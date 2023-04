La contaminación y la sobrepesca, principales amenazas de 31 especies de cetáceos en Canarias

Las aguas canarias albergan a 31 especies de cetáceos, el 30% de las que hay a nivel mundial, convirtiéndose en la región con mayor riqueza y biodiversidad del atlántico nororiental. La contaminación, el tráfico marítimo o la sobrepesca, acciones del hombre fruto de la superpoblación, se han convertido en las principales amenazas de estos animales que son excelentes bioindicadores de la salud de su medio, por lo que «su conservación genera efectos positivos sobre la conservación de otras especies, y las medidas implementadas para protegerlos benefician al ecosistema».

Así lo afirmó ayer el investigador de la ULPGC Manuel Arbelo, durante la conferencia De la muerte y la vida de los cetáceos impartida ayer en el marco del encuentro Ìnsula, unas jornadas de tres días de duración organizadas por el Gabinete Literario y la plataforma de divulgación científica The Conversation con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y la Fundación DISA.

El evento impulsado por el catedrático de la ULPGC, Rafael Robaina como miembro del equipo directivo del Gabinete Literario, tiene como misión acercar hasta el viernes, al conjunto de la población, todo el conocimiento que se genera sobre el océano, la tierra y el cielo a través de talleres, conferencias, proyecciones audiovisuales y una amplia batería de actividades para todas las edades, de la mano de los mejores investigadores en cada campo. Una iniciativa que bajo el paraguas de Ínsula, la isla de la ciencia, fue inaugurado ayer por el presidente del Gabinete Literario, Juan José Benítez de Lugo; el director general de The Conversation en España, Rafael Sarralde; la consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda; y el responsable del Servicio de Presidencia y Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Espino.

«La tierra, el mar y el cielo son vitales en Canarias: es vital el mar interior, el mar que nos secunda, el cielo inconmensurable de referencia por su limpieza y su visibilidad, y nuestra tierra canaria, en la que esta institución lleva casi 180 años luchando por lo que es el desarrollo social, económico y cultural de la misma», apuntó Benítez de Lugo, destacando lo oportuno de las jornadas. «Es el momento adecuado para celebrarlas porque desde la sociedad civil es importante impulsar estas iniciativas, ya no es una urgencia, es una alarma», sobre todo por la importancia que tiene el cambio climático para las islas.

El director general de The Conversation en España aplaudió la oportunidad de contribuir en la organización de estas jornadas a través de su medio, la principal plataforma de conocimiento y divulgación científica, que aprovecha «el conocimiento que emana de las universidades y trabaja con lo mejor que ofrecen las instituciones académicas». The Conversation, presente en todos los continentes, ha publicado artículos de más de 80.000 científicos y profesores universitarios, de más de 3.000 universidades que han firmado 150.000 artículos en todo el mundo, leídos cuatro mil millones de veces. Rafael Sarralde se congratuló de la presencia de jóvenes en las jornadas, con vistas a la oportunidad de crear cantera científica, y anunció que durante los tres días del encuentro «tendremos el privilegio de escuchar los últimos descubrimientos respecto a los océanos, la tierra y los cielos de Canarias con el objetivo de que esos tesoros salgan a la luz para hacerlos públicos. Hoy The Conversatión crece en Ínsula, que es una isla nueva que ha emergido en Gran Canaria y que rebosa ciencia».

Juan Espino, por su parte, señaló la importancia de que las jornadas giren en torno al océano, la tierra y el cielo. «Estamos recurriendo al origen, es la oportunidad de irnos al origen para saber quienes somos y donde estamos».

Inés Miranda recordó la estrecha relación que tiene el Cabildo con la Universidad de Las Palmas de GranCanaria en el objetivo común de impulsar acciones que favorezcan la salud del planeta. «El cambio climático y las consecuencias que tienen para el planeta son el principal riesgo que tiene en este momento la isla y toda la humanidad. Necesitamos actuar con urgencia, en muchas direcciones y con un compromiso común y real de toda la sociedad y de todas las organizaciones e instituciones».