Un hombre ganó 28 millones gracias a la Lotería y se lo oculta a su mujer y su hijo para que no "dejen de trabajar duro".

El afortunado ha estado jugando la misma combinación durante varios años. La combinación ganadora incluía los números 2, 15, 19, 26, 27, 29 + 2, y por cada boleto -tenía 40- ganó alrededor de 750.000 dólares. A pesar de haber ganado una cantidad exorbitante, Li ha mantenido en secreto su victoria a su familia.

Ha donado alrededor de 700.000 euros a obras de caridad después de haber cobrado su premio. Sin embargo, aún no ha decidido qué hacer con el resto de su fortuna.

El ganador se lo ocultó a su esposa y a su hijo por miedo a que tener la vida aparentemente resuelta les hiciera convertirse en personas perezosas: "Me preocupa que se puedan sentir superiores a otra gente y en el futuro no trabajen ni estudien duramente", argumentó.

