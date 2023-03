'Sin igualdad no hay futuro, si nos cierran caminos abrimos veredas', lema canario para el 8M. El próximo miércoles 8 de marzo a las 19.00 horas saldrá la manifestación por el Día Internacional de las Mujeres en la capital grancanaria desde el parque San Telmo. Una cita para volver a reivindicar en las calles una lucha por la igualdad de derechos. Será la primera gran manifestación sin restricciones por la Covid-19 y tras los ataques recibidos por el colectivo feminista tras la última gran marcha del 8-M en 2020. "Está manifestación es clave porque es la primera en la que no vamos a tener restricciones, pero además está muy cerca de de una fecha electoral en la que se están removiendo, otra vez, nuestros derechos más elementales. Cuestionando los avances que hemos alcanzado en materia como el aborto o en la lucha contra la violencia sexual. Esperemos que la gente lo entienda y nos acompañen en las calles", apuntó Nayra Marrero, portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria.

Recorrido

La marcha discurrirá desde el citado parque San Telmo hasta la Plaza de Santa Ana, en pleno corazón histórico de la capital grancanaria, donde se procederá a la lectura del tradicional manifiesto y a la entrega de los premios y antipremios que otorga la Red Feminista de Gran Canaria. "Este año el premio colectivo se lo hemos dado por unanimidad a la Asociación Maresía, que está en Arucas, por su larga trayectoria en el movimiento asociativo en el norte de la Isla. El premio individual Berta Cáceres se lo hemos concedido a Jennifer Galván Medina, una mujer del sureste de Gran Canaria, concretamente de Vecindario, que es una activista, ecologista y antimilitarista. Tiene una larga trayectoria, entre otras es una de las organizadoras del Encuentro de Solidaridad con África y Latinoamérica (Espal)", adelantó Estefanía Medina, otra de las portavoces de la red. Medina apuntó que son solo un ejemplo de la labor que desarrollan día a día miles de mujeres. "Todas las mujeres son merecedoras de un premio como este por su lucha continua cada día durante cada año", destacó.

Unión

A diferencia de Madrid en el caso de las Islas, no solo de la manifestación de la capital grancanaria, el movimiento feminista está unido en una única protesta. " En Canarias entendemos los feminismos como una lucha común. Así lo hemos venido representando, somos diversas pero nos unimos en lo importante que es la igualdad y creo que en eso nos reconocemos nuestras diferencias, pero no, pero luchamos juntas porque el el enemigo no está dentro del movimiento por desgracia, el enemigo fuerte y nos quiere reventar", subrayó Marrero.

Destacaron los avances conseguidos en cuanto a la violencia sexual que sufren las mujeres o en materia como el aborto, cuya reforma legislativa entró en vigor este jueves y que el Partido Popular ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional y derogará en caso de llegar al gobierno.

Reivindicaciones

En este sentido, y con los derechos de las mujeres y la labor del Ministerio de Igualdad y de las consejerías de Igualdad en entredicho por un sector del espectro político, la red tienen claro que la lucha por la igualdad real es más necesaria que nunca. "No vamos a dar ni un solo paso atrás. Estamos hartas de debates, de cuestionamientos. Tenemos mucho por delante en la lucha feminista y vamos a ir a por ello de manera conjunta. Por que cuando decimos que sin igualdad no hay futuro no es que no lo haya para las más jóvenes, no hay futuro para la juventud y tampoco para las mujeres mayores cuando hay una diferencia en los ingresos que es trascendental", denunció Marrero.

Denuncian que las mujeres no pueden seguir estando invisibilizadas, en un segundo plano y con una triple jornada laboral. " No podemos seguir soportando sobre nuestras espaldas las cargas del cuidado en exclusiva. Es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad implicarnos todas y todos y esperamos que eso lo entienda la sociedad y vuelva a llenar las calles este 8 de marzo para luchar por esa igualdad", sentenció Marrero.