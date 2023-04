El curso 2023-2024 arranca en Canarias el 11 de septiembre. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias publicó este jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el calendario escolar para el curso 2023-2024. Este comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias. Los centros ajustarán la planificación de sus actividades al calendario previsto por la resolución publicada por la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa debiendo impartir el mayor número de días lectivos posible. El horario efectivo de impartición de clases no podrá destinarse a la celebración de sesiones de evaluación u otras actividades no recogidas en la Programación General Anual (PGA).

Calendario

Las clases de Educación Infantil y Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) arranca el lunes 11 de septiembre y finalizarán el 21 de junio. El alumnado de Bachillerato , Bachillerato para Personas Adultas y Programas de Formación Profesional Adaptada, Formación Profesional y Educación Básica de Personas Adultas empiezan el martes 12 de septiembre. El primer curso de Bachillerato finalizará el 21 de junio y 2º de Bachillerato el 17 de mayo. Los Programas de Formación Profesional Adaptada, Formación Profesional y Educación Básica de Personas Adultas acaban el 21 de junio salvo el último curso de Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional que lo hará el 29 de mayo.

Resto de formaciones

Las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música empiezan el 12 de septiembre y acaban el 14 de junio.

empiezan el 12 de septiembre y acaban el 14 de junio. Los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño arrancan el 12 de septiembre y acaban el 21 de junio, salvo el 2º Curso de los Ciclos Formativos de Grado Superior que finalizan el 29 de mayo.

arrancan el 12 de septiembre y acaban el 21 de junio, salvo el 2º Curso de los Ciclos Formativos de Grado Superior que finalizan el 29 de mayo. Las Enseñanzas Deportivas empiezan también el 12 de septiembre hasta el 21 de junio.

empiezan también el 12 de septiembre hasta el 21 de junio. Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, Diseño y Arte Dramático comienzan el 12 de septiembre hasta el 17 de junio.

comienzan el 12 de septiembre hasta el 17 de junio. That´s English! arranca el 25 de septiembre hasta el 17 de mayo

arranca el 25 de septiembre hasta el 17 de mayo La preparación para pruebas de acceso a Ciclos Formativos será del 25 de septiembre al 17 de mayo.

será del 25 de septiembre al 17 de mayo. La preparación para la prueba libre de obtención directa del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria empieza el 25 de septiembre hasta el 10 de mayo

empieza el 25 de septiembre hasta el 10 de mayo La preparación para pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Se establecerá una vez que se hagan públicas las fechas correspondientes por cada una de las Universidades.

Se establecerá una vez que se hagan públicas las fechas correspondientes por cada una de las Universidades. Las Aulas Mentor darán comienzo el 12 de septiembre y finalizarán el 21 de junio

darán comienzo el 12 de septiembre y finalizarán el 21 de junio Informática básica arranca el 12 de septiembre hasta el 21 de junio

arranca el 12 de septiembre hasta el 21 de junio Las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial comienza el curso el 20 de septiembre. A partir del 29 de mayo comenzarán las pruebas de clasificación y certificación.

Calendario de actividades de inicio y finalización de curso

El curso escolar se iniciará el 1 de septiembre de 2023 y finalizará el 30 de agosto de 2024. Las actividades ordinarias del curso escolar se iniciarán el 1 de septiembre de 2023 y finalizarán el 28 de junio de 2024. Cuando alguna de las fechas de inicio indicadas fuera un día inhábil en el municipio o la isla en el que se ubicase el centro educativo, la fecha de inicio de las clases se pasará al primer día lectivo siguiente, establecido con carácter general. Los días previstos para el inicio de las distintas enseñanzas se podrán destinar a la realización de actos de presentación de inicio de curso o del profesorado con el alumnado.

Evaluaciones

La primera evaluación deberá realizarse antes del periodo de vacaciones escolares de Navidad. La segunda evaluación deberá realizarse antes de las vacaciones escolares correspondientes a la Semana Santa. Los centros que imparten Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Básica de Personas Adultas, Bachillerato, Bachillerato de Personas Adultas, Formación Profesional, Curso Específico de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Musicales y Enseñanzas Deportivas, remitirán a la Inspección General los datos del rendimiento académico correspondientes a: la primera y segunda evaluación, en cuyo caso, la propia Inspección General comunicará el plazo para su remisión. La evaluación final ordinaria, antes del 5 de julio; y a la evaluación extraordinaria antes del 13 de septiembre.

Prueba de Acceso a la Universidad

En cuanto a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) la primera convocatoria será los días 5, 6, 7 y 8 de junio y la extraordinaria 3, 4 y 5 de julio. Los centros publicarán antes del 17 de mayo de 2024, el calendario de las pruebas extraordinarias en las enseñanzas que correspondan.

Primer Ciclo de Infantil

En los centros docentes dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes que, en el curso 2023/2024, implanten el primer ciclo de Educación Infantil, la fecha de inicio de las actividades propiamente lectivas quedará supeditada a la finalización de las obras y la dotación del equipamiento necesarias para la apertura y puesta en funcionamiento de dichas aulas, previa supervisión de la Inspección de Educación y comunicación a la Dirección Territorial correspondiente. Esta circunstancia excepcional supondrá que la fecha de inicio pueda ser diferente en cada uno de estos centros.

