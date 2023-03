El Covid persistente: un drama sin recursos sanitarios tres años después

Cansancio extremo, dificultades respiratorias y bruma mental. Estos son sólo tres de los 201 síntomas registrados del Covid persistente -cada paciente tiene una media de 33-, que han convertido la vida de los afectados en un drama que viven prácticamente sin recursos sanitarios, tres años después de haberse decretado el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. En un momento en el que el resto de la población vive «una vuelta a la normalidad», la pesadilla continúa, sin embargo, para casi dos millones de ciudadanos de este país -unos 50.000 en Canarias-, que sufren esta nueva patología.

Ante esta situación, las asociaciones de pacientes de diferentes comunidades autónomas difundieron ayer un manifiesto bajo el lema No nos dejen solos y anunciaron la celebración hoy, 15 de marzo, del primer Día Internacional del Covid persistente/Long Covid el que difunden que, tres años después, las personas con Covid persistente sufren «una maraña de síntomas y enfermedades que nos afectan de forma diferente, un viacrucis de visitas a médicos y un sin fin de pruebas diagnósticas, un ir y venir de gestiones con la administración, una merma de nuestra vida anterior y, a veces, una no vida», señala el manifiesto que la Asociación Covid Persistente Canarias presentó ayer en las dos sedes provinciales de los Colegios de Farmacéuticos. El texto, común a todo el país, señala que, a pesar de ser una enfermedad reconocida por la OMS y por las administraciones, sigue sin contar con los recursos sanitario necesarios para hacer frente a las múltiples embestidas de la enfermedad. «Queremos que, al igual que ocurrió durante las etapas más duras de la pandemia, se aúnen esfuerzos en la investigación, no se dispersen los conocimientos y, sobre todo, no se nos abandone a nuestra suerte», al tiempo que demandan como enfermos, «nuestro derecho a ser atendidos dignamente, tratados, investigados y a estar amparados por una sanidad a la altura y por nuestras instituciones públicas», culminan los y las afectados por una enfermedad, mayoritariamente femenina.

En Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Pérez del Toro, Camino Brugo, Pilar de Águila, Juan Francisco González, Eladio Domínguez y Winy Lemes, miembros de la Asociación Covid Persistente Canarias, asistieron al acto en el que se leyó un segundo escrito para dar a conocer la realidad de la patología en las Islas. A través del mismo solicitan la inmediata puesta en funcionamiento de las unidades multidisciplinares a las que se comprometieron el consejero de Sanidad y la coordinadora del Servicio Canario de Salud durante la presentación de la estrategia de Covid persistente de Canarias, el 11 de octubre de 2022.

«Hace cinco meses nos prometieron públicamente, que las unidades se iban a poner en funcionamiento en poquito tiempo, de hecho reconocieron que en enero ya estarían funcionando. Hoy, los pacientes seguimos exactamente igual que hace tres años, yendo de médico en médico, de especialista en especialista y las pruebas en diferentes lugares con el cansancio añadido, que esto nos supone. Seguimos sin respuesta por parte de la Consejería de Sanidad. Se limitan a decir que la estrategia está publicada, pero para nosotros es papel mojado», indicaron.

Solicitan que se cree un registro de pacientes y la unificación de criterios médicos

También solicitan que se cree un registro de pacientes con Covid persistente; la unificación de criterios y el uso homogéneo del código U09.9 indicado por la OMS en octubre de 2021 -«Actualmente sólo el 9,01% de las personas con Covid persistente de la Asociación canaria tiene dicho código»-. También instan a la administración a que agilicen las listas de espera para las interconsultas con las distintas especialidades, pruebas complementarias y rehabilitación, «puesto que la media de lista de espera varía entre 4 a 6 meses para el 6% de los afectados; y de uno a dos años para el 51%, según las especialidades»; además de que se acorte la lista de espera para la valoración del grado de discapacidad, «que actualmente se demora más de dos años y medio».

La Asociación también hace hincapié en la necesidad de invertir en la investigación de la enfermedad, incluyendo la persistencia de síntomas tras la administración de vacunas, posible Covid persistente post-vacunal, y en la formación del personal sanitario.

Facilitar la derivación para recibir rehabilitación física, respiratoria y estimulación cognitiva, según las necesidades específicas de cada paciente con Covid persistente; así como la atención y el apoyo psicológico, son otras de las reivindicaciones del colectivo que reclama que se les consideren como pacientes vulnerables para la indicación, de ser necesario, de los tratamientos antivirales en el caso de reinfecciones y recaídas frecuentes.

Denuncian que la valoración del grado de discapacidad tiene una demora superior a 2,5 años

«Tres años donde el caminar sin dolor y sin falta de aire, se ha convertido en un recuerdo de una vida pasada, una vida prepandemia. Tres años en los que una simple ducha supone un esfuerzo titánico para muchos, tres años donde el deterioro cognitivo que sufrimos, esa famosa niebla mental, nos impide leer y memorizar o retener página alguna», es uno de los testimonios que hoy, 15 de marzo, inundarán las redes sociales con motivo del Día Internacional del Covid persistente. Para esta fecha, se ha diseñado un lazo con tres colores: gris, negro y verde azulado, que representan el pasado, presente y futuro de la enfermedad. «El gris representa esa pérdida o duelo que tenemos de nuestras vidas anteriores, de no poder volver a ser quienes éramos; el negro es la soledad y el aislamiento en el que nos vemos sometidos por la enfermedad; y el verde azulado simboliza esa esperanza y el apoyo que esperamos de toda la sociedad», concluyen.