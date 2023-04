Luces y sombras

La mayoría de las personas que conozco no cree que exista nada tras la muerte. Ni Dios, ni juicio, ni cielo, ni infierno. Nada. Solo tierra, huesos y gusanos. No tengo del todo claro aún qué me resulta más complicado, vivir creyendo o sin fe. El último tuit de Fernando Sánchez Dragó antes de morir fue una foto de su gato subiéndosele encima, por el cuello. Este es uno de los pocos datos que puedo presentar de forma objetiva sobre el escritor, dicen que opinar sobre las vidas de quienes ya no están es de mala educación, por lo que intentaré no opinar mucho. Si bien es cierto que no existe en el mundo una sola persona que pueda señalarse el pecho, abrirse en canal y afirmar que es perfecta, las imperfecciones de algunos son menos dañinas que las de otros. Esto es también un hecho objetivo, aunque quizá usted no lo considere así. Lo respetaré, por supuesto. Mientras escribo estas líneas he pensado en cuáles serían mis últimas publicaciones (es lo más parecido a unas últimas palabras que puede haber en este siglo) si muriese de manera fulminante tras entregar esta columna. No sé si darían una imagen real del tipo de persona que fui en vida, pero ahí van. Mi último tuit antes de borrar de nuevo mi cuenta de Twitter fue un chascarrillo sobre la noticia de Carla Simón fichando como independiente por Junts en Les Planes d´Hostoles. Escribí: “Mal día para compartir con ustedes mi candidatura por Unidos Podríamos Haber Sumado Algunas Cosas”. En Instagram, un carrusel de tres fotos: un ramo de flores que compré hace unos días, uno de mis cuadros favoritos de Joaquín Sorolla y una captura de pantalla de un gif animado que me pareció muy tierno. Mi último mensaje de iMessage: “Vale, mami”. Tengo mis momentos buenos y mis momentos malos, como todo el mundo.

He estado leyendo estos días los distintos obituarios y artículos que se han escrito sobre Sánchez Dragó, solo por curiosidad, y me ha llamado mucho la atención que más allá de articular sintagmas como “una persona con luces y sombras” parece que nadie es capaz de profundizar en esas luces y sombras o, ya siendo más benevolentes, en la obra del escritor. La mayoría de estos textos iban firmados por hombres, no sé si tendrá algo que ver. Se ha hecho mucho hincapié por algún motivo en el carácter polémico del autor y en el número de parejas jovencísimas que ha tenido a lo largo de su vida, pero no se mencionan ni uno solo de sus libros ni ha explicado nadie qué le llamaba la atención de su obra. ¿Tan importante era esta persona y tanto les marcó para luego ser incapaces de fingir, al menos, que apreciaron su literatura? De Sánchez Dragó quedan sus ideas falangistas y antisemitas, su familia, sus libros y afirmaciones como la siguiente: “A mí todo lo que sea público me parece una inmoralidad, yo creo que todo ser humano debe ser responsable de lo que le sucede y que no tiene que haber una responsabilidad colectiva, por lo tanto creo que no debería existir la sanidad pública, de la misma forma en la que tampoco tendría que existir la escuela pública”. Señalaré otro hecho objetivo, Sánchez Dragó facturó dinero público de una televisión pública durante años y no le pareció inmoral, como tampoco se planteó la ética de alardear de haber mantenido relaciones sexuales con dos menores de trece años en Tokio a las que se refirió como zorritas. Luego se retractó, dijo que había sido una conversación entre amigos que se había filtrado y que jamás había estado con ninguna mujer menor de dieciocho años, pero ¿qué clase de hombres hablan así entre ellos de dos niñas de trece años? No se tomen la libertad de explicármelo, yo también tuve trece años y sé muy bien qué clase de hombres miran así a las niñas. Un rasgo que comparten este tipo de personas, las que hablan de moralidad o de “paguitas” o “lo público” con desprecio y desdén para humillar a quienes de verdad lo necesitan es que luego siempre son las primeras en defraudar a Hacienda o en solicitar esas mismas ayudas de las que se mofan. Dos ejemplos, 1) el matrimonio de Espinosa de los Monteros y Monasterio ha defraudado más de 160.000 euros a Hacienda con una factura falsa y 2) el grupo de empresas de Ana Rosa Quintana se llevó una subvención de 200.000 euros gracias al marco de las medidas extraordinarias Covid-19 a pesar de que multiplicó por doce los beneficios de su matriz. Es la misma Ana Rosa Quintana que criticó en su programa de televisión el bono cultural de 400 euros. No sé si son creyentes o no, pero desde luego operan como si pensasen que jamás les tocará rendir cuentas ante nadie.