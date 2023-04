Cecilia Dorado: «Hemos duplicado esfuerzos para crear 225 plazas docentes en dos años»

La catedrática de Educación Física, Cecilia Dorado, hace balance de los dos años que lleva al frente del Vicerrectorado de Profesorado, Ordenación Académica e Innovación Educativa de la ULPGC. Un área con importantes retos, como es rejuvenecer y estabilizar a corto plazo la plantilla docente e investigadora, y afrontar los cambios asociados a la implantación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Acaba de cumplir dos años al frente del Vicerrectorado de Profesorado, Ordenación Académica e Innovación Educativa. ¿Cuál es el balance?

En general, el balance es muy positivo. De hecho, ya se han abordado gran parte de los objetivos iniciales que nos habíamos propuesto cumplir en los cuatro años de mandato. Y ello gracias al importantísimo esfuerzo que se ha hecho desde la dirección de personal docente de la ULPGC. El personal técnico de este servicio se ha volcado con nuestras propuestas y, pese al ritmo de trabajo exigido, se han conseguido la mayoría de los objetivos gracias a su entrega y esfuerzo y su capacidad para adaptarse a los cambios procedimentales que hemos impulsado desde este Vicerrectorado. Solo por destacar dos de los grandes hitos conseguidos: de un lado, dotar de mayor importancia a la formación y la recualificación del profesorado universitario en un contexto de adaptación continua a las nuevas necesidades que la sociedad y el mercado nos demandan; de otro iniciar la necesaria actualización de la normativa de profesorado y ordenación académica que sitúe a la ULPGC en el lugar en el que siempre debió estar y a la altura de universidades hermanas y coetáneas.

¿En qué se basa la actualización de dicha normativa?

Se ha adaptado el reglamento de profesorado emérito y honorífico (septiembre 2022) para posibilitar la permanencia del profesorado mayor, pero con más experiencia y reconocimiento académico, ampliando la posibilidad de seguir contando entre nuestras filas con profesorado que alcanza la edad de jubilación, pero quiere y puede seguir colaborando con la ULPGC en distintos aspectos tanto docentes, como de investigación. También se ha aprobado un nuevo reglamento para la contratación de profesorado sustituto (junio 2022), inexistente hasta el momento y de gran necesidad para la correcta gestión de la plantilla y garantizar el derecho a la educación en el caso de bajas, excedencias y otras situaciones sobrevenidas. La creación de listas de sustitución de las que ir llamando a profesorado sustituto permite cubrir la docencia del PDI con derecho a reserva de su puesto de trabajo. Nuestro objetivo es conseguir que las más de 100 áreas de conocimiento que tenemos tengan sus listas de sustitución en los próximos años. Se ha aprobado el reglamento de lectores de lenguas extranjeras, que permitirá a la ULPGC contar con la colaboración de nativos procedentes de las más de 700 universidades conveniadas con la ULPGC, incrementando no solo la internacionalización de nuestra institución sino la adquisición de competencias lingüísticas y culturales de nuestro estudiantado de la mano de profesorado nativo. Y a falta de reglamentación específica, se han desarrollado las bases de la convocatoria de profesorado contratado doctor (PCD) con orientaciones más claras para las comisiones sobre el procedimiento y la evaluación y selección de los candidatos que contribuyan a establecer un marco de garantías que reduzca las reclamaciones de estas plazas permanentes de profesorado.

¿Cuáles son las novedades en cuanto a la formación y recualificación del profesorado universitario?

La importancia de la formación y recualificación del profesorado universitario es enorme porque necesitamos contar con una plantilla competitiva y capaz de adaptarse a los cambios que la enseñanza universitaria precisa en un contexto de digitalización como el actual. Y, en este sentido, hemos incrementado la oferta de acciones formativas para el profesorado y el personal investigador en un 158% respecto de planes de formación anteriores al vigente y se han incorporado experiencias piloto de gran utilidad para el profesorado, como ocurre con las acciones formativas sobre sexenios y acreditaciones para el PDI, tan necesarias para impulsar que nuestra plantilla acceda a estos reconocimientos y promocione hacia las figuras de funcionarios (TU y CU) Asimismo, se ha fomentado e incentivado la innovación educativa, sacando una convocatoria anual de proyectos competitivos de innovación educativa -evaluadas por agentes externos y financiadas como marca la ANECA para justificar su valoración- que tienen como objetivo estimular el debate, intercambio y difusión de experiencias docentes en este ámbito abordando temáticas tan necesarias como oportunas sobre las metodologías y estrategias docentes para la formación en TIC, el uso de estas tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, entre otras.

