Como toda región volcánica que se precie, Canarias tiene una alta actividad sísmica, sobre todo en sus fondos marinos, de ahí que sea frecuente que los aparatos que miden las ratios sismográficas detecten cada cierto tiempo movimiento. En las Islas los seísmos se suelen detectar a unos 30 o 40 kilómetros de profundidad, justo en el canal que separa las islas de Gran Canaria y Tenerife y su fuerza no suele sobrepasar los 3 mbLg.

Desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) se está trabajando en una línea de investigación que explique el porqué y localice el origen de los seísmos en la zona, algo que ha supuesto un misterio para los investigadores durante los últimos 30 años. Son muchas las hipótesis que han ido surgiendo en este tiempo, debido en gran medida a las complicaciones existentes para llegar a las zonas donde se producen los movimientos sísmicos, así como a la falta de estaciones, lo que dificulta sobremanera la localización exacta de los mismos.

Un amplio abanico de teorías

Son varias las teorías existentes. Una de ellas es la que relaciona los terremotos con la existencia de una falla que separa ambas islas y provoca terremotos. "Se ha teorizado que quizás exista una estructura de este tipo como prolongación del Atlas", señala Itahiza Domínguez, sismólogo del IGN. Sin embargo, esta hipótesis no ha tenido demasiado éxito en los foros especializados, ya que no está avalada ya que las investigaciones no han llegado a conclusiones claras.

Otra de las teorías que barajan los investigadores es la que considera que los terremotos se generan por los cambios de peso entre los edificios de Tenerife y Gran Canaria que, además, están "uno encima del otro", pero tampoco está del todo constatada, por lo que no cuenta con demasiado apoyo entre la congregación científica.

Un volcán en el medio

Por su parte, una de las más famosas es la del volcán de Enmedio, en la que se afirma que entre ambas islas se alza un coloso submarino, de 470 metros de altura, uno de los volcanes más grandes de Canarias bajo el mar y del que se cuenta con una "fotografía" realizada por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) en 1990. A partir de entonces, se empezó a relacionar la presencia de este volcán con los movimientos sísmicos.

Esta última teoría explicaba que entre ambas islas hay un punto caliente donde el magma "tiene un camino más fácil para salir" porque la corteza oceánica es más delgada.

Eso explicaría por qué hay tantos "pequeños conos" alrededor del volcán de Enmedio y la propia existencia del gran coloso que descansa sobre tres kilómetros y medio de terreno en su base (del tamaño del Puerto de la Cruz). Pero esta teoría también suscita dudas.