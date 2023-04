La prohibición de comer carne durante la Semana Santa y la Cuaresma tiene varias razones. Una de ellas es la penitencia, ya que el ayuno es considerado un acto de purificación para los cristianos. También es un gesto que simboliza el sacrificio de Cristo, quien ayunó en el desierto antes de su aparición pública, y de Moisés, quien también pasó 40 días y noches sin comer. Otra creencia de los antiguos cristianos era la relación de la carne roja con pecados como la lujuria y la ostentación, así como símbolos de riqueza. Para mostrar su sacrificio ante Jesucristo, se evitaba comer carne durante la Cuaresma.

En algunos textos bíblicos, el pescado es mencionado con especial énfasis, como en el pasaje del milagro de los panes y los peces. Por esta razón, los cristianos deben consumir pescado durante esta época del año.

Además, en otros textos bíblicos se interpreta la carne como la representación del cuerpo de Jesucristo en el día de su crucifixión. Debido a esta interpretación, se considera una falta de respeto comer carne durante la Semana Santa y la Cuaresma, lo que eleva el gesto al nivel de pecado.

Después de comprender por qué no se come carne durante la Semana Santa, es posible que surjan dudas sobre qué días está permitido o prohibido comer carne. El único día en que está prohibido el consumo de carne durante la Semana Santa es el Viernes Santo. Por otro lado, se puede comer carne el Jueves Santo y todos los días que no sean Viernes Santo durante la Cuaresma. Además, los días en los que no se debe consumir carne son el Miércoles de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma.

Cabe destacar que la Iglesia Católica ha reducido el ayuno de Cuaresma a la carne con el tiempo. En el siglo XVIII, la abstinencia se extendía a todos los alimentos procedentes de la carne, como la leche, el queso y los huevos. En la actualidad, el Código de Derecho Canónico establece la obligación de abstenerse de ciertos alimentos y ayunar en el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. Los artículos 1249-1253 de este código detallan las normas sobre la abstinencia y el ayuno en estos días sagrados.

En resumen, la prohibición de comer carne durante la Semana Santa y la Cuaresma tiene varias explicaciones, incluyendo la penitencia, la relación de la carne roja con pecados y la representación del cuerpo de Jesucristo en la carne. Es importante conocer los días en los que no se debe consumir carne durante la Cuaresma, incluyendo el Viernes Santo, el Miércoles de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma.