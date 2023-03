Las mujeres canarias alzan la voz este 8M: «No vamos a dar ni un paso atrás». Media hora antes del arranque oficial de la manifestación por el Día Internacional de la Mujer convocada por la Red Feminista de Gran Canaria, bajo el lema Sin igualdad no hay futuro, si nos cierran caminos abrimos veredas una multitud se agolpaba en el parque San Telmo mientras seguía llegando una riada humana morada. «Hay que respetar a las mujeres y que tengamos los mismos derechos que los hombres. Es necesario que alcanzásemos la igualdad real», comentó Naya Ortiz, de 11 años. Era la primera vez que acudía junto a su madre a la manifestación.

Y su es que, un año más, el 8M congregó a miles de mujeres canarias de todas las edades y generaciones con objetivo común, defender sus derechos y reivindicar medidas para alcanzar una igualdad real y efectiva.

Mientras el parque se iban llenando de gente las pancartas comenzaron a invadir la visión mientras comenzaban los primeros acordes de las varias batucadas que acudieron a animar el recorrido. Con lemas como «la lucha será interseccional o no será», «¿Te cansas de oírlo? Yo de vivirlo», «Yo solo lucho por mis derechos, perdón si te salpique» o «el feminismo nunca ha matado a nadie, el machismo mata y viola cada día».

Por la igualdad real

Carmen Torres e Ivana Melián llegaron desde Telde, su municipio de residencia, para participar en la marcha. Madre e hija vestían de morado y portaban carteles caseros donde reivindicaban la ley del solo sí es sí y la importancia de que la ley gire entorno al consentimiento. Para Carmen, la madre, era su primera manifestación. En cambio su hija Ivana es asidua a la marcha.

«Para mi es importante el 8M por la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres porque hay mucha desigualdad social y económica. Hay una brecha muy fuerte en nuestros derechos. Y, sobre todo, para que no no sigan matando, violando y asesinando», expresó Torres. Por su parte, Ivana destacó la necesidad de seguir rompiendo los miles de techos de cristal que siguen existiendo.

«La lucha será interseccional o no será» se leía en uno de los carteles que portaban

«Hay que acabar con el patriarcado. Hay que conseguir que las mujeres más precarizadas también rompan ese techo, acabar con la trata de personas, la prostitución y abolir el patriarcado. Que a las mujeres no nos sigan asesinando. No podemos dar un paso atrás en la ley del solo sí es sí», subrayó la joven. Las hermanas Franco, Verónica Nicole e Irina acudieron agarrando un cartel con el lema «el feminismo es transinclusivo».

«No es un día para felicitarnos sino para hacer conciencia de dónde venimos, lo que necesitamos y lo que tenemos por conseguir todavía. Nuestras hermanas trans siempre con nosotras, eso de dejarlas fuera nunca jamás», opinó Verónica Franco.

Abolicionistas

Al lado de estas hermanas, un pequeño grupúsculo gritaba consignas contra las mujeres trans y a favor de la abolición de la prostitución, en un intento de afrenta hacia las miles de mujeres, y también hombres, que esperaban la salida de la marcha. Lo hicieron tras cruzar desde la calle Triana, donde estaban concentradas, hacia el parque San Telmo ante el poco éxito que tuvo su convocatoria. Alrededor de ellas se formó un corrillo en el que se leían carteles en defensa de un feminismo abierto, inclusivo y que cuenta con las mujeres trans. Mientras a golpe de megáfono la mencionada minoría intentaba, sin éxito, acaparar la atención y los focos mediáticos.

«Las mujeres trans sí somos mujeres», gritó una de las tantas mujeres ante las consignas de las excluyentes mientras las presentes rompieron en aplausos y continuaron gritando esa consigna.

«Nuestras hermanas trans siempre con nosotras, dejarlas fuera nunca jamás», opinó Verónica

Pese a que generaron un ambiente enrarecido, su voz se fue apagando mientras seguían llegando mujeres de todas las edades para dar comienzo a la marcha. Pasaban pocos minutos de las siete de la tarde cuando la cabecera comenzó su avance hacia la plaza de Santa Ana por la calle Rafael Cabrera.

Entre las primeras filas de la marcha destacó un grupo de mujeres ucranianas, refugiadas en la Isla, que portaban imágenes de mujeres y menores asesinados por el Ejército ruso durante la invasión de su país. También destacó un grupo de mujeres africanas, llegadas en pateras y cayucos, que se unieron a la protesta.

Manifiesto

Una hora y media después del comienzo de la marcha, y con la luna llena de fondo, comenzó la lectura del manifiesto en una abarrotada plaza Santa Ana. «2.000 euros menos al año ganan las mujeres en Canarias por el hecho de ser mujeres». Con esta contundente afirmación arrancó la proclama. La brecha salarial «sigue siendo un lastre para la igualdad» especialmente para las mujeres de más de 65 años donde esa brecha se ensancha hasta los 5.600 euros que junto a la «no corresponsabilidad de los cuidados ahonda en las diferencias convirtiendo a la pobreza en la compañera inseparable de las mujeres».

Clamaron por las que no tienen voz y han sido invisibilizadas por el sistema patriarcal. Abandonadas, empobrecidas y olvidadas por la sociedad. Denunciaron que la Isla no cuenta con recursos para ellas salvo la atención de servicios sociales y salud mental. Mujeres que fueron víctimas de la violencia machista hace cinco, diez o quince años, y que aún sufren sus secuelas. Mujeres que terminan en un sistema que carece de perspectiva de género, empobrecidas, sin hogar, enfermas y mayores. «Ahora, más que nunca, necesitan la ayuda de la administración pública. Pero esta les da la espalda».

