La ingeniera viguesa Carmen Misa, en la lista europea de jóvenes talentos Forbes

Millonarios, pero en talento. La lista Forbes 30 under 30 selecciona cada año a la mejor promoción de emprendedores y líderes de toda Europa que todavía no han alcanzado la treintena y ya están llamados a cambiar los negocios y la sociedad. Y la edición de este año incluye a la ingeniera de telecomunicaciones viguesa Carmen Misa, la primera mujer en la Agrupación Aeroespacial de la UVigo y en la empresa Alén Space y, desde 2021, trabajadora en el Centro de Computación del CERN de Ginebra.

En su categoría, la de ciencia y cuidado de la salud, solo aparece otro español, el asturiano Gonzalo Ladreda, cofundador de una start-up de biotecnología en Cambridge. Y la presencia nacional se completa con la emprendedora catalana Alba Forns, en el apartado de impacto social, con Alexia Putellas y Carlos Alcaraz, en el de deportes y el creador de una plataforma de videojuegos Daniel Olmedo.

“Me pilló totalmente de sorpresa. Al principio, mi familia y mis amigos no sabían ni cómo reaccionar pero están muy contentos y orgullosos. También aquí en el CERN me han felicitado porque no es nada fácil entrar”, celebra Misa, que recibió la noticia como un regalo anticipado por su 27º cumpleaños, que fue este martes, Día Internacional de las Matemáticas.

La joven viguesa ya tiene el billete para volar hasta Botsuana para participar en los eventos organizados por Forbes entre el 23 y el 27 de abril: “Es el Summit 30 under 30 y nos han invitado a todos los seleccionados en las listas de Asia, África, EE UU y Europa. Creo que son casi 20 horas de vuelo, pero no me lo voy a perder. Llego de una conferencia en Praga y me voy para allí”.

“Es una buena oportunidad para conocer gente y hacer networking. Hay muchos CEO que han creado empresas a partir de sus propios proyectos y también deportistas. Es todo muy secreto y no sabemos el programa, pero nos han dicho que hay eventos especiales para nosotros. Y creo que en años anteriores estuvo Kanye West”, comenta.

El Centro de Computación es el departamento más antiguo del CERN y fue allí donde nació la web (world wide web). Misa forma parte del grupo de investigadores que buscan las mejores soluciones tecnológicas para garantizar que el inmenso volumen de datos generado en los experimentos llega a su destino.

“En lugar de gestionar el tráfico de la manera en que se hace normalmente, es decir, teniendo en cuenta el destino y la fuente, estamos viendo cómo hacer el enrutamiento de paquetes con redes definidas por software para que lleguen, de forma automática, a los centros de investigación a los que tienen que ir. La cantidad de datos que generan experimentos como Atlas y CMS ya es muy grande e irá a más porque dentro de poco arrancará otro, el HiLumi (Alta Luminosidad), y hay que estar preparados. Cada vez te piden más datos y más velocidad”, explica sobre su trabajo.

Misa está “contentísima” en el CERN, pero intenta seguir vinculada a su pasión, el espacio. “Es mi ojito derecho”, admite. Aprovechó la pandemia para cursar un máster on line en Astrofísica y desde hace algo más de un año está inmersa en un doctorado de la Universidad de Luxemburgo centrado en edge computing y detección de anomalías térmicas en la carga útil de los satélites. “No duermo mucho, todo hay que decirlo”, bromea.

De hecho, el día de su cumpleaños, además de hacer una tarta de queso para sus compañeros –”Había cola en la oficina”, bromea– estuvo dando los “últimos retoques” al que será su primer artículo científico. Misa presentó un trabajo inicial el pasado septiembre en París durante el Congreso Internacional de Astronáutica (IAC) y fue propuesto por el tribunal para su publicación en una revista.

La ingeniera viguesa comparte presencia en la lista Forbes con otros jóvenes talentos tan conocidos como Simona Tabasco, una de las protagonistas de la exitosa serie The White Lotus, o el jugador del Manchester City Haaland. Una oportunidad para que la sociedad también conozca el trabajo de los jóvenes científicos y profesionales como ella y puedan llegar a ser referentes para los más pequeños como ya lo son los futbolistas.

“Me parece genial que se visualice todo este trabajo. Yo reconocí al momento a uno de los futbolistas de la lista [Haaland] porque, aunque no me gusta ese deporte, estoy cansada de verlo en la tele. Pero al resto de los seleccionados no los conoces e igual son investigadores buenísimos en su campo. También es importante que la presencia de mujeres es considerable en todas las categorías”, destaca.

Por ahora, la ingeniera seguirá en el CERN, aprovechando la experiencia en un centro “casi único en el mundo”, aunque en sus planes figura el regreso en algún momento. “Como Vigo y España nada”, sostiene convencida.

Misa participó en varias misiones espaciales de la UVigo y mantiene el contacto con el profesor Fernando Aguado y sus excompañeros de Alén Space. También sigue de cerca los avances de la asociación estudiantil SpaceLab y su misión BIXO. “Es increíble cómo ha explotado todo este campo en pocos años. Y lo que están consiguiendo estos alumnos ahora es admirable. Dedicarse a su carrera y a un proyecto así exige dormir muy poco y no tener vacaciones pero están adquiriendo una experiencia que no tendrían en clase”, subraya.