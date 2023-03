No se ha acabado todavía la resaca carnavalera y los canarios ya perfilan los planes para el próximo periodo festivo: la Semana Santa. El Gobierno de Canarias publicó a principios de año el Calendario laboral de Las Palmas 2023, donde constan como días no laborables el 6 de abril (Jueves Santo) y el 7 de abril (Viernes Santo). A efectos normativos, todos los días festivos son inhábiles, a efectos laborales retribuidos y no recuperables.

De esta forma, durante el resto del presente mes de marzo no hay ningún día festivo regional marcado (salvo que sea de carácter municipal), por lo que siempre es conveniente informarse detalladamente para no perder la posibilidad de disfrutar de un día libre. Como todos los años por Semana Santa, una gran mayoría de personas están en proceso de planificación de las "mini vacaciones", aunque hay otros que son asiduos a las diferentes celebraciones y eventos religiosos vinculados a estas fechas. Calendario laboral Canarias 2023 ¿Cuándo cae la Semana Santa en Las Palmas? La Semana Santa 2023 en la provincia de Las Palmas arranca el próximo domingo 2 de abril, conocido como 'Domingo de Ramos' y tiene previsto acabar el domingo 9 de abril, con el 'Domingo de Resurrección. En las Islas, son festivos los días 6 de abril (Jueves Santo) y el 7 de abril (Viernes Santo), pero no el lunes 10 de abril - 'Lunes de Pascua'. 2 de abril: Domingo de Ramos 6 de abril: Jueves Santo 7 de abril: Viernes Santo 8 de abril: Sábado Santo 9 de abril: Domingo de Resurrección ¿Por qué la Semana Santa cae en una fecha diferente cada año? La Semana Santa cada año se desarrolla en una fecha diferente, ya que está vinculada intrínsecamente al calendario lunar. En concreto, esta festividad tiene lugar el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Este año 2023 la fecha concreta es el domingo 2 de abril.