Reclamaron el derecho de las más jóvenes a crecer libres del miedo sufrido

Remarcaron que al ritmo actual la igualdad real en términos salariales tardará 50 años en alcanzarse. «No lo vamos a tolerar», avisaron entre los aplausos.

Reclamaron el derecho de las mujeres jóvenes de «crecer libres del miedo que ha acompañado a las más mayores al salir a la calle, a recorrerlas de noche, a hablar, a opinar, a oponerse y expresar sus pensamientos y emociones libremente, sin ser juzgadas, minusvaloradas o ridiculizadas». Defendieron la libertad de ser, existir y expresarse de todas las mujeres.

«Nos queremos libres para salir del armario como lesbianas y bisexuales, como mujeres trans, libres para ser, para sentir y para expresarse sin ataduras de género. Libres para quemar los armarios», apuntaron.

Alzaron su voz ante la proximidad de varios procesos electorales por el riesgo a que intenten mutilar sus derechos. «No vamos a dar ni un paso atrás. Vamos a echar abajo cada propuesta, cada medida o cada idiotez que pretenda cercenar nuestros derechos. No vamos a permitir que se nos cuestione nuestro derecho fundamental a decidir si queremos ser madres o no serlo, a que haya familias con dos madres o a que sólo sí sea sí. No hay vuelta atrás», avisaron.

La cabecera llegó a Santa Ana una hora después del arranque de la manifestación

Hicieron un llamamiento a la unión de todo el movimiento feminista para conseguir un futuro «en el que ninguna mujer se quede atrás: ni las migrantes, ni las racializadas, ni las mayores, ni las que dedican su vida a los cuidados o las mujeres trans».

Más recursos

Ante los avances legislativos alcanzados en los últimos tiempos en favor de los derechos de las mujeres, como la ley del solo sí es sí o la ley trans, las convocantes alertaron de la falta de medios para poder desplegarlas con garantías. «Han puesto en el centro del debate y de la normativa cuestiones que las feministas veníamos reivindicando desde hacía años. Ahora faltan recursos humanos y materiales para que se hagan realidad», pidieron. Apelaron a la responsabilidad social de los medios «para no seguir fomentando ni odios ni bulos» ante la respuesta polarizada y «dolorosísima» de la extrema derecha a los avances en derechos de las mujeres. Exigieron «un uso no sexista del lenguaje y del tratamiento de las imágenes».

Concluyeron reclamando una mayor formación en igualdad a las plantillas profesionales sanitarias, policiales y judiciales especialmente. «Solo la formación y la sensibilización de los operadores jurídicos podrá acabar con el machismo más rancio que se resiste a desaparecer. Solo la sensibilización en el ámbito sanitario podrá introducir la perspectiva de género en la investigación, en los tratamientos y en el cuidado sanitario». Una formación sin la que no podrán ayudar a las miles de mujeres en situación vulnerable por las distintas formas de violencias machistas. Recordaron que siguen reclamando una educación afectivo sexual con perspectiva de género que frene las agresiones sexuales y la hipersexualización de las mujeres « así como de buenos tratos» con la implantación de la coeducación en todo el sistema educativo.

Premios y antipremios

Tras la lectura del manifiesto llegó el momento de conocer a los galardonados con los premios y antipremios de este año. El Premio Estropajo de esparto recayó en el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, por el protocolo antiabortista «de Atapuerca» anunciado hace meses.

El Premio Estropajo de Verguilla fue compartido por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y por la Federación Española de Fútbol y su presidente, Luis Rubiales. A los primeros por hacer un Mundial en un país machista y que criminaliza las relaciones homosexuales y las disidencias sexuales. A los segundos por no entregar en persona las medallas a las campeonas de la Supercopa de España de fútbol femenino, cuando sí lo hizo en Arabia Saudí, país donde el feminismo y la homosexualidad son delito.

«No podemos dar un paso atrás en la ley del solo sí es sí y en el consentimiento», reclamó Ivana Melián

«Se retratan como lo que son, una institución deportiva machista, arcaica y vergonzosa, que discrimina a las mujeres deportistas y las ningunea».

El último antipremio, el Premio Estropajo de Brillo fue para el ayuntamiento de la capital grancanaria por múltiples razones, entre ellas por contratar una exposición feminista que atacaba a las mujeres trans y ninguneaba los feminismos canarios; por no realizar acciones para erradicar la trata de personas con fines sexuales o porque cuando queda vacante la plaza de jurista del servicio de violencia de género municipal las víctimas deben acudir a las entidades sociales.

El Premio Berta Cáceres fue para la Asociación de Mujeres Maresía, de Bañaderos, en el municipio grancanario de Arucas por su labor de crear espacios donde las mujeres son verdadero motor, de educación de los hijos e hijas, del cuidado de nuestras mayores» y por su ecofeminismo y la realización de «sinfín de actividades educativas, culturales, de ocio y de recreación, por su feminismo desde lo local hasta el mundo».

En cuanto al Premio Simone de Beauvoir la Red Feminista de Gran Canaria se lo otorgó a la activista Yenifer Galván Medina, de la localidad de Vecindario, por «su educación, su trayectoria, su experiencia y su especial mirada» que han convertido su trabajo en «un valioso activo de escucha y acción para combatir los rumores, la violencia y los mensajes de odio, y proyectar la sororidad, la convivencia, la interculturalidad y la cultura solidaria». Unos premios que pusieron el punto final a una jornada histórica.