La incorporación progresiva o la flexibilidad de horario para este, escolarizado en el centro por primera vez, deberá planificarse de forma que este alumnado esté plenamente incorporado a la actividad académica a la finalización de los primeros 10 días lectivos de inicio de las clases en el centro. No obstante, el alumnado de Educación Infantil, de las aulas enclave o de los centros de Educación Especial, que se incorpore por primera vez a un centro educativo y que presente dificultades de adaptación, deberá acogerse a las medidas acordadas por el equipo directivo, a propuesta del equipo educativo, oída la familia.

Educación Especial

En los niveles de Educación Infantil y Educación Primaria, y en los centros de Educación Especial, las clases se impartirán en régimen de jornada intensiva en el periodo que va desde la fecha de inicio de las actividades propiamente lectivas hasta el 15 de septiembre. Durante la jornada intensiva, el horario lectivo del alumnado se disminuirá en una hora diaria al final de la jornada, realizándose las correspondientes adaptaciones.

El día 18 de septiembre se iniciará la jornada ordinaria de clases según la modalidad que el centro tenga autorizada. Los Centros de Educación Obligatoria (CEO), durante el periodo de jornada intensiva de septiembre, podrán adecuar el horario del alumnado al servicio de transporte, manteniéndose el número de sesiones lectivas. El calendario establecido con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional podrá ser adaptado, para la Formación Profesional Dual, por la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos. En todos los centros se celebrará el día 28 de junio de 2024 el preceptivo claustro de final de curso.

Vacaciones y días festivos

En cuanto a las vacaciones escolares de Navidad el último día de clases será el 22 de diciembre y el alumnado se incorporará el 8 de enero. El periodo vacacional de Semana Santa arrancará el viernes 22 de marzo, que será el último día lectivo, hasta el 1 de abril. Serán días festivos nacionales y de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el curso escolar, en el 2023 serán el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción). También tiene la consideración de festivo a efectos académicos, el 7 de diciembre de 2023, celebración del Día del Enseñante y del Estudiante.

En cuanto a los días festivos por Islas:

En El Hierro : el 25 de septiembre , festividad de Nuestra Señora de Los Reyes.

, festividad de Nuestra Señora de Los Reyes. En Fuerteventura : el 15 de septiembre , festividad de Nuestra Señora de la Peña.

, festividad de Nuestra Señora de la Peña. En Gran Canaria : el 8 de septiembre , festividad de Nuestra Señora del Pino.

, festividad de Nuestra Señora del Pino. En La Gomera : el 9 de octubre , festividad de Nuestra Señora de Guadalupe.

, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe. En Lanzarote y La Graciosa: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Los Volcanes.

En el caso de Tenerife y La Palma su festividad es en agosto, fuera del periodo lectivo. A estos festivos los consejos escolares de los centros, oído el Consejo Escolar Municipal, donde estuviera constituido, podrán establecer hasta un máximo de cuatro días no lectivos. No se podrán fijar los días de libre disposición dejando un único día lectivo en la semana.

Incorporación y permanencia del profesorado

La incorporación del profesorado que cambie de centro de destino se realizará en las fechas fijadas por las resoluciones de la Dirección General de Personal. Las horas de obligada permanencia del profesorado en el centro, entre la incorporación y el inicio de las clases, y, en el mes de junio, entre la finalización de las clases y hasta el día 28 de junio, se destinarán a las actividades derivadas del proceso de evaluación, planificación del curso y actividades previstas por los diferentes departamentos de coordinación didáctica o equipos de ciclo, así como a las cuestiones previstas por la dirección del centro, con el fin de impulsar cuantas acciones entienda necesarias para la adecuada planificación del curso.

En Educación Infantil y Educación Primaria, y en los centros de Educación Especial, las horas de carácter no lectivo y de periodicidad fija (exclusiva) podrán ser organizadas por cada centro, según acuerdo del Claustro, en función de sus necesidades organizativas, con el fin de dar continuidad al trabajo conjunto de los equipos docentes y de atender a padres, madres o tutores legales del alumnado. El profesorado que imparta docencia en segundo curso de Ciclo Formativo de Grado Básico continuará desarrollando actividades lectivas al alumnado que no haya sido propuesto para realizar el módulo de formación en centros de trabajo (FCT), hasta la finalización del curso escolar. Si no se contara con alumnado, puesto que la totalidad del mismo ha sido propuesto para la realización del módulo de FCT, el equipo directivo podrá asignarles tareas específicas.

El profesorado que, dentro de su horario lectivo ordinario, imparta docencia para la preparación de pruebas para acceso a ciclos formativos de grado medio y superior, para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o para el acceso a la Universidad para mayores de 25 años, o en el Curso específico de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio, desarrollará las funciones que el Equipo Directivo determine, en los periodos en que no realice actividades lectivas. Este les asignará las tareas, priorizando las actividades propias de la impartición de la Educación de Personas Adultas.