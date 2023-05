Las distracciones al volante son muchas veces las causas de accidentes por lo que siempre es muy importante tener los 5 sentidos puestos en la carretera. La Dirección General de Tráfico (DGT) informó que el año pasado se produjeron un 5% más de accidentes que en 2021 y este año ha endurecido sus medidas para intentar reducir esta tasa en un 50% y reforzar la seguridad vial de los conductores. A todo esto, hay que sumar que la nueva Ley de Tráfico que ha entrado en vigor en 2023 contempla nuevas multas y un endurecimiento de algunas ya existentes.

El exceso de velocidad, el estado del vehículo y las distracciones a la hora de conducir son las principales causas de siniestros en España. El organismo de tráfico ha querido recordar a los conductores, ciclistas y peatones la necesidad de seguir cumpliendo la normativa para reducir el número de accidentes porque todo el mundo juega un papel fundamental en esta tarea.

¿Multa por llevar un ambientador en el coche?

Suele ser algo muy habitual que los coches lleven un ambientador colgando del retrovisor interