante de esta figura con el anterior equipo rectoral. «Necesitamos asociados por un lado, y profesorado permanente por otro», subrayó en relación al alto índice de envejecimiento de la plantilla docente en Arquitectura.

En la reunión que mantendrá hoy la CEAE en la Universidad de Las Palmas, se abordarán los pasos a seguir para que se tengan en cuenta las enmiendas básicas en los artículos 64.3 y 79e, en base a la Directiva europea referida a Salud y arquitectura, entregadas en su momento al Ministerio de Universidades, aunque ninguna se ha añadido aún a la ley. «Pero hay tiempo todavía», señalan.