Un poco más, cada día más

Me invitaron hace unos meses a participar en el Festival de Literatura Expandida de Magaluf y acepté la invitación encantada porque nunca había estado en Mallorca y porque iban a ir también varias escritoras a las que admiro mucho, como Elif Batuman o Marta Sanz. Recuerdo que unos treinta minutos antes de aterrizar cruzamos un banco de nubes y vi desde la ventanilla del avión un azul turquesa impresionante que me recordó mucho a la sensación que me embarga cuando vuelvo a Gran Canaria y vislumbro la costa. Siempre intento coger un asiento de ventanilla porque me mareo con mucha facilidad. Yo de Magaluf no sabía apenas nada, solo lo que había oído y visto en las noticias. Ya saben, historias de turistas borrachos precipitándose por los balcones y vecinos en pie de guerra por el ruido insoportable de los bares en la calle. Cuando llegué al aeropuerto me esperaba un conductor a mí y a dos muchachas que llegaron a la misma vez que yo. Nunca me había pasado eso de tener a alguien esperando para recogerme en el aeropuerto con un cartelito con mi nombre, me sentí rara. Estuve dos días en Magaluf, un fin de semana. Por las tardes salí a pasear cerca del hotel -es una de mis actividades favoritas, salir a caminar- y vi hileras de tienditas para turistas y restaurantes con las cartas en alemán e inglés. Volví a Gran Canaria con sentimientos encontrados: el lugar en el que se celebró el festival fue un hotel de lujo. De nuevo, nunca me había alojado en un lugar así y sigo sin saber cómo lidiar del todo con este tipo de contradicciones. Ya en mi isla cogí la 60 del aeropuerto a San Telmo, me costó menos de tres euros. Disfruté mucho del encuentro con las escritoras, artistas y músicos a los que se invitó, pude compartir mis inquietudes y recibir algún que otro consejo de personas con mucha más experiencia que yo en todo. Atesoro esos consejos e intento seguirlos desde entonces y me emocionó que viniese a verme tanta gente y que los organizadores del festival fuesen tan atentos y amables conmigo. La amabilidad de los demás tiene una forma extraña de apretarnos en un puño en alguna que otra ocasión porque a pesar de que la esperamos no solemos saber conjugarla una vez recibida.

No fue nada amable el debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria en el contexto del caso Mediador. Qué vergüenza más grande, qué espectáculo tan lamentable. Hay una intervención que se dio en ese debate que me ha parecido un tanto valiente por el reto que supone negar la realidad de una forma tan insultante e hiriente para todos aquellos que han tenido que irse de Canarias a ganarse la vida. También para sus familiares. Afirmaba Ángel Víctor Torres: “(…) decía que el hambre iba a llevarse a Canarias por delante y que iban a tener que emigrar, los canarios no emigran, tienen dificultades pero hay empleo en Canarias y se está generando economía”. Una de mis cosas favoritas del siglo XXI es que todo queda grabado. Nadie puede girarse y negar haber dicho lo que dijo. ¿Qué trabajo hay en Canarias? Lo pregunto con total honestidad, ¿dónde está? Otra pregunta más, ¿de qué tipo de trabajo estamos hablando cuando se nos dice que aquí empleo? ¿Lo querría un político para sus hijos o para sí mismo? No, por eso se metieron en política. Imito un momento a Yolanda Díaz y les ofrezco un dato: en la EPA (Encuesta de Población Activa) de Canarias del último trimestre de 2022 la tasa de desempleo juvenil es del 35,6%. Si se está “generando economía” ¿por qué Canarias es la región con mayor pobreza severa del país? Quizá es culpa nuestra, quizá nos equivocamos y escogimos mal nuestros caminos, quizá nuestras vidas serían diferentes si nos hubiésemos metido en política y nos dedicáramos a aplaudir con ligereza frases como las que les traigo hoy aquí. No sé qué me resultó más doloroso, si esas palabras o el aplauso posterior. Supongo que todos navegamos nuestras contradicciones como podemos, yo en ese hotel de cinco estrellas con unos cincuenta euros en la cuenta del banco y algunos políticos afirmando que nos representan mientras hacen todo lo posible por aplastarnos un poco más, cada día más. ¿En qué mundo viven y cómo podemos hacer que vuelvan a la Tierra? Ojalá saberlo. Quedan 86 días para las elecciones.