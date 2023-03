Los colectivos sanitarios toman la calle para lograr «el principio del cambio»

Los colectivos que se darán cita el próximo sábado, a las 11.00 horas, en las manifestaciones convocadas en las dos capitales canarias para defender la sanidad pública confían en que estas concentraciones sean «el principio del cambio». «Queremos que se den cuenta de que las personas somos capaces de luchar por nuestros derechos. Ojalá esto fuera el fin de algo, pero desde luego va a ser el principio de otra cosa», señaló este jueves Fernanda Gadea, integrante del Espacio de Confluencia de Gran Canaria, durante una reunión informativa celebrada en la sede de CCOO.

Entre las reivindicaciones de las distintas agrupaciones destacan la necesidad de contar con un banco de sangre 100% público, desprivatizar la gestión de los centros sociosanitarios y mejorar tanto los recursos como las condiciones de trabajo del personal sanitario y de residencias. A esto se suma la petición iniciar las obras de construcción de la torre de especialidades pediátricas del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias lo antes posible.

«El Materno se inauguró en 1982 y la zona de hospitalización todavía no se ha renovado. El artículo 9 de la Carta Europea de los Derechos de los Niños y las Niñas Hospitalizados dice que los pacientes tienen que tener unas condiciones de habitabilidad hospitalaria adecuadas a sus tratamientos, pero no las tenemos. Por eso, en esta manifestación vamos a reclamar la torre infantil, que nos la prometieron desde 2017, y la rehabilitación del Materno», aseveró el doctor Carlos Lodos, especialista en Hematología en el citado centro y representante de esta lucha.

Hay que recordar que el pasado miércoles, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, aseguró que la construcción de esta torre ya está adjudicada y que «la obra empezará de inmediato». Sin embargo, Lodos mostró reticencias hacia estas palabras. «Yo ya no me creeré nada hasta que no vea a las excavadoras meterle mano al solar », subrayó.

Por su parte, Dácil Cano, presidenta del comité de empresa de la Residencia de Mayores de Taliarte -ala sur-, puso sobre la mesa la falta de recursos humanos y materiales que existen en los centros sociosanitarios de la Isla que, a pesar de ser dependientes del Cabildo de Gran Canaria, están gestionados por empresas privadas. «Llevamos más de ocho años sin recibir material y el personal es escaso, por lo que la carga de trabajo es brutal y hay muchos empleados de baja por sobreesfuerzo. Todos los centros sociosanitarios que son gestionados por empresas privadas tienen el mismo problema», señaló la profesional. «En nuestro caso, contamos con muchas camillas y sillas geriátricas rotas. Además, hay grúas en mal estado que han provocado que algunos residentes sufran caídas», lamentó. Ante esto, piden desprivatizar el sector y que estos centros pasen a depender directamente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Urgencias

Los problemas en los servicios de Urgencias y las listas de espera también cobraron protagonismo durante la cita. «Al final el que paga es el ciudadano por culpa de los de arriba, que hacen promesas que no cumplen. Me parece muy triste ir caminando por un pasillo de Urgencias, por donde apenas pasa gente, y ver a pacientes pedir un poco de agua sin que haya alrededor ningún sanitario», expuso Sonia Fernández-Quero, enfermera del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y representante del sindicato Asaca.

Por último, Antonia Sarmiento, empleada del departamento de promoción del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), abordó el conflicto de este organismo. El consejero de Sanidad aseguró el pasado miércoles que no se va a privatizar. No obstante, los trabajadores discrepan con esta afirmación. «Estamos bajo el paraguas de la Consejería, pero la gestión es privada. Tenemos documentación de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en la que se constata esta privatización encubierta. La sangre no puede estar en manos de una entidad privada», defendió Sarmiento.