Las dudas del ayuno intermitente abren un debate sobre su eficiencia y beneficios

Las nuevas modas surgen en todos los ámbitos de la sociedad, desde usar una prenda de ropa o hacerse un corte de pelo hasta seguir un tipo de alimentación determinado. El ayuno intermitente es una de las prácticas que más se ha popularizado en la sociedad y consiste en no comer durante un periodo prolongado de tiempo. De forma habitual, las personas que realizan esta práctica suelen escoger la dieta 16:8.

Se trata de ayunar 16 horas al día y comer lo que se quiera durante las 8 restantes de la jornada. Sin embargo, aunque es una método muy común, su mala praxis puede ocasionar graves problemas de salud. Esto ocurre cuando la persona se obsesiona y está mucho tiempo sin ingerir alimentos y, los que ingiere, no aportan los nutrientes diarios necesarios. La cuestión que ronda en la cabeza de muchos es saber si el ayuno intermitente es útil o, en cambio, es perjudicial para el organismo.

Beneficios

El ayuno intermitente presenta diferentes beneficios para el organismo y uno de ellos, según comenta Agustín Mesa, nutricionista, es «el descanso del sistema digestivo». De esta manera, se le permite dejar de trabajar a los diferentes órganos por un pequeño periodo de tiempo para que no asimilen, absorban ni desechen ningún alimento». «Te da una sensación de bienestar y de energía diferente», asegura Mesa. Otra de las ventajas de esta práctica es la reducción de las calorías. Este déficit calórico se debe a la disminución de las horas en las que podemos comer, por lo que si se sigue una dieta sana y equilibrada, el peso se mantendrá.

El hambre es quizás la parte que más preocupa cuando alguien piensa en el ayuno. Sin embargo, cada comida tendrá más cantidad de alimentos, por lo que la persona se sentirá saciada. Ahora bien, como todos los cambios en la alimentación, deben ser graduales.

Incluir el ayuno intermitente de forma drástica en la vida cotidiana puede resultar fatal y desencadenar hambre y antojos. «Si yo no estoy acostumbrado a ayunar y de repente hago un ayuno de 24 horas, evidentemente mi cuerpo no va a estar preparado para ello», comenta Kevin García, técnico superior de Acondicionamiento Físico y asesor nutricional. Por ello, la clave es aplicar esta práctica de menos a más y, de esta manera, empezar un ayuno corto y aumentar las horas poco a poco.

«Lo que necesita la gente es reeducarse en la parte nutricional y, sobre todo, descansar bien»

En el caso de las personas con sobrepeso u obesidad, el ayuno intermitente es una buena forma de adelgazar si lo que buscan es reducir su peso. «Viene bien cuando una persona quiere bajar de peso porque este tipo de alimentación hace una especie de limpieza del organismo pero lo ideal es acompañarlo siempre de actividad física y tener en cuenta el tipo de deporte que vas a realizar durante el ayuno», asevera Mesa.

Por otro lado, otro punto positivo de esta práctica es la liberación mental que supone, en algunos casos, no estar pendiente de comer cada dos o tres horas. Existen personas que creen que de forma obligada deben comer hasta seis veces al día, algo que no es así. El ayuno intermitente permite a la persona abstraerse, durante unas horas, de, por ejemplo, organizar tuppers para llevarse al trabajo y pensar qué comida cocinar.

El ayuno intermitente será saludable si los productos que consumimos durante el periodo en el que sí se puede ingerir sean sanos y de calidad. «Si yo hago un ayuno y luego como alimentos calóricos, no me va a servir de nada porque desencadenará en un aumento del porcentaje graso, además de, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares», afirma el acondicionador físico. Además, hay personas que no pueden ser capaces de llevar a cabo esta práctica si afecta a su salud mental y física, y menos aún, si se establece de forma pronunciada desde el inicio.

Desventajas

El ayuno intermitente también puede ser perjudicial para la salud si no se aplica de forma correcta. Alargar el ayuno y exceder las horas recomendadas es una problemática frecuente. «Puede ser que la persona que lo realice esté demasiadas horas haciendo ayuno y comience a tener estados carenciales de micronutrientes y macronutrientes», explica Agustín Mesa.

Pueden aparecer problemas de salud como la hipoglucemia debido al bajo nivel de glucosa en sangre y que impide el correcto desarrollo de las funciones corporales. Las personas diabéticas son las que deben vigilar más de cerca su alimentación y la buena praxis de este tipo de ayuno. En situaciones extremas, la situación médica puede volverse muy grave. «En los casos más graves, el paciente puede entrar en coma por no ponerlo en práctica de forma correcta», declara el nutricionista.

«Lo empecé por mi cuenta pero busqué información para saber los pros y los contras» Félix Trueba - Practicó el ayuno intermitente

Otro de los aspectos desfavorables afecta a aquellos deportistas que estén inmersos en un proceso de volumen, es decir, que quieren aumentar su masa muscular. Al concentrar las comidas en unas pocas horas del día, las digestiones pueden ser pesadas. Además, la proteína que se ingiere es recomendable que se distribuya a lo largo del día para que el cuerpo la absorba mejor. En el caso del ayuno esto no es posible.

También la falta de nutrientes puede ocurrir. «Hay gente que hace ayuno y solo hace dos comidas, las cuales son bastante pobres, como ensaladas, y no añade hidratos de carbono complejos, micronutrientes ni macronutrientes», argumenta Kevin García. Esto, en algunos casos, puede desembocar en problemas deficitarios mayores.

