La ULPGC promueve la transformación del talento en empresas innovadoras

Una de las acciones que se enmarcan dentro del programa son los premios SpinON, convocados con la colaboración del Consejo Social de la ULPGC. Dicha iniciativa contempla dos convocatorias, una fallada el pasado diciembre para generar ideas de negocio a partir de proyectos generados en la ULPGC. En esta fase, se seleccionaron finalmente diez proyectos en los ámbitos de la economía circular, inteligencia artificial y TIC’s, transporte de mercancías, innovación social y turismo.

La segunda fase, cuyo plazo de presentación finalizó el pasado 28 de febrero, va más allá de la idea para incentivar ya modelos de negocio disruptivos e innovadores en el entorno de la Universidad de Las Palmas, vinculados a resultados de investigación y conocimiento, en todas las áreas, que den solución a problemas reales, con el objetivo de generar impacto y valor en la sociedad.

En este marco, se han presentado proyectos en el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA), mejoras genética en programas de Acuicultura, reparación de circuitos electrónicos, tecnologías médicas, economía circular... «El objetivo global es impulsar la creación de empresas de base tecnológica, a partir de los resultados de investigación que se han obtenido en la Universidad. Muchas veces se publican en un paper y ya está, y nuestro propósito es que eso no se quede sólo en la publicación científica, que también es muy importante, sino que se investigue y se llegue hasta el final, en los casos en los que se haga factible la creación de una empresa a partir de esos resultados de investigación».

Sebastián López calificó la transferencia de conocimientos, como la tercera misión de la universidad, después de la docencia y la investigación. «Este programa es una de las vías más importantes de transferencia, porque contribuye a que ese conocimiento que se genera en la universidad se transfiera a través de una empresa creada en la propia universidad».

Tras finalizar el pasado martes, 28 de febrero, la presentación de proyectos a la modalidad 2 de estos premios -dotados con 15.000, 7.500 y 5.000 euros, a los tres modelos de negocio más disruptivos e innovadores en el entorno de la ULPGC-, se llevará a cabo un proceso de selección inicial. Las candidaturas que lo superen, tendrán hasta el 30 de junio de este año, para presentar su candidatura ampliada como modelo de negocio. «Para poder optimizar sus candidaturas, tendrán la posibilidad de participar en un plan de acompañamiento grupal e individual de la mano de profesionales especialistas para convertir su propuesta inicial en un plan de negocio competitivo, además de prepararlos para comunicar su proyecto en formato de Elevator Pitch y one-pager ante el comité de personas expertas en un acto que tendrá lugar antes del 28 de julio de 2023».

El programa SpinON by ULPGC, promovido por la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, está financiado por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.

Ejemplos de éxito empresarial

En el marco del programa SpinON by ULPGC, el pasado febrero se celebró en el Campus de Tafira el evento SpinON TALKS, para dar a conocer las experiencias y logros en la creación de start ups y spin offs universitarias y reflexionar sobre cómo aplicar algunas de estas buenas prácticas al ecosistema científico de la ULPGC. Acudieron como ponentes Kurt Sandholtz, de la Brigham Young University Marriott School of Business (USA), que analizó algunas claves del éxito del «emprendedor anfibio» -personal investigador que coexiste entre el mundo científico y empresarial-; Chema Molina, doctor en Ingeniería Industrial y CEO de la start up Frenetic, que compartió su experiencia desde los inicios de su empresa en el seno de la Universidad Politécnica de Madrid y la hoja de ruta financiera para su escalada hasta la reciente incursión de la misma en el mercado estadounidense; y Antonio Molina, actual director del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (UPM-INIA/CSIC), que expuso el sistema de innovación abierta de su centro, y su experiencia como cofundador de la spin off Plant Response Biotech, adquirida por la multinacional Mosaic.