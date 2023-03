Un viaje hasta el quinto pino

Un fósil de la piña de un pino canario se muestra con orgullo en un museo de Elche. La roca está tallada con los surcos característicos de las escamas – o piñones– que conforman la ovoideo-cónica flor de los pinos canarios. La pieza de museo tiene entre 5 y 2 millones de años, tal y como reza su descripción, que también muestra algo inusual: se encontró en el pueblo costero de Guardamar del Segura (Alicante).

La imagen hace saltar las alarmas de quienes tienen la fortuna de contemplarla a través de las redes sociales. «¿Cómo es posible que un pino canario llegue hasta la costa mediterránea?», se pregunta un internauta. La respuesta está en la propia evolución y los cambios a los que ha estado sometido el planeta Tierra durante años. Aunque parezca mentira, el pino canario no siempre formó parte del Archipiélago. Sobre todo, porque es más viejo incluso que las Islas. Este árbol «apareció en en el mundo probablemente en el mundo en el Jurásico (hace entre 200 a 145 millones de años) y no llegó a Canarias hasta hace unos cinco millones de años», explica Víctor de León, biólogo de la Asociación Fenix Canarias.

Los investigadores cada vez tienen más certezas para creer que el pino apareció cuando solo existía un gran continente en el planeta: Pangea. Y es que las características únicas del pino canario, tales como sus hojas de tres acículas, se repiten en los árboles de lugares muy remotos, como en Norteamérica y en Asia.

Tres de cada diez árboles que conforman el paisaje canario pertenecen a esta especie

El pino se asentó entonces también Europa. «De ahí probablemente saltó a Canarias, aunque no sabemos exáctamente desde dónde», explica León. Lo más posible es que lo hayan hecho desde la cuenca Mediterránea, donde se han encontrado este y otros fósiles similares, aunque siempre de forma puntual y escasa.

El primer testimonio fósil sobre la presencia de Pinus canariensis en la Península procede de un trabajo muy antiguo de mediados del siglo XIX. Se describe en ese único estudio la presencia de esta especie durante el Plioceno –que comenzó hace 5,33 millones de años– en la costa de Murcia. Casi un siglo y medio después, un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad Complutense de Madrid en 2003, confirmó la presencia de esta especie también en el levante y el sureste ibérico durante el Plioceno inferior.

Estos característicos pinos también estaban repartidos por toda Europa, pues existen registros aún más antiguos de su presencia en Austria o Turquía. Algunos estudios genéticos han llegado a relacionar el pino canario con una especie que habita en el Himalaya, llamado Pinus roxburghii. «Cuenta con unas acículas igual de largas que el pino canario», afirma León. De hecho, la mayor parte de los pinos europeos cuentan tan solo con dos acículas, lo que hace que la forma de las hojas del pino canario sea aún más especial.

Se desconoce cómo el pino llegó a Canarias, aunque probablemente haya sido con el viento o mediante la ayuda inestimable de un dispersor de semillas. Bastaba con que un ave se zampara unos cuantos piñones de almuerzo para trasladar sus semillas hasta el Archipiélago. Y así fue. En las Islas el pino encontró un terreno volcánico, pobre y abrupto, donde la lava corría con furia cada tanto en cuanto, pero no cesó en su empeño de reproducirse a lo largo y ancho de las Islas. Tras milenios de evolución consiguió adaptarse para que nadie, ni siquiera la lava, pudiera hurtarle ese nuevo hogar que había construído.

Se cree que el pino canario estaba repartido por toda la cuenca Mediterránea y parte de Europa

Hoy tres de cada diez árboles que forman el paisaje canario son pinos y junto a fallas y brezos conforman el 75% de la superficie arbolada de Canarias. «Tienen una increíble capacidad de supervivencia», ratifica el investigador. Su enorme resistencia al fuego ha sido durante décadas motivo de orgullo, aunque no era el fuego para lo que se había preparado, sino para sobrevivir a los ríos de lava. La reciente erupción de La Palma ha demostrado esto último. Los pinos que se encontraban en los alrededores del volcán sufrieron una terrible devastación durante los tres meses que duró la erupción. Los gases tóxicos y las cenizas inundaban su ecosistema y los árboles cada vez se iban resintiendo más.

En diciembre, a pocos días de que el volcán cesara en su empeño de destrucción, el pinar se había convertido en una extensión de color amarillento. Estaban enfermos por no haber podido respirar durante meses aire puro. Pero el volcán paró de rugir y con él también las emisiones de gases, los piroclastos y la lava. Los árboles empezaron entonces a recobrar el color y la fuerza. Fueron, de hecho los primeros en recuperarse. Pese que los volcanes siempre estuvieran al acecho, los pinos convirtieron a Canarias en su último reducto de vida. El Pinus canariensis no solo se extinguió de su lugar de origen, tampoco ha podido hacer el viaje de vuelta. «No tenemos constancia de que hayan sido trasladados a la Península, pero tenemos la certeza de que no hay ninguno vivo», relata León, que considera que esto puede deberse a que su crecimiento es mucho más lento que el de los pinos peninsulares, lo que dificulta que pueda enraizar de nuevo en el lugar que lo vio nacer.