Canarias estudia el potencial de las tierras raras de Tenerife, La Gomera y La Palma

Un grupo de geólogos y físicos de las dos universidades canarias llevará a cabo un estudio para analizar más a fondo el potencial de tierras raras existente en la superficie de Tenerife, La Gomera y La Palma. Las tres islas han sido elegidas para completar el mapa del potencial de Canarias en lo que se refiere a la extracción de estos preciados elementos. Minerales con una infinidad de aplicaciones tecnológicas que van desde la mejora de las energías renovables hasta la creación de microchips y baterías para vehículos eléctricos.

Este grupo de investigación, conocido como MAGEC-REEsearch, cuenta ya con una larga trayectoria en la búsqueda de tierras raras en Canarias. En más de una década de investigaciones han conseguido extraer datos de las rocas y sedimentos de Fuerteventura, Gran Canaria y los montes submarinos de Concepción, Amanay y El Banquete, cercanos a las islas más orientales. En todos ellos ha encontrado una porción de tierras raras, aunque las más golosas no están bajo el mar, sino en la superficie de Fuerteventura.

«Es la joya de la corona», resume Jorge Méndez, físico y responsable del proyecto MAGEC-REEsearch. En concreto, en las carbonatitas de Fuerteventura han encontrado 10 kilogramos por tonelada de tierras raras. «Es 100 veces más de la concentración normal», explica Méndez, que insiste que lo habitual es encontrar apenas 100 gramos por cada tonelada de roca, «lo que lo hace imposible de explotar», insiste.

En Gran Canaria se han encontrado hasta tres kilos por tonelada en rocas como traquitas y fonolitas. «Si habláramos de un podio de tierras raras en Canarias, estas ostentarían la medalla de bronce», insiste Méndez, que junto a los geólogos Pepe Mangas, de la Universidad de Las Palmas, y Marc Campeny, del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, publicó un artículo al respecto en 2014.

En las tres Islas occidentales, los investigadores esperan poder encontrar traquitas

En Tenerife, La Palma y La Gomera se espera encontrar el mineral que podría conseguir «la medalla de plata» de este peculiar ranking: las traquitas. «Estas podrían contener en su interior hasta tres y cuatro kilos de tierras raras por tonelada», relata el investigador.

La identificación de estos recursos naturales se realiza de una forma «rudimentaria» en la que no se causa ningún daño al medio natural. «En las campañas de recogida de muestras vamos con un pequeño pico y una bolsa», explica Marc Campany, que insiste que la mayor parte de las rocas se recogen directamente de la superficie. «No necesitamos más», añade. Antes de acudir al lugar elegido, los investigadores preparan el mapa del lugar en el que esperan que haya un «afloramiento» de rocas de interés en la superficie. Estos minerales suelen formar parte de la base de la isla, pero afloran a la superficie de manera natural debido, por ejemplo, a la erosión provocada por el mar.

La idea del proyecto es crear un mapa que pueda servir de base para una hipotética explotación minera

La campaña, que aún no tiene fecha de inicio, se podrá llevar a cabo gracias al impulso del Gobierno de Canarias, que se ha interesado por los trabajos de este grupo de investigación y les ha dotado de 100.000 euros para contratar personal. Pero los muestreos en Tenerife, La Gomera y La Palma no serán los únicos trabajos que llevará a cabo este grupo de investigación. También se volverá a evaluar la composición química de las rocas recogidas en los montes submarinos de Concepción, Amanay y El Banquete –ubicados en los fondos marinos de Lanzarote y Fuerteventura–. «Las volveremos a analizar para ver si son ricas en otros minerales estratégicos, como el teluro y los platinoides», explica Méndez. Estas muestras son las únicas que no han sido tomadas directamente por el equipo. «Estas rocas se extrajeron en otro proyecto, el Indemare,s de 2006, pero hemos podido analizarlas porque la ULPGC está a cargo de su custodia», asevera.

Además del análisis de la composición química de estos materiales, el proyecto científica también contempla su análisis físico y, por tanto, las aplicaciones de estos minerales para mejorar la vida de los canarios. «Nuestro objetivo principal es evaluar cómo estos compuestos pueden mejorar la eficiencia de las placas solares y el potencial de hidrógeno verde a partir de energía solar», remarca el investigador, que insiste que estos materiales serán indispensables para la transición energética de España y Europa, dado que en la actualidad «todos se importan desde China».