¿Qué medidas se han implantado para hacer frente al envejecimiento de las plantillas del PDI y la alta tasa de jubilaciones que se avecinan?

El envejecimiento de plantilla es una evidencia tangible en la gran mayoría de las universidades públicas españolas, no solo en nuestra ULPGC. Pero, en la ULPGC urge actuar implementando medidas que intervengan desde diversas perspectivas, entre las más destacadas, previendo un reconocimiento docente al profesorado mayor de 60 años con condiciones laborales más gravosas (aquellos con grupos de estudiantes más numerosos) y haciendo un diagnóstico previo que permita incrementar los activos en las áreas más deficitarias. En esta línea, se están haciendo grandes esfuerzos por agotar la oferta anual de empleo público que nos permite el Ministerio de Hacienda y que, por suerte, supone una tasa de reposición del 120% que se va a mantener en los próximos años. Esto supone que de todas las jubilaciones, incapacidades y fallecimientos que tenemos en un año (intervalo temporal sobre el que se calcula la tasa de reposición), se pueden sacar un 20% más de plazas. Por eso este año, la ULPGC ha aprobado 113 plazas de PDI en su oferta de empleo público para el año 2023. Hay que tener en cuenta que el año 2014, en plenas «vacas flacas», la tasa de reposición fue del 10% y que progresivamente ha ido aumentando hasta la actual 120%. No obstante, recuperado el buen ritmo en la reposición de efectivos y en época de «vacas gordas», ese recorte económico del pasado ha tenido una importante factura a la reposición de nuestros mayores que costará años superar hasta consolidar plantillas estables y rejuvenecidas.

¿Cuántas plazas del PDI se han creado en estos dos años y las previsiones para los dos próximos?

La universidad aprueba su oferta anual de plazas y tiene tres años para ejecutarla y sacar a concurso público dichas plazas a través de las oportunas convocatorias. Actualmente tenemos ya agotada la oferta de empleo público de los años 2020 y 2021. Además, tenemos asignadas las plazas del año 2022, pendientes de ser convocadas de forma inminente. La oferta de empleo público del año 2023, recién aprobada, está pendiente de ser asignada conforme a los criterios plurianuales negociados con la representación legal de las personas trabajadoras y convocadas las plazas. Con todo ello, lo que quiero poner de relieve es lo complejo y costoso tanto en recursos materiales como personales para la universidad de tener y gestionar tantas plazas por aprobar y convocar al mismo tiempo y el enorme esfuerzo y organización que ello requiere por parte de personal docente. La ULPGC ha hecho una apuesta decidida en este sentido y ha duplicado los esfuerzos que persiguen afrontar con garantías esta realidad. Grosso modo, en estos dos últimos años se han creado 225 plazas nuevas. A las que hay que añadir las plazas reservadas a investigadores e investigadoras destacados procedentes de programas de gran excelencia (I3) como los Ramón y Cajal o los Viera y Clavijo, entre otros, y que no se estaban convocando con anterioridad. Son pocos los investigadores e investigadoras que cuentan con este reconocimiento y están muy demandados entre las universidades públicas españolas. La ULPGC está muy orgullosa de haber estabilizado en lo que llevamos de mandato a cuatro acreditados a I3 y tenemos pendiente de convocar cuatro plazas más de este tipo.

¿Cuáles son las áreas más afectadas por el envejecimiento de las plantillas?

La mayoría de nuestros catedráticos y catedráticas se encuentran por encima de los 60 años, siendo más grave si cabe esta situación entre los vinculados al Servicio Canario de Salud que son incluso, mayores de 65 años. Los departamentos con una población de mayor edad se encuentran en la Escuela de Arquitectura (Departamento de Construcción Arquitectónica y el Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos), pero también en otros departamentos como los de Química, Matemáticas, Biología o Bioquímica y Biología Molecular, Fisiología, Genética e Inmunología que tienen un profesorado que supera los 58 años.

¿El nuevo modelo de financiación plurianual negociado con el Gobierno de Canarias modifica -para bien o para mal- los planes de rejuvenecimiento de las plantillas docentes?

Entiendo el interés por el nuevo modelo de financiación canario, pero, en estos momentos, no puedo adelantar contenidos o novedades al respecto porque estamos empezando el proceso de negociación con el Gobierno de Canarias. Todos sabemos de lo importante que es que esta negociación satisfaga las necesidades de las universidades públicas canarias, garantice su viabilidad y competitividad, máxime en el nuevo contexto no solo de internacionalización sino de incremento de la oferta privada de la educación universitaria. La apuesta por lo público desde lo público debería ser incuestionable y la vocación de servicio público de la universidad, conquistada a lo largo de la historia, debería garantizarse, máxime con lo que luchó la sociedad de Gran Canaria por tener su propia universidad en la década de los 90 del siglo pasado. Conviene hacer memoria y recordar que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria comenzó su andadura en el curso 89-90 como consecuencia de un gran movimiento social que tuvo lugar en esta isla de Gran Canaria y que culminó con la aprobación, por parte del Parlamento de Canarias, de la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias, el 26 de abril de 1989. Como dice el refranero popular «el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla».

¿Cómo afecta la nueva Ley de Universidades al PDI, cuáles son las exigencias que deben afrontar?

La LOSU, que entrará en vigor el próximo 12 de abril, conduce a todas las universidades españolas a unos cambios normativos muy importantes. Respecto al profesorado, área de mi competencia, el nuevo modelo de carrera académica plantea un itinerario profesional más predecible, estable y con condiciones laborales dignas, en un intento por acabar con la precariedad laboral característica de este ámbito. La LOSU exige una reorganización del profesorado que implicará cambios importantes en el régimen de dedicación del PDI permanente para el curso 24/25, apostando, conjuntamente, por la presencialidad, la formación docente y la evaluación permanente de su actividad. La LOSU establece un máximo de horas lectivas por curso académico de 240, debiendo dedicar el resto de la jornada laboral a la actividad investigadora de trascendental importancia para cumplir con los requisitos legales exigidos para que nuestra universidad pueda ser acreditada y obliga, en esta misma línea, a una importante reducción del profesorado temporal que no puede superar el 8% de los efectivos. Todo esto tendrá como consecuencia directa una mayor dedicación docente para el profesorado funcionario a tiempo completo y será preciso no solo poner en marcha procesos de estabilización y promoción de la carrera académica, sino procesos de promoción interna que faciliten al profesorado laboral el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

¿Está este sector preparado para los retos de la LOSU?

Por supuesto que lo está, estoy segura de ello. La universidad española en general y la ULPGC en particular, afrontan con preocupación, pero con ilusión y máxima entrega los nuevos retos que la LOSU plantea y cuenta con grandes profesionales que contribuirán con ganas y decisión a ello. El profesorado universitario hace un trabajo impecable, lo ha hecho durante la pandemia sin precedentes que ya hemos superado, el trabajo del profesorado universitario no siempre es visible pero queda el poso, y quizá el trabajo del profesorado universitario no se vende lo suficiente y de ahí la importancia creciente de la transferencia del conocimiento y la innovación como mecanismos de visibilización social, pero también de contribución, de utilidad y aportación a la sociedad.

La formación a lo largo de la vida y la docencia ‘online’, son algunos de los objetivos que contempla el nuevo Plan Estratégico Institucional de la ULPGC, junto con un nuevo mapa de titulaciones, la posible incorporación de microtítulos... ¿Qué pasos se están dando para garantizar una buena docencia ante las múltiples novedades que se avecinan?