A favor

Alba Andrada, de 23 años, comenzó a realizar el ayuno intermitente en 2019 con el objetivo de adelgazar. Lo practicó durante un año y medio. Comenzó este tipo de alimentación pesando 98 kilos y gracias a complementarlo con una buena alimentación y ejercicio físico, consiguió bajar hasta los 62.

«Para mí ha sido un acierto total pero el ayuno no es algo mágico que te haga bajar de peso, sino que fue un complemento más en el cambio de mi estilo de vida», explica Andrada. En su caso, fue un amiga de nutrición quien le informó sobre el ayuno intermitente pero también investigó en internet los pros y contras de este tipo de alimentación. El tipo de ayuno que hacía era el de 16:8, es decir, ayunar 16 horas y hacer comidas durante las siguientes 8.

Para cumplir con el objetivo, Alba Andrada ayunaba en el desayuno porque le resultaba más fácil. «Lo más importante es llevártelo a tu terreno para que no te condicione mucho en tu día a día. A la hora del almuerzo rompía el ayuno con la comida que me tocase ese día, que se basaban en verduras con una fuente de proteína y otra de carbohidratos», declara. Los líquidos son vitales durante este ayuno porque mantienen bien hidratado el organismo y, además, tienen un efecto saciante. «Lo más importante para mí en el tiempo de ayuno era tomar bastante agua, lo que hacía que aguantarse sin hambre hasta mediodía».

«Para mí, el ayuno era un complemento más en el cambio de mi estilo de vida» Alba Andrada - Practicó el ayuno intermitente

El llamado efecto rebote es uno de los miedos que atormentan a las personas que inician una pérdida de peso. Ese terror al dejar un método para adelgazar es muy común pero la clave está en saber mantener ese estilo de vida. «Sé que hay mucha gente a quien le da miedo hacer el ayuno por el efecto rebote y yo creo que eso realmente solo ocurre si eres muy restrictivo un tiempo y luego vuelves a tus malos hábitos de repente», comenta Andrada.

En cuanto a Félix Trueba, de 22 años, su experiencia con el ayuno intermitente empezó allá por 2017, cuando quiso apuntarse al gimnasio para mejorar su forma física. En muchos hogares, a causa del trabajo o los estudios, se desayuna lo primero que se encuentra y lo más fácil y barato de consumir, como la bollería procesada. Trueba quería evitar esos desayunos calóricos y disminuir su peso. «Noté, sobre todo, pérdida de peso, ya que eliminas una comida diaria que muchas veces se basa en cereales con leche, galletas, zumos y demás, por lo que eliminando esta comida noté una pérdida de grasa corporal», aclara.

El tipo de ayuno que hacía, al igual que Alba Andrada, era el de 16:8. La información que buscó fue por su cuenta pero comenta que intentó «buscar toda la información posible al respecto antes de empezar y los posibles efectos adversos de esta práctica», como pueden ser la falta de energía o el posible daño del metabolismo.

Una falsa visión del desayuno

La sociedad tiene el pensamiento, desde siempre, de que el desayuno es la comida más importante del día. ‘Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo’ es una de las frases que más han calado a lo largo de los años. «Nos han metido en la cabeza, a través de la publicidad, esa idea para vendernos productos procesados y con azúcares añadidos», opina el técnico. La opción de desayunar es algo individual, donde cada persona debe saber cómo es su cuerpo y si en realidad tiene ganas de hacer esa primera comida o no.

«Al final del día, lo que tenemos es un balance energético de calorías que están relacionadas con la calidad nutricional», explica. El ayuno intermitente va dirigido, sobre todo, a esas personas que desayunan por obligación y no por necesidad.

La mejor opción

El ayuno intermitente es una metodología que se puede poner en práctica si queremos estar más sanos pero, sin duda, la mejor opción es optar por el equilibrio. Llevar un estilo de vida con una alimentación sana y ejercicio físico hará que la persona mantenga su peso. Sin embargo, en la actualidad también hay factores de los que es mejor alejarse. «Hay que evadirse de las redes sociales porque nos alteran la realidad, ya que existen muchos tópicos y mitos», asegura el técnico. La desinformación respecto a la alimentación está muy presente en internet, donde una parte de la sociedad da por veraz muchas informaciones que lee. «Tendemos a creer, a veces, que lo mejor para el gimnasio es hacer un montón de ejercicios atractivos a nivel visual pero que a nivel biomecánico no son tan interesantes y que, incluso, pueden llevar a lesiones futuras», explica García.

Otro paso a seguir es buscar un centro de entrenamiento donde ofrezcan un oferta donde enseñen a los usuarios a usar de forma correcta las máquinas. Asimismo, la ayuda de un asesor nutricional puede estar bien porque la gente no sabe cómo comer de una manera adecuada porque en palabras de Kevin García, «lo que necesitan las personas es reeducación en la parte nutricional». Como última pieza del engranaje, dormir es fundamental para tener un buen descanso y, hoy en día, la sociedad está acostumbrada a dormir cada vez menos.

La realidad es que el ayuno intermitente aporta diferentes beneficios a la salud, siempre y cuando se aplique de forma correcta. La obsesión lleva a consumir alimentos pobres en nutrientes que pueden desencadenar distintos trastornos de la alimentación. La clave de ese ayuno es complementarlo con actividad física y comidas ricas en proteínas, verduras, frutas y carbohidratos. Aplicar un método para mejorar la forma física de forma restrictiva no se podrá mantener en el tiempo y estará abocado al fracaso.