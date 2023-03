Un grupo de investigación europeo demuestra la alta efectividad de la estimulación neural en la recuperación del equilibrio. La prestigiosa revista Journal of Clinical Medicine , publicó recientemente en su número de septiembre de 2022 , los resultados de la efectividad de la estimulación eléctrica del vestíbulo , a través del órgano que controla la sensación de gravedad en el oído interno: el órgano otolítico, en pacientes con desequilibrio crónico. El Complejo Hospitalario Universitario Insular -Materno Infantil en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dirigen la investigación más avanzada en equilibrio y vértigo.

J.E.P. fue el primer paciente en recibir el sistema de estimulación de oído interno. Presentaba una inestabilidad tras un cuadro de vértigo que nunca consiguió superar. “Mi vida estaba limitada, necesitaba ir acompañado, me era imposible subir o bajar escaleras. Incluso en la playa necesitaba que alguien me ayudara a moverme. Así estuve varios años hasta que me propusieron participar en un estudio experimental. Me colocaron un sistema de estimulación en mi oído interno tras una cirugía, y mi vida cambió radicalmente. Hoy puedo ser independiente y puedo hacer vida normal”.

700.000 personas mueren por caídas cada año y 37 millones requieren atención médica

En todo el mundo, alrededor de 700 000 personas mueren por caídas cada año y 37 millones de caídas secundarias a desequilibrio requieren atención médica. El coste médico del tratamiento de las caídas en la Unión Europea es de aproximadamente 25 000 millones de euros al año. Se puede esperar que este número aumente ya que la población de personas de edad está creciendo. Una de las causas más importantes de caídas es la disfunción vestibular o alteraciones del equilibrio. Por lo tanto, la restauración de la función vestibular puede jugar un papel importante en la evolución de este campo.

En Noviembre de 1915, en la Revista de la Academia Prusiana de las Ciencias, Albert Einstein presenta el primer artículo sobre una nueva teoría, la Teoría General de la Relatividad, siendo las leyes de la gravedad completamente rediseñadas. La ley de gravitación universal es esencial en la relación con el control de la marcha y estabilidad en el ser humano, y es aquí donde empieza la investigación de este grave problema médico: la alteración del equilibrio crónico. Está claro que la detección de la gravedad parece ser esencial para la vida compleja, la detección de la gravedad es una de las funciones claves del sistema del equilibrio localizado en gran medida en el otolito del oído interno. La detección de GRAVEDAD asegura un crecimiento óptimo, una postura erguida, una marcha equilibrada y detecta desviaciones de la vertical como caídas.

La investigación como base del desarrollo de la mejor atención al paciente

La colaboración de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) y el Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, fue de vital importancia para la puesta en marcha del desarrollo de un grupo de trabajo colaborativo de investigación cuyo fin era mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes con alteraciones del equilibrio crónica y vértigo.

Era, por tanto, necesario el desarrollo de un proyecto que presentara una solución para restablecer el equilibrio y prevenir caídas. Para ello se realizaron los estudios básicos de la implantación vestibular y la estimulación eléctrica, en su vertiente de ingeniería en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y los desarrollos quirúrgicos en el Complejo Insular Materno Infantil (CHIMIGC). Para empezar se debía demostrar que era posible estimular el nervio vestibular a través del órgano otolítico del oído interno, donde radica el control del equilibrio. Tras mucho tiempo de investigación básica, el 17 de julio 2018, en el Servicio de Otorrinolaringología del CHIMIGC, se realizó la primera estimulación del nervio del equilibrio. Se observó respuesta eléctrica del nervio vestibular en humanos , por primera vez, utilizando esta vía quirúrgica. Los resultados de estos primeros datos se publicaron en la prestigiosa revista Audiolology and Neurootolgy en 2020.

EL CHUIMI realizó la primera estimulación eléctrica del nervio vestibular

Se puso de manifiesto la necesidad de financiación y por ello, en el año 2019, se constituyó un consorcio de investigación europeo en el que participan dos grupos españoles: Servicio Canario de Salud - Universidad de Las Palmas (IP ; Prof Angel Ramos Macías) y la Clínica Universitaria de Navarra (Universidad de Navarra) (IP ; Prof Manuel Manrique Rodríguez). Junto a la Universidad de la Sapienza ( Roma) (IP ; Prof Maurizio Barbara) , la Universidad de Amberes ( Bélgica) (IP ; Prof An Andrzej Zarowski), junto con una empresa líder en el area (Cochlear AG) (IP ; Dr Carl van Himbeeck). A través del programa Horizon 2020, la Unión Europea financia el proyecto, con una de la mayores cuantías dotadas en estudios clínicos. Denominándose el proyecto BionicVest. (Contacto: info@bionicvest.eu; web: www.bionicvest.eu)

Este año, de nuevo la misma institución europea, ha concedido un segundo proyecto en el mismo campo hasta el año 2026 , y se ha incorporado al consorcio la universidad Holandesa de Nijmegen.

La investigación clínica aplicada precisa de estrictas aprobaciones por los comités éticos y sobre todo por la agencia europea del medicamento, para poder analizar el efecto de la estimulación eléctrica crónica y la adaptación a la estimulación eléctrica del sistema vestibular en humanos para mejorar el desequilibrio debido a la falta de función vestibular y del equilibrio.

El esfuerzo de los ingenieros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Profesor Ángel Ramos de Miguel , Profesor José María Escobar), permitió el diseño de un implante vestíbulo-coclear, utilizando para la estimulación vestibular un electrodo recto con tres electrodos cilíndricos patentado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto con investigadores del Servicio Canario de Salud. El sistema computacional de la estimulación fue además publicado en una de las mas prestigiosas revista de ingeniería en el aérea PLOS Computational Biology en 2022.

En la actualidad 15 pacientes de estos estudios multicéntricos, han sido implantados con esta tecnología en el mundo, y seguida su evolución más de 18 meses presentando una estabilidad casi normal en condiciones de poca luz y terreno inestable. Dejaron de usar un bastón y referían actividades físicas casi normales. Se puso de manifiesto que las condiciones de postura y marcha mostraron una mejoría si se comparaba con la situación previa a la cirugía. Todos los sujetos usan el implante vestibular las 24 horas del día.

Grupo de investigacion en estimulacion neural y sensorial

La creación de esta grupo de investigación sanitaria y de ingeniería biomédica, concentra grupos relevantes relacionados con el desarrollo de sistemas de estimulación neural y áreas sensoriales del ser humano, creando una área de integración entre las Ingeniería en sus diversas ramas y el área de Neurociencia Medica, y formada por miembros tanto del Servicio Canario de Salud (FIISC) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Desde hace mas de 10 años la investigación se centra en 3 grandes áreas:

a) Estimulación Coclear y del Tronco Cerebral

b) Estimulación Vestibular ( equilibrio)

c) Terapia Génica de oído interno (gen otoferlina)

Estos trabajos han supuesto la creación de áreas de investigación específica, para promover la investigación traslacional, y transferencia , integrando las capacidades existentes tanto en la diversas ramas de ingeniería , así como de la medicina.

Es clave impulsar la investigación sanitaria a través del FIISC , SCS y la ULPGC

El equipo humano es esencial en todo el desarrollo , siendo de 14 invetigadores ( entre tiempo parcial y tiempo completo). La coordinación de la investigación viene dirigida por Doña Silvia Borkoski Barreiro, adscrita al CHUIMIGC , y se divide en tres áreas mayores:

Laboratorio de Microcirugía Experimental y Tecnología Microquirúrgica aplicada al oído interno (Responsable: Profesor Ángel Ramos Macías . ULPGC y CHUIMIGC)

Laboratorio de Fisiología Auditiva y Audiología (Responsable D Juan Carlos Falcón González -CHUMIGC ) y el Laboratorio de BioIngenieria Acústica , Equilibrio y Psicoacústica. (Responsable D. Ángel Ramos de Miguel. Profesor de la ULPGC - SIANI).

Para acabar y volviendo a los clásicos, decía Newton : “Explicar toda la naturaleza es una tarea demasiado difícil para cualquier hombre individual o incluso para cualquier edad”. Por ello la colaboración de disciplinas desde la medicina, la ingeniería, la matemática , resulta clave para el desarrollo de la ciencia. Este tipo de investigación colaborativa y transversal permite , como ha sido este caso, se desarrolle uno de los mayores proyecto de la unión Europea, con impacto en la salud del ser humano. Por ello es importante reforzar todas las estructuras de la investigación y concentrar esfuerzos , tanto en nuestro país , como en Europa, y por supuesto a través del impulso del FIISC en el Servicio Canario de Salud y por supuesto, la Universidad de Las Palmas a nivel local. Cada vez está más cerca , que la ingeniería , la robótica y la medicina se unan para conseguir mejorar la calidad de vida del ser humano, sobre todo , en aquellas patologías que nos hacen más frágiles en la edad adulta , como son las alteraciones del equilibrio..