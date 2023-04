Familias de alumnado en Aulas Enclave de Canarias denuncian discriminación. Las familias con menores escolarizados en Aulas Enclave, que son aquellas unidades de escolarización ubicada en centros escolares ordinarios, en la que se proporciona respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, denuncian que estos no reciben un trato igualitario al resto de alumnos del centro donde acuden a diario. Entre estas discriminaciones que padecen apuntan al hecho de que no pueden elegir el centro escolar que mejor les convenga o que no pueden acogerse a la recogida temprana o tardía. Una situación que complica aún más la conciliación familiar. La Federación de AMPAS de Gran Canaria, Fapa Galdós apoya estas reivindicaciones y lleva denunciando desde el curso 2021-2022 la segregación que sufre este alumnado.

Esta situación la conocen bien Nereida Luján, que tiene a su hija Aura de cuatro años escolarizada en el Aula Enclave del CEIP de Marpequeña en Telde y Selene Rada, cuya hija de siete años están en el CEIP Aguadulce en la capital grancanaria. Las dos menores tiene un trastorno del espectro autista, de ahí que acudan a diario a estas aulas.

«Trabajo en Carrizal pero cada año cambio de lugar de trabajo. Mi hija está en el CEIP Aguadulce y todas las mañanas tengo que venir desde el Sureste para llevarla a clase. Entro a trabajar a las 08.30 y mi hija entra a clase a las 09.00 horas, y no tiene derecho a la recogida temprana y no me dan ninguna solución», explica Selene Rada.

Lo mismo le pasa a Nereida Luján. En su caso ha pedido permiso en su puesto de trabajo para poder entrar algo más tarde para llevar a su hija Aura, y a su hermano mayor Darío a clase. Pero el problema lo tiene a la salida del centro.

«Aura come a las 12:30 y a la 13.30 horas, cuando todos los demás niños terminan su jornada escolar y van al comedor, donde tienen derecho a comida, vigilancia y cuidado que están incluidos en la cuota, mi hija tiene que salir del centro. Yo no salgo de trabajar hasta las 14.00 horas y mi hijo acaba las clases a las 15.00. Como no tengo forma de buscarla a las 13.30 horas pago a una señora para que me la cuide», relata.

Cuota comedor

Una situación que es aún más peculiar si se tiene en cuenta que Nereida paga la cuota comedor de la pequeña, de 88,50 euros al mes, que en teoría incluye la comida, la vigilancia y el cuidado. Por lo que una vez acabado el almuerzo debería poder quedarse en el patio del centro, como el resto de menores, hasta que la recojan sus padres. «Me dicen que de ninguna manera se puede quedar en el colegio. Mi hija está siendo discriminada con respecto a su hermano y a los otros 200 niños del colegio. Solo con ampliar una hora más el horario de las auxiliares se solucionaría este problema y mi hija estaría en igualdad de condiciones», subraya.

Una petición que ha elevado a varias puertas de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias sin haber recibido respuesta. «He solicitado a comedores escolares factura detallada del servicio que me están ofreciendo, porque no está completo, y no me han contestado. En enero pedí la devolución de la parte correspondiente a vigilancia y cuidados que mi hija no está disfrutando y tampoco me han respondido», añade.

Ante este silencio Nereida ha optado por poner todo en manos de una abogada. «Mi hija está siendo discriminada, nuestras hijas e hijos lo están siendo», puntualiza.

Horario de verano

Si la situación para conciliar ya es muy complicado aún lo será más cuando arranque el horario de verano en las aulas del Archipiélago. «A partir de junio el problema se multiplica porque a mi hija me la van a dar a las 12.30 horas por el horario reducido. He pedido que no le den de comer a las 11.30 que le quiten la asignatura de comida. Ya veré qué hago, quizás no pagar el comedor y le pago el doble a la señora que me la recoge», piensa.

Selene asiente y muestra también su preocupación. «Así es imposible mantener un trabajo. Nos lo ponen todo muy complicado», apostilla.

La situación que viven estas dos madres se repite en el resto del más del millar de familias canarias que tienen a algún menor escolarizado en un Aula Enclave. «Conozco casos en los que se han visto forzados a tener que dejar de trabajar o a rechazar un empleo porque no pueden conciliar. Esto no ayuda a las familias», subraya Nereida Luján.

Defienden que el modelo educativo de la Aulas Enclave es beneficioso para sus hijos pero que estos desbarajustes y desigualdades solo fomentan un trato diferenciado que termina afectando a los derechos de sus hijos. «Solo queremos un trato digno e igualitario al resto», concluyen las dos madres.

La Federación de AMPAS de Gran Canaria Fapa Galdós se ha reunido en dos ocasiones con el director general de Ordenación, Innovación y Calidad Educativa, Gregorio Cabrera, para trasladarle la problemática que viven estas familias sin que se haya avanzado en alguna solución.