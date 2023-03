Canarias está a la cola en el cribado del cáncer de colon. La Asociación Española Contra el Cáncer en Las Palmas denunció este viernes, Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon, que el Archipiélago se sitúa a la cola de todo el país en el desarrollo del programa de cribado para prevenir este tipo de cáncer que es el que mayor incidencia tiene en Canarias con 1.738 nuevos casos diagnosticados al año y el segundo en mortalidad con 567 fallecidos en 2022.

"El programa de cribado comenzó hace casi diez años con Canarias a la cabeza de todo el país. Ahora somos el farolillo rojo", apunto Fernando Fraile, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Las Palmas. Por si fuese poco el lento desarrollo de este plan de prevención también denuncian "el cuello de botella" que se ha creado en la realización de las colonoscopias cuando se detecta sangre en las heces. Una situación que está derivando en meses de espera para esta prueba vital para verificar si el paciente tiene cáncer de colon y en ese caso para comenzar con el tratamiento, y si fuese necesario, con la cirugía. "No hay capacidad en el sistema público para absorber toda esa demanda", destacó Fraile. En este sentido, reclaman más medios y contar con los recursos de la sanidad privada para dar un impulso al programa.

A la espera

La directora del Servicio Canario de la Salud (SCS), Elizabeth Hernández apuntó que esos pacientes no están a la espera. "El circuito de cribado pueden ser oportunistas, como hacemos en algunas ocasiones en las zonas donde no hemos llegado aún con el cribado. Lo ideal son los poblacionales que es donde debemos seguir avanzando. Una vez que se entra en ese cribado solo los positivos es a los que se les hace una valoración y se les solicita una colonoscopia. Hay pacientes que igual no van a hacerse la prueba", comentó. Admitió que es una prueba que, debido a la falta de información, genera aún rechazo en el paciente. "Más cuando no se sienten enfermos, porque es una prueba incómoda aunque se hace con sedación y con técnicas que han mejorado mucho y que no producen tanta limitación pero si necesita de una preparación previa", explicó.

Encuesta

Entre las razones para este retraso en la implementación de un programa, acordado entre todas las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Sanidad y que es un compromiso mismo de la Unión Europea, está la falta de conocimiento del plan por parte de la población y una débil implicación de las administraciones públicas canarias. El compromiso fijaba el 2024 como fecha límite para la implementación total del programa. "Solo el 60% de los canarios conoce la existencia de este programa de cribado preventivo frente al 90% de media nacional. Además, sólo el 37% de la población diana de las Islas ha recibido la carta o la llamada con su citación frente al 72,5% de media nacional", denunció Fraile.

En este sentido, apuntó que del 37% que sí recibe la carta o la llamada para participar en el programa de cribado cerca de la mitad rehúsa la invitación y no acude a la cita. "Es un tipo de cáncer que si se coge a tiempo puede llegar a tener una tasa de supervivencia del 90%, de ahí la importancia de la prevención", subrayó. Estas cifras parten de una estudio elaborado por la Asociación Española Contra el Cáncer con la entrevista a 5.313 personas de todas las comunidades autónomas y pertenecientes a la población diana del programa.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, apuntó que han citado a cerca de 136.000 personas. "La respuesta fue que acudieron cerca de 54.000 personas, cerca del 40%. No pongamos siempre la pelota en la parte de la administración. Hacemos un llamamiento de que esta técnica preventiva es muy importante e instamos a la población a que participen, por lo importante que es para prevenir y diagnosticar de manera precoz esta patología", subrayó.

Ante esta situación la Asociación Española Contra el Cáncer en Las Palmas lanza la campaña Mueve el culo para informar a la población en general sobre los factores de riesgo del cáncer de colon como el sedentarismo, la mala alimentación, el sobrepeso, la edad o el consumo de alcohol y tabaco.

Equidad

Esta iniciativa preventiva tiene como población diana a todos los canarios de entre 50 y 69 años, debido a la alta incidencia de este tipo de cáncer, y de llevarse a cabo como debería aumentaría el porcentaje de supervivencia hasta el 90% como pasa en la actualidad con los casos de cáncer de mamá. "Nos consta que no se está realizando el programa con equidad. Hay municipios en los que se ha cribado a toda la población diana y otros, como el caso de Las Palmas de Gran Canaria, donde no se ha citado a ninguno", subrayó Fraile. En este sentido, animó a la ciudadanía de entre 50 y 69 años a reclamar su derecho a participar en el programa de prevención, ante su escaso desarrollo, y reclamó a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a que aumente los medios humanos y técnicos necesarios para cumplir con el objetivo de llegar al máximo porcentaje de población diana. "Hace falta también más campañas de información y de sensibilización para que la población conozca el programa, sus derechos y los reclame", apostilló.

El Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH) resulta fundamental para la detección precoz del cáncer colorrectal ya que nueve de cada 10 personas sobreviviría a este cáncer si se detectara de forma precoz. A la cabeza en la implementación del programa están el País Vasco y Navarra, con cerca del 100% de su población diana cribada. "Hay regiones que están ya pensando en ampliar la horquilla de edad de la población diana mientras en Canarias no avanza", subrayó Fraile.

Factores de riesgo

El director del centro oncológico del Hospital Universitario San Roque y presidente de la Comisión Nacional de Oncología Radioterápica Ministerio de Sanidad, Pedro C. Lara, destacó dos formas principales para prevenir este tipo de cáncer. Por un lado está la prevención primaria que se basa en recomendaciones y pautas a desarrollar para evitar el desarrollo de este tipo de cáncer como puede ser llevar una vida saludable, con ejercicio físico regular, contar con una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y fibras y sin consumir gran cantidad de carnes procesadas y evitar el consumo de tabaco y alcohol. "Estas pautas van bien no solo para evitar el cáncer de colon sino también para prevenir otros tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras patologías", recomendó Lara. Y es que el sobrepeso y la obesidad, que afecta al 55% de la población canaria, es uno de los mayores factores de riesgo.

La segunda forma de prevención es con el desarrollo de programas y planes preventivos, como el que debería estar implementado Canarias en toda su extensión. "Solo tomando una muestra de las heces y comprobando si hay restos de sangre propia. Ese es el principal síntoma del cáncer de colon aunque no siempre que se detectan rastros de sangre es por tener cáncer", remarcó. Recalcó que no hay que esperar a que el sangrado sea visible para tomar medidas. Tras este primer paso, en caso de detectar restos de sangre llegaría el momento de realizar una colonoscopia. Una prueba que se está demorando al contar con una larga lista de espera. "La colonoscopia puede servir para verificar si hay un caso de cáncer o no y también sirve para detectar pólipos, que pueden ser benignos o malignos, y proceder a quitarlos", detalló.

El cáncer es una de las enfermedades con mayor incidencia en el mundo y con una expectativa de crecimiento exponencial en los próximos años aupado por el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población. "En los próximos años los casos de cáncer serán como un tsunami, por eso es vital la prevención para evitar esa ola", concluyó Fraile.