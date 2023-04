Izquierda Unidad está dispuesta a utilizar artillería pesada para paralizar la unión de estaciones por Canal Roya. La formación va a elevar a la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude el proyecto elaborado por el Gobierno de Aragón al considerar que se está produciendo un "conflicto de intereses" dado que la consejera de Economía, Marta Gastón, una de las responsables de su diseño e impulso, también ejerce el cargo de presidenta de la sociedad mixta Aramón, principal interesada en conectar por un telecabina Astún y Formigal. Es decir, es «juez y parte» del proceso. El presidente Lambán no ha tardado es defender a su consejera y negar la mayor. "El proyecto tiene plenas garantías jurídicas", ha asegurado.

El líder de IU en Aragón, Álvaro Sanz, acompañado de la eurodiputada de su formación, Sira Rego, ha tildado de "amenaza" y "aberración medioambiental" el proyecto que quiere impulsar la DGA en el Pirineo que, para más inri, se va a financiar con fondos europeos. "Estas ayudas deberían garantizar la sostenibilidad, la vertebración y la diversificación de la actividad turística", ha afirmado Sanz, que ha cuestionado que el Ejecutivo de Lambán haya decidido destinar el "80%" de los fondos europeos para la sostenibilidad turística a un único proyecto.

Conflicto de intereses

Para Sanz, el hecho de que la consejera Gastón sea a su vez presidenta de Aramón "deriva en un conflicto de intereses" que debe analizar la Oficina de la Lucha contra el Fraude de la UE. "Tendrá que aclarar si hay incompatibilidad" en el cargo, ha recalcado el diputado en las Cortes, que también solicitará medidas cautelares para paralizar el proyecto hasta que se pronuncie la oficina.

"Tendrán que estudiar el conglomerado de la empresa de Aramón", de la que depende Formigal S.L, la que solicitó la declaración de interés autonómico, ha insistido Sanz, que ha recordado que fue la Consejería de Economía la que desestimó el informe del dirección general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón que dirige el consejero José Luis Soro, de CHA, contrario el proyecto. En ese documento se afirmaba que la unión delos valles de Tena y del Aragón "no es de interés general para Aragón", "tendría un impacto severo sobre el paisaje" y "no puede considerarse equilibrada desde el punto de vista territorial".

También ha insistido en que ha sido Gastón la encargada de defender "en sede parlamentaria" su viabilidad y de impulsar la declaración de interés autonómico y general de un proyecto que, ha dicho, no respeta el cambio climático y no tiene en cuenta que el turismo de nieve cada vez tiene menos viabilidad.

Medidas cautelares

En cuanto al expediente que la formación presentará en la Oficina de la Lucha contra el Fraude, Sira Rego ha explicado que una vez registrado, la institución tendrá dos meses para decidir si se admite y si las medidas cautelares solicitadas son pertinente. En caso de que concluya que pueda haber "incompatibilidades" en el cargo de la consejera, tendría hasta 12 meses para elaborar un informe que en ningún caso sería vinculante, y que tendría que elevar a las instituciones públicas y jurídicas que corresponda.

"Plenas garantías jurídicas"

El presidente de Aragón no ha tardado en responder a la formación y en defender las garantías jurídicas del proyecto. "No hay conflicto de intereses", ha asegurado Lambán, que ha recalcado que "todos los pasos que se están dando tienen plenas garantías jurídicas y de respeto del medio ambiente". "Lo que queremos hacer en el Pirineo no es ningún tipo de atrocidad. Todo lo contrario, es una manera de consolidar un modelo económico que va a permitir que la montaña tenga vida y actividad", ha asegurado Lambán.

El Estudio de Impacto Ambiental incluido en el Proyecto de Interés General de Aragón concluye que la conexión de los valles de Tena y del Aragón a través de una telecabina que conecte las estaciones de esquí de Astún y Formigal dejará una «importante alteración del paisaje» que será visible desde el 8% de un radio de 10 kilómetros a su alrededor. Este documento admite, además, que el impacto paisajístico será «severo».

Pero para Lambán, el proyecto planteado "es medioambientalmente sostenible" y su "impacto visual es mínimo y reversible". Además, ha defendido que en otras zonas del territorio, como Cataluña, "se están haciendo actuaciones de esta naturaleza pero de una dimensión mayor, e incluso en parques naturales y zonas con mayor grado de protección medio ambiental que Canal Roya". Sin embargo, ha apuntado, "nadie se está echando las manos a la cabeza ni está poniendo el grito en el cielo", ha asegurado el presidente. "No entiendo que aquí nos dediquemos a pegarnos tiros en el pie", ha añadido, en referencia a las plataformas ciudadanas y las formaciones como CHA y Podemos, con las que comparte gobierno.

"Somos los primeros defensores del Pirineo, que, además de un símbolo, es una fuente de empleo y riqueza y hacer atrocidades medioambientales, además de éticamente reprochable, sería matar la gallina de los huevos de oro", ha zanjado Lambán.