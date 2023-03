¿De qué murió Beethoven? El primer análisis genético apunta a un diagnóstico

La vida de Beethoven siempre estuvo marcada por la enfermedad y, en cierto modo, él siempre supo que los males que le achacaban desde su juventud iban a ser su condena a muerte. Tanto es así que, cuando apenas tenía 32 años, el compositor austríaco pidió a su médico, el doctor Schmidt, que describiera en detalle su enfermedad para que "en la medida de lo posible, el mundo se reconcilie conmigo después de mi muerte". Durante siglos se ha especulado sobre qué enfermedades padecía Beethoven y qué causó su prematuro fallecimiento. Ahora, gracias al análisis de varios mechones de pelo del compositor, un equipo internacional de investigadores ha logrado adentrarse en el genoma del compositor y averiguar la causa de los males que le atormentaban.

El análisis, publicado este mismo miércoles en la revista científica 'Current Biology', ha logrado reconstruir la secuencia completa del genoma del compositor. Es decir, toda la información que estaba inscrita en sus genes y que marcó tanto su vida como su muerte. "Nuestro objetivo principal era arrojar luz sobre los problemas de salud de Beethoven, desde la progresiva pérdida de audición que lo condujo a la sordera hasta los problemas gastrointestinales que tanto lo hicieron sufrir a lo largo de su vida", explica Johannes Krause, investigador del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y autor de este estudio.

Durante siglos se ha especulado sobre la salud y la muerte de Beethoven. El análisis de las cartas que envió el compositor austríaco muestra cómo los "problemas de salud espantosos" que sufría fueron empeorando a lo largo de los años y le provocaron, por ejemplo, varios ataques de ictericia en los que sus ojos y su piel se tiñeron de amarillo. Siempre se ha dicho que Beethoven murió como consecuencia de una enfermedad prolongada. Hay quien argumenta que el desencadenante final fue un ataque de cirrosis. Y quien cree que tuvo que ver con un envenenamiento por plomo, opiáceos o mercurio. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto?

Este es el diagnóstico que arroja el primer análisis genético de Ludwig van Beethoven.

Enfermedad hepática

El análisis del genoma de Beethoven desvela que el austríaco tenía predisposición genética a sufrir problemas hepáticos. Sus genes indican una serie de factores de riesgo que le podrían haber empujado a sufrir problemas de hígado crónicos y graves. A esto, según explican los expertos, hay que sumarle el efecto de su consumo prolongado de alcohol. "En sus cartas, Beethoven decía que su consumo de bebidas alcohólicas era muy regular. No podemos saber exactamente cuánto consumía pero, si su ingesta de alcohol fue lo suficientemente intensa y duradera, la combinación entre este hábito y sus factores de riesgo genéticos podrían explicar sus problemas crónicos de hígado", explica Tristan Begg, de la Universidad de Cambridge.

Hepatitis B

El estudio genético también desvela que Beethoven sufrió una infección causada por el virus de la hepatitis B durante sus últimos meses de vida. Se sabe que esta enfermedad (que se transmite o bien por contacto por sangre o bien a través de prácticas sexuales) aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia hepática, cirrosis y otras enfermedades del hígado. "Es probable que esta infección contribuyera a su muerte", explica el equipo que ha liderado este análisis.

Pérdida de audición

Los genes de Beethoven (todavía) no han podido arrojar una explicación convincente sobre la pérdida de audición progresiva que afectaba al compositor. Según explican los investigadores que han liderado este análisis, se intentó rastrear la presencia de varias enfermedades genéticas que podrían provocar sordera pero, por ahora, no se ha encontrado nada. "Aunque no se haya encontrado una base genética para la pérdida auditiva de Beethoven, este escenario no se puede descartar completamente. Puede que futuros análisis genómicos puedan dar más pistas sobre los orígenes de esta enfermedad", explica Axel Schmidt, investigador del Instituto de Genética Humana del Hospital Universitario de Bonn y autor de este estudio.

Problemas gastrointestinales

Los análisis genéticos descartan las tres principales hipótesis que, hasta ahora, se habían utilizado para intentar explicar los problemas gastrointestinales de Beethoven. El genoma del compositor sugiere que no era ni celíaco ni intolerante a la lactosa. Tampoco tenía síndrome del intestino irritable (de hecho, parece que tenía cierto grado de protección genético frente a esta enfermedad). Sus tormentosos problemas de estómago siguen sin tener una explicación clara.

El 'affair' de los Beethoven

Un último apunte que deja este análisis genético, y que nada tiene que ver con la salud del compositor, es la historia de un 'affair' en la familia del compositor. Los expertos compararon el genoma de Ludwig van Beethoven con el de cinco parientes vivos que, según los árboles genealógicos trazados hasta la fecha, viven en la actual Bélgica. Resulta que ninguno de estos cinco descendientes tiene un parentesco directo con el compositor austríaco. Los expertos creen que esto se debe a que una "relación extramatrimonial" en la línea paterna de Beethoven. Es decir, en algún momento en las siete generaciones previas al nacimiento del artista, uno de sus antepasados tuvo un 'affair' que, dos siglos más tarde, ha salido a la luz.