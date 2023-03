La música es poderosa. Un reciente estudio del madrileño Hospital de la Princesa sobre los cambios en la actividad cerebral que induce el 'heavy metal' en pacientes sedados en la UCI, vuelve a poner el foco sobre sus beneficios. También en las personas que están más graves. Lo atestigua a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, el doctor José Carlos Igeño, Jefe de Servicio de UCI y Urgencias en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Aparte de los efectos psicológicos -disminuye la ansiedad y la tendencia a la depresión- tiene beneficios, por ejemplo, en la frecuencia cardiaca, en la presión arterial, el sistema inmune o las constantes vitales en pacientes que han sufrido un infarto...Cada vez, apunta, está más documentado y así lo ven, día a día, en su unidad.

El doctor Igeño, coordinador del Grupo de Trabajo de Planificación, Organización y Gestión de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), comienza detallando que la música es una de las medidas que se vienen implantando -todavía poco extendidas en los hospitales, precisa- para humanizar las UCI. Después, marca la diferencia entre poner música a los pacientes ingresados y la musicoterapia que ofrece, en directo, un músico profesional y especializado en la atención a pacientes tan delicados.

La música tiene muchos beneficios. Ya Pitágoras descubrió que era capaz de calmar a la gente y curar dolencias de cuerpo y alma", dice el médico

"La música tiene muchos beneficios. Desde la antigüedad, ya Pitágoras descubrió que era capaz de calmar a la gente y curar dolencias de cuerpo y alma, pasando por Santiago Ramón y Cajal que descubrió que era una actividad que hacía conexiones en células cerebrales, hasta llegar a documentos más actuales que confirman que mejora el bienestar psicológico y clínico. Ahora tenemos más evidencia científica y sabemos que esos beneficios aumentan cuando se hace, sobre todo, a través de un psicoterapeuta cualificado", explica el intensivista. De hecho, la SEMICYUC apuesta "mucho" por la humanización de las unidades de críticos y son varios los hospitales que "trabajan intensamente en este tema".

El médico cita al musicoterapeuta Javier Alcántara como "el mayor experto de pacientes críticos de España"

Si se habla de musicoterapeutas, el médico cita a Javier Alcántara, "el mayor experto de pacientes críticos de España" que trabaja en el Hospital de Badajoz y en el de Torrejón, en Madrid. De hecho, junto a la Fundación Humanizando la Sanidad, de la que él forma parte, ha creado una guía de musicoterapia en las UCI.

Cada paciente, una música

En las UCI, explica el doctor Igeño, la música, sea en directo o la que pone el personal de la unidad, va enfocada a las necesidades de cada persona: si está o no sedado, intubado, conectado a un respirador... Las sesiones son de en torno a 20 minutos. Antes, se entrevista a la familia o, si la persona puede hablar, o comunicarse a través de algún dispositivo, se le pregunta por sus gustos. Depende todo de las necesidades y la historia musical y sonora del paciente. "En las sesiones en directo puede ocurrir de todo. Los musicoterapeutas tienen que ser grandes músicos, poder improvisar", señala el médico.

Con la música, el tiempo de destete del respirador se acelera porque mejoran los parámetros fisiológicos del paciente

Lo que comprueban los médicos es "una serie de efectos positivos constatados: mejora el estado de ánimo, las actitudes positivas para afrontar la enfermedad crítica, reduce la percepción del dolor, mejora estados depresivos dentro de la UCI (a los que son muy dados los pacientes) o la ansiedad", detalla el intensivista. Tiene efectos en la frecuencia cardiaca, en la presión arterial, el sistema inmune o las constantes vitales en pacientes que han sufrido un infarto, desgrana.

Menos analgésicos

Pero, además, un efecto muy importante que se ha visto en los estudios, "es que los pacientes conectados tienen menor necesidad de analgésicos y el tiempo de destete del respirador se acelera, porque mejoran sus parámetros fisiológicos, algunos relacionados con capacidad pulmonar, y esto también puede disminuir la duración de la ventilación mecánica y, por tanto, de la estancia en la UCI".

Existen diferentes estudios, añade el médico, que han constatado esas mejorías entre grupos de pacientes con musicoterapia y los que no escuchaban ningún tema. "Hay una publicación reciente que señala que una intervención musical ha llegado a reducir los costes económicos asociados al ingreso en la UCI", indica el doctor José Carlos Igeño. En su hospital, tienen un programa de humanización -con nueve años de recorrido y premiado por diferentes organismos y en diferentes lugares, resalta- que, por supuesto, incluye música. En su caso, sin músicoterapeuta.

Pacientes críticos

En la UCI del San Juan de Dios de Córdoba, siempre suena alguna melodía: "Cuando el paciente está dormido, cuando se le hacen cambios posturales, maniobras que pueden doler, aseo, cuando está solo...Siempre teniendo cuidado porque son personas muy enfermas", detalla. ¿Qué sucede, por ejemplo, si se trata de un paciente sedado y no hay nadie de la familia que diga qué le gusta escuchar?. "Si por lo que sea está sedado y no conocemos su historia musical, se elige melódica o clásica, que cree confort y, a medida que va despertando, o se hace fisioterapia, va in crescendo, llegando a ser mucho más contundente", responde.

¿Y qué le parece el resultado del estudio del Hospital de la Princesa sobre que el 'heavy metal' induce los mayores cambios en la actividad cerebral frente a la música clásica o la dodecafónica en pacientes sedados?. El doctor Igeño responde que no le sorprende. Cuenta el caso de una paciente que era muy fan de Alejandro Sanz desde joven. Cuando se relajaba y se le conectaba al respirador, se le ponían temas más suaves del cantante y, cuando empezaba a despertarse o se le hacían cambios posturales, se le ponían canciones más animadas, más potentes.

En pacientes en los que la sedación es ligera, a través de un monitor, han podido comprobar que, con la música, despiertan un poco

En pacientes en los que la sedación es ligera, a través de un monitor, han podido comprobar que, con la música, despiertan un poco. Aumenta el nivel de conciencia. Dicho esto, advierte: "Cada paciente requiere métodos diferentes según múltiples factores. Lo veo -se refiere al ensayo del Hospital de La Princesa- como un punto de partida adecuado para realizar más estudios que puedan aportar una mayor evidencia".

Niveles de estrés

En septiembre, el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital del Mar (Barcelona) -en colaboración con el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas-, ponía en marcha un estudio para analizar el estado de los pacientes con diagnóstico de delirio para determinar si la actividad musical adaptada al tratamiento genera beneficios sobre su estado, los niveles de estrés y de indicadores de bienestar.

La UCI del Hospital del Mar es pionera en la humanización de la atención a los pacientes ingresados, con un programa que incluye salidas terapéuticas para ver el mar o la utilización de realidad virtual para reducir la ansiedad de los enfermos. En este caso, han quieren comprobar cómo la música como terapia aplicada a los pacientes ingresados en la UCI ayuda a su evolución. Los resultados estarán pronto, indican desde el hospital, pero todavía no están listos para compartir.

Sí explican desde el centro que, en el tiempo que llevan con el programa de musicoterapia, se han beneficiado 85 pacientes en 140 intervenciones. Se trata de sesiones semanales con una musicoterapeuta, de 20 minutos. Es en directo (guitarra) y el tipo de música se adapta al paciente. Es decir, se hace un trabajo previo para seleccionar la más adecuada, concluyen desde el hospital catalán.