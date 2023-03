Sin límite de pacientes ni más personal: el «caótico» inicio del plan +AP canario

Ni se ha limitado a 34 el número de pacientes que los profesionales pueden ver en un día, ni se ha contratado a más personal para atender a las personas que acuden sin cita –los fuera de hora–. Los centros de salud siguen igual pese a que la semana pasada entraron en vigor las primeras medidas incluidas en la Estrategia para el Impulso de la Atención Primaria en Canarias (+AP). Entre dichas medidas se encontraba el límite a 34 pacientes por médico y día, la creación de un equipo de "incidencias" que diera cobertura a los fuera de hora, y la oferta de turnos dobles para aliviar las listas de espera. A tenor de esta situación, los médicos de Canarias han calificado al plan de un "fracaso" fruto de su "atropellada implantación" y aseguran que, de seguir en la misma línea, tomarán medidas más drásticas.

"No está dando los resultados esperados", aseguran los Sindicatos de Médicos de Las Palmas y Tenerife en un comunicado conjunto en el que han criticado a la Consejería de Sanidad por "vanagloriarse" de un conjunto de medidas que están, a día de hoy, lejos de convertirse en una realidad. Como explican, el problema principal por el que no se ha conseguido implementar estas medidas es la nula contratación de personal, en este caso médico.

La Consejería de Sanidad ofrece contratos de tres meses o de días a los médicos

"Se han ofrecido contratados precarios a muchos médicos generales", explica Levy Cabrera, secretario general del sindicato de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. La mayoría se han ofertado por tres meses, con renovación mes a mes o incluso por días. Esta "poco atractiva" oferta laboral está provocando que incluso algunos especialistas se "vayan a urgencias o a la privada, donde empieza a desarrollarse la medicina de familia", tal y como advierte Cabrera.

El resto de problemas son una extensión de esta falta de personal. En muchas Zonas Básicas de Salud de todas las islas no se han realizado los cambios correspondientes para garantizar el límite máximo de 34 pacientes al día en las consultas. "A día de hoy, en numerosas consultas se continúa atendiendo entre 35 a 45 pacientes al día sin que nadie asuma ningún tipo de responsabilidad al respecto", replican los médicos. En las Zonas Básicas de Salud en las que sí se ha realizado este cambio, los profesionales se han encontrado con la trampa de la norma: no se contabilizan los pacientes de atención domiciliaria dentro de ese cupo diario. "Los pacientes en Atención Domiciliaria, por su naturaleza, son pacientes crónicos y complejos, cuyas visitas son de una duración no inferior a 30 minutos y, por tanto, es inaceptable que sean excluidas del cómputo global de pacientes a atender", insisten.

La escasez de médicos también repercute en la creación de unidades de incidencias que atiendan a los pacientes fuera de hora. "Se precisan a diario y de manera sistematizada durante los meses de alta demanda", explican los facultativos, que insisten que, con la plantilla actual es imposible llevarlo a cabo.

Tampoco se están ofertando los doblajes para reducir lista de espera en la mayoría de centros de salud. En otros se establecen requisitos tan que dificultan su realización en vez de facilitarla, permitiendo que muchos pacientes sufran listas de espera, de entre 3-21 días.

Una semana después de la implementación en Canarias de las medidas contempladas en el programa +AP, anunciadas por la Dirección del Servicio Canario de Salud en febrero, los profesionales califican este anuncio "de engañoso y fracaso". "Este plan se anunció sin finalizar las negociaciones con este sindicato sobre las condiciones laborales y cómo se iba a desarrollar con el fin de garantizar su correcta aplicación", remarcan los médicos, que temen que este programa no sea más que "una puesta en escena preelectoral".