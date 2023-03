"Estas mujeres han sido y son líderes en sus diferentes ámbitos sociales. Lo hicieron además en una época difícil, pero llegaron y luchan todavía para hacer un mundo mejor". Es la reflexión que Nardy Barrios, presidenta del Charter 100 Gran Canaria, lanzó en la cuarta edición de Círculo de Mujeres: 8 pioneras forjando paradigmas, un evento que tradicionalmente celebra esta asociación de empresarias, directivas y profesionales del archipiélago en el Día Internacional de la Mujer. "La igualdad empieza en el trabajo del día a día, como hacen estas ocho mujeres de las que hoy aprendemos tanto, son un ejemplo para las nuevas generaciones", añadió Barrios.

Esta cuarta edición, que se celebró en la Sala Josefina de la Torre del Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, convocó a mujeres representativas y referentes que se han distinguido por ser las primeras en desarrollar su actividad profesional, deportiva o política.

Dentro del ámbito deportivo, concretamente en la náutica, se encontraba Patricia Guerra y Mimi González, ambas pioneras de la vela olímpica española en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Patricia Guerra Cabrera aseguró que "años más tarde" se dieron cuenta de "la importancia de ser las únicas mujeres que participaron en los juegos". Añadió que "todo lo que se consiga a nivel olímpico se traslada al deporte base y juvenil, y esto anima a las chicas jóvenes que ahora se inician en este mundo". Por su parte, Mimi González Muñoz destacó "la fortuna que tuvieron de engancharse al deporte y como les sirvió para desarrollar valores, como la amistad, la frustración, el esfuerzo o la confianza".

Por otro lado, y sin salir del mundo náutico, pero en este caso en cargos de gestión, contaron con las aportaciones de Dácil La Cámera Pérez, primera mujer directora de muelle deportivo en Canarias. La Cámera afirmó que llegar a este puesto se lo debe a "su formación y a no tener miedo a los cambios".

Ita Sosa Déniz, primera mujer canaria guardamuelles, comentó que al principio en su trabajo la miraban como "un bicho raro", pero siempre sus compañeros hicieron que se sintiera bien e integrada. Señaló, además, que ella entiende que "los trabajos no tienen género, los límites los ponemos nosotros mismos".

También participó Sarah Herrera Hernández, campeona de Canarias de kickboxing en la categoría kick light y medalla de bronce del campeonato de España. Herrera señaló que "todas las historias de mujeres son importantes y todas se tienen que escuchar". Tras años de maltrato, decidió rehacer su vida e iniciarse en el mundo de las artes marciales, donde ha cosechado grandes premios. En su intervención quiso animar a todas las mujeres "que tienen miedo, a las que temen lo que digan de ellas, a que confíen, a que crean en ellas mismas".

"Mi padre era militar, pero de pequeña ni me lo planteaba, no estaba permitido, pero me quedé con la espinita y desde que se aprobó la inserción de la mujer no me lo pensé, me formé y entré. Tener una compañera mujer les extrañaba, pero mi trabajo y constancia le demostró que yo también podía". Fue la experiencia compartida por Blanca Ostiategui Miranda, una de las primeras mujeres que entró en el ejército en 1988.

"Las mujeres siempre hemos estado en segundo plano y hemos conseguido que cada vez se nos visibilice más, gracias a foros como este de Charter 100", aseguró María del Carmen Pérez Castellano, primera mujer presidenta del Mercado Agrario de Gran Canaria, en su intervención del acto con motivo del 8M. "Poco a poco, he intentado que se ponga cara a las mujeres del mundo rural, porque a veces creen que no pueden o que son menos", concluyó.

Este Círculo de Mujeres estuvo moderado por Nardy Barrios Curbelo, quien además fue la primera mujer diputada a Cortes por la provincia de Las Palmas, la primera mujer que encabezó la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas y la primera mujer en la provincia de Las Palmas a la que le concedieron la Gran Cruz al Mérito Civil por su labor parlamentaria.