Existe una tendencia en nuestra frágil memoria democrática a esconder o disimular hechos y actitudes de la izquierda durante la transición democrática que parecen avergonzarnos. La reciente película Modelo 77 viene a recordarnos como las izquierdas abandonamos a los presos comunes del franquismo. Nunca se pidió ni la revisión de las durísimas penas franquistas ni la amnistía para aquellos que eran delincuentes por imposición social ni para las abortistas. Por hambre y marginación. Ninguno pensamos en aquellos tiempos que para construir una sociedad auténticamente democrática y libre debíamos cuestionarnos las leyes que no solo reprimían y perseguían lo político sino las que perseguían al pobre por ser pobre. Otro tanto puede decirse de la homosexualidad. Duramente acosada y castigada por leyes como la de Vagos y Maleantes y la de Peligrosidad Social no hubo amnistía para los homosexuales encerrados. Solo la aprobación, a propuesta del PCE, en 1978, de eliminar de la segunda de estas leyes la homosexualidad como elemento de peligrosidad social, permitió la salida de los homosexuales de las cárceles. Aunque la ley de Escándalo Público siguió vigente hasta 1995, en que fue derogada. Aquí, en nuestro archipiélago existía una cierta vergüenza sobre el siniestro campo de Tefir, cuya existencia se llegó a negar hasta que el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno Canario colocaron elementos testimoniales de aquel campo de torturas para homosexuales, muy bien descrito por Miguel Ángel Sosa en su recomendable novela Viaje al centro de una infamia.

Este recordatorio viene a cuento por mi lectura de Las Malas, de Camila Sosa Villada, travesti, presentadora televisiva y escritora argentina. La obra cabalga entre la autobiografía y la novela y relata la evolución de la protagonista. Desde el descubrimiento de su homosexualidad en el tránsito de la adolescencia, hasta la actualidad. La aceptación de su feminidad no le causa ningún trauma psicológico, todo lo contrario, la reafirma en su personalidad, pese a las palizas de un padre violento y el rechazo de la sociedad. El abuso que de su cuerpo hacen otros, el paso por la prostitución como única forma de ganarse la vida, y otras peripecias, nos son contadas con un verbo ágil, trufado, felizmente, de argentinismos, y en absoluto quejica o llorón. Camila ha llegado a donde ha llegado no para quejarse sino para vindicar su condición de travesti, su homosexualidad abierta, pese a quien pese. Al contrario de otras historias semejantes, evita caer en el morbo y el llanto. Su historia parece ejemplificar el dicho de Simone de Beauvoir: mujer se hace, no se nace.

No es baladí que Sosa Villada nos lo recuerde. El debate sobre la ley trans parece girar sobre esa cuestión y la lucha contra el biologismo feminista que pretende encerrar a las mujeres en su condición biológica con lo que se corre el riesgo der encerrarlas en el círculo de la reproducción. La reciente edición del libro de Christine Delphy, compañera de luchas de Beauvoir, Por un feminismo materialista, ayuda a centrar este debate. Como el texto de Sosa Villada nos recuerda que no hace mucho la situación de los homosexuales y trans*en nuestro país era semejante a la que se describe en Argentina. Incluyendo la diferencia de clase. No es lo mismo ser trans*, homosexual, lesbiana, cuando se tiene dinero que te evita la marginalidad y las palizas de las fuerzas del orden, que serlo perteneciendo a las clases más vulnerables, expuesto al escarnio de los vecinos, a la violencia policial, la marginalidad. De ser diferentes, del rechazo que eso supone, de asumir que esa anormalidad no es tal, que es normal, que nadie debe ser discriminado por querer o sentirse otra cosa distinta al papel social que el sexo al nacer le ha asignado. De eso también nos habla Camila Sosa.

Y nos habla con alegría la mayor parte de las veces, la alegría de descubrirse, de empezar a ser, de tomar consciencia de sí misma y de su cuerpo. La alegría de encontrar y criar un niño abandonado, de conocer semejantes, la solidaridad, la hermandad, compartir anécdotas, barniz de uñas… Con felices hallazgos como la justificación del andar apresurado que describe como típico de los travestis. Se debe, según ella, a la necesidad de ser invisibles, hacerse transparentes. No hacerse notar, esconderse por el día y vivir por la noche, no como siniestros murciélagos sino como rutilantes luciérnagas. También nos habla de la hipocresía, de los que condenan el ser diferentes y después buscan a esos diferentes, a escondidas, en la noche, en autos aparcados en una esquina. Los mismos que defenderán la patria, la familia, los valores eternos y dirán que no se pueden sumar peras con manzanas, olvidando que las dos son frutas y que la macedonia es un magnifico postre. Esos mismos que votaran contra la ley del matrimonio homosexual y después la usaran, con la boca fruncida. Aquellos a los que su líder llama la gente de bien, condenando a ser gente de mal a los que no piensan como ellos. A los que son diferentes.

Pero no olvidemos que pese a toda la alegría que Camila Sosa nos quiere transmitir, que hoy haya salido del mundo marginal y sea una personalidad reconocida y apreciada en Argentina, ella no olvida que siempre permanece el espectro de la prostitución, la compra y venta de personas, la marginalidad, la violencia, el abuso de los poderosos, la condena social. De forma que nos recuerda que aún hay mucho camino por recorrer, muchas luchas, muchas batallas que librar para hacer verdad lo de que todos somos iguales, o todas. Así, acabado el libro, nos queda como una sensación de desolación, la misma desolación que John Berger encuentra en Las señoritas de Avignon. No hay crueldad, ni llanto ni lamento, sólo la más absoluta desolación ante la situación de unas mujeres, las prostitutas del cuadro y ante unas personas, los travestis de Camila Sosa. Mientras esa desolación subsista no podremos mirarnos a la cara y decir que vivimos en una sociedad justa. La desolación es la perdida de todo, hasta de la pena y, sobre todo, de la esperanza en un futuro mejor. Es la más absoluta de las desgracias, el reconocimiento de la impotencia, el olvido de lo que se fue y de lo que se puede ser.

La novela de Camila Sosa es solo un paso en la lucha contra esa desolación. Un paso importante y bien escrito, hay que insistir en ello pues sus cualidades literarias no deben ser ignoradas frente al posible morbo de la historia. Por eso nos atrevemos a sugerirles que la lean, que sientan con sus personajes y que después sean solidarios con los marginados, los diferentes. O simplemente no los ignoren o los desprecien cuando los encuentren.