La ULPGC tiene entre sus hitos estratégicos el desarrollo de nuevas titulaciones, tanto presenciales como no presenciales que respondan y satisfagan las necesidades nuevas y por descubrir que desde el mercado de trabajo se le trasladan cumpliendo con su compromiso social. En estos momentos se están tramitando ante las agencias evaluadoras, tanto autonómicas como nacional, nuevas titulaciones, algunas de ellas directamente relacionadas con la docencia online, tal es el caso del Máster Universitario en Competencias Digitales Docentes, que se ofertará a través del Centro Estructura de Teleformación. Este Máster tiene como precedente titulaciones propias (Expertos Universitarios y Maestría) que han tenido éxito, en el sentido de que han favorecido la formación especializada de miembros del PDI. Además, se mantiene la apuesta por las acciones formativas para el profesorado y el personal investigador. El plan se distribuye en cuatro bloques: Docencia, Acción Tutorial e Innovación Educativa; Investigación y Transferencia; Gestión, Calidad e Igualdad; e Internacionalización y Habilidades Idiomática. La consecución de una serie de acciones formativas de este programa posibilita obtener, además, por reconocimiento, dos títulos de Experto, uno en Docencia Universitaria, y otro en Competencias Digitales Docentes fundamentales en el desarrollo profesional de nuestro profesorado y personal investigador. En cuanto al desarrollo del mapa de titulaciones de la ULPGC aborda las necesidades de futuro que desde el mercado de trabajo se plantean y analiza la mejor forma de encajar en el sistema universitario a nuevos formatos formativos exitosos que vienen de otros modelos universitarios (formación dual, microcredenciales y micromódulos entre otras), ampliando las posibilidades de acceso a la formación universitaria y la cualificación profesional.

¿Qué cambios son necesarios en los procesos de selección y contratación del PDI para alinearlos con los objetivos y las necesidades de la institución?

Somos conscientes de la importancia crucial de contar con procedimiento ágiles, digitalizados y eficientes que contribuyan a acortar los tiempos que los procesos de selección y contratación del PDI exigen. Y, en este sentido, se está haciendo un gran esfuerzo conjunto desde el servicio de Informática para poner a la ULPGC a la altura de las universidades más competitivas en este sentido. La apuesta por la digitalización ha llegado a la ULPGC a crear una vicegerencia de Agenda Digital y una dirección especifica de digitalización (área del Rector) a través de las que diseñar, impulsar y coordinar todos los cambios que la transición digital requieren en este sentido.

¿Cuáles son las líneas de trabajo que se están desarrollando o en proyecto en materia de innovación educativa?

La innovación educativa es un área que, si bien tradicionalmente no se ha incluido entre las competencias de los sucesivos vicerrectorados de Profesorado y Ordenación Académica, tras dos años de inclusión en el mismo, comprobamos con satisfacción la mayor relevancia y utilidad que ha recibido y recibe día a día al plantearse como área transversal que persigue no sólo mejorar las competencias del profesorado, sino la calidad de la docencia que se imparte y, en definitiva, la satisfacción del estudiantado que comprueba cómo sus profesores y profesoras innovan, experimentan y se mantienen a la última en las herramientas metodológicas que emplean. El resultado es de satisfacción, tanto entre el estudiantado como entre el profesorado que, además, se siente estimulado, pero también reconocido a través de iniciativas como #SerULPGC, en la que trabajamos codo con codo con el Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Social y que permite visibilizar en el slider principal de la web de la ULPGC, a través de una serie de vídeos cortos, al profesorado y personal investigador que destaca en sus quehaceres cotidianos dando buena muestra del compromiso de nuestra plantilla. Desde el Vicerrectorado que tengo el lujo de dirigir se ha apostado por situar a la innovación educativa a un nivel tanto nacional como europeo, participando en diferentes foros en los que se ha presentado nuestro modelo y aportando nuevas líneas de trabajo en una alianza estratégica a nivel europeo -ERUA (European Reform University Alliance)- en la que la ULPGC ha entrado en este curso gracias al buen trabajo que se está haciendo desde el Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional. Pero, en relación a lo anterior, se ha apoyado la innovación educativa y la renovación docente con dos convocatorias (anuales) de Proyectos de Innovación Educativa, que han financiado a un total de 40 proyectos y otras dos convocatorias (también anuales) de Equipamiento y Reequipamiento Docente, que han financiado 26 proyectos, contando todos ellos con una amplia representación de centros y departamentos. Estas convocatorias, junto con la que se están trabajando en este año 2023, habrán financiado, en poco más de dos años, proyectos por un presupuesto que supera el medio millón de euros, superando las expectativas iniciales y poniendo en evidencia la respuesta inmediata de nuestra plantilla, que es nuestro mayor valor.