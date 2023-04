La subida de precios es una de las cuestiones que más preocupa a los españoles. Desde hace más de un año, los precios de la compra no han parado de subir, colocando a las familias más vulnerables contra las cuerdas. Una situación que, de momento, no ha afectado a la venta de vehículos en España y según los datos del sector avanza a buen ritmo en el mes de marzo.

Prueba de ello es el número de matriculaciones y para aquellos fans de las matrículas pueden comprobar que desde este mes de abril ya se encuentra en circulación una nueva serie: MGB. Hasta la semana pasada, la última serie registrada era MFZ, pero con el número de nuevos coches vendidos se ha avanzado a una nueva serie, tal y como indican desde el portal ‘Gasolina o Diésel’.

De esta manera, todos aquellos que se dispongan a comprar un nuevo vehículo y quieran saber qué matrícula se les asignará por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) deben conocer que se ha cambiado de serie. Desde el portal también afirman que durante los dos o tres últimos días del mes es cuando más matriculaciones se registran debido a que es el momento en el que los concesionarios realizan estos trámites.

Las multas de la DGT por no llevar matrícula

La matrícula es un elemento imprescindible de un vehículo. Gracias a ella se permite la correcta identificación tanto del vehículo como de su dueño y por ese motivo desde la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) insisten en su correcta colocación. Cualquier agente de tráfico puede detener un vehículo si considera que la matrícula está mal puesta o no se ve correctamente.

En caso de que un radar o dispositivo de control de velocidad no pueda detectar bien la matrícula de un vehículo, la DGT podría sancionar al conductor. De la misma forma, el organismo de tráfico recuerda que no llevar matrícula o que no se pueda identificar correctamente es una multa de 200 euros. Por otra parte, se considera sanción grave la manipulación intencionada de la matrícula y se multa con la retirada de 6 puntos del carnet y 6.000 euros.