La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto fin a una de las multas más frecuentes en España. El organismo ha dado un paso al frente para adaptarse a las nuevas tecnologías que corren en estos tiempos tal y como han comunicado: “las nuevas formas de movernos, conectarnos y comunicarnos han evolucionado”.

Hasta el momento, no llevar el carnet de conducir en formato físico era motivo de sanción si los Agentes de Tráfico lo requerían, pero las nuevas medidas adoptadas por la DGT dan una alternativa a los conductores. El organismo es consciente de que mucha gente está acostumbrada a no llevar cartera encima y utiliza el smartphone para todo: pagar, llevar tarjetas, etc. Por ese motivo ha puesto a la luz su nueva app.

La nueva App MiDGT

Los conductores han celebrado la decisión del organismo de adaptarse a las nuevas tecnologías. Esta aplicación para teléfonos móviles está disponible tanto para Android como para Apple y permite centralizar toda la información de nuestro vehículo en el dispositivo, no solo el carnet de conducir.

Para acceder a ella se requiere un certificado digital o a través de las credenciales de la CL@VE. También nos podemos identificar con nuestros datos personales, en ese caso, recibiremos un SMS con un código en nuestro teléfono móvil que nos permitirá acceder. Estas son todas las funciones que podemos tener en la aplicación de MiDGT:

Datos del vehículo : papeles del seguro, de la ITV, información técnica, distintivo medioambiental, datos del propietario. Con esta función también se puede notificar al organismo si el vehículo es utilizado con normalidad por otro conductor.

: papeles del seguro, de la ITV, información técnica, distintivo medioambiental, datos del propietario. Con esta función también se puede notificar al organismo si el vehículo es utilizado con normalidad por otro conductor. Pagar multas pendientes : en caso de recibir alguna notificación de infracción, también se puede abordar su importe a través de la app.

: en caso de recibir alguna notificación de infracción, también se puede abordar su importe a través de la app. Otro tipo de servicios: además de llevar siempre el carnet de conducir en el móvil, también se puede actualizar o modificar la información personal que tiene la DGT o comprar tasas para algún tipo de trámite.

Con todos estos servicios, la DGT quiere que tanto los conductores como los agentes de tráfico tengan una mayor accesibilidad a los datos del vehículo.