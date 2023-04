Gran Canaria censa 995 colonias de gatos, la punta del iceberg para los veterinarios

La segunda edición del Programa de Gestión Insular de Colonias Felinas Urbanas financiado por el Cabildo de Gran Canaria y llevado a cabo entre marzo y diciembre de 2022 por el Colegio de Veterinarios de Las Palmas, se ha saldado con la esterilización de 1.862 gatos -frente a los 700 de la primera intervención-, y se han censado 995 colonias felinas urbanas que acogen a cerca de 13.844 gatos -el año anterior se registraron 782 con 9.800 animales-. Los datos fueron dados a conocer ayer por los veterinarios Alejandro Suárez y Javier Delgado, presidente y responsable del departamento técnico, respectivamente, de la citada organización colegial. «Es fundamental tener un mapa y un censo de las colonias felinas urbanas lo más actualizado posible. Los datos que hemos recabado con los ayuntamientos son cifras aproximadas, pero creemos que es la punta del iceberg, sabemos que son muchas más», apuntó Delgado, coordinador del estudio.

En este sentido, uno de los problemas para obtener un censo más realista de las colonias ha sido la falta de información por parte de ocho ayuntamientos, lo que supuso cubrir sólo el 62% de los municipios. Algunos consistorios como los de Artenara o Valleseco manifestaron no tener colonias, «pero la realidad es que existen gatos abandonados en toda la Isla, aunque a veces son difíciles de detectar porque algunos grupos se desplazan».

Ley de Bienestar Animal

El presidente del Colegio de Veterinarios indicó la importancia de estos programas para hacer frente a la nueva Ley de Bienestar Animal que entra en vigor en septiembre del presente año, y que pone bastante énfasis en el control de las colonias felinas, al tiempo que prohíbe sacrificar a los animales. «El Cabildo de Gran Canaria estará mucho mejor preparado que otros lugares del Estado, porque cuenta con el asesoramiento de los veterinarios, profesionales fundamentales, no solo en la salud y el bienestar animal, sino también en la gestión de problemas como los animales abandonados», apuntó Alejandro Suárez, para destacar el papel que juegan los veterinarios, como técnicos responsables, «para lograr el objetivo final de que no haya ningún gato abandonado, como ha pasado, por ejemplo, con los perros, ya no los vemos abandonados en las calles».

Entre las novedades que presenta el II Programa de Gestión Insular de Colonias Felinas Urbanas, financiado con 150.000 euros, figura la constitución de un equipo formado por cinco veterinarios, encargados de coordinar la esterilización de las colonias con los ayuntamientos, los centros veterinarios colaboradores en cada municipio, y los voluntarios gestores de las colonias. «Este equipo ha sido clave para el éxito del programa en el que han participado unas mil personas en sus diferentes acciones». Solo para la campaña de esterilización, los coordinadores movilizaron a través del método CES -capturar, esterilizar, soltar-, a unas 520 personas durante los tres meses que duraron los trabajos. En total participaron 42 centros veterinarios junto al Albergue Insular de Gran Canaria, con un total de 155 profesionales -veterinarios, auxiliares-, más de 320 voluntarios gestores de colonias vinculados a ayuntamientos de la isla y unos 40 técnicos y operarios municipales.

El asesoramiento técnico a los ayuntamientos para la gestión de las colonias; y las actividades de formación para fomentar la buena gestión y la prevención de abandonos, han sido dos aspectos claves en esta segunda edición del programa, además de las campañas de divulgación, tanto en redes sociales -Facebook e Instagram-, como a través de las charlas a 335 personas, 18 en total de las que nueve fueron dirigidas a 111 voluntarios gestores y otras nueve a 225 escolares. «Es fundamental la divulgación de lo que es una buena práctica en la gestión de las colonias para prevenir el abandono de gatos en las colonias, concienciar sobre la importancia de poner los microchips a los gatos, sobre la esterilización para evitar la reproducción descontrolada..., y en este sentido hemos avanzado también», indicó Javier Delgado.

En general, con dicha intervención se ha logrado mejorar la gestión municipal de los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria a través del Programa de Gestión Insular de Colonias Felinas Urbanas, detectándose especiales avances en municipios como Santa Brígida, Tejeda, Teror y Firgas, según explicó el presidente del Colegio de Veterinarios, Alejandro Suárez.

Como proyecto piloto, en esta edición se llevó a cabo también la esterilización de 86 perros.

El III programa ya ha sido solicitado por el Colegio de Veterinarios de Las Palmas al Cabildo y esperan obtener una respuesta en breve para llevar a cabo este año una nueva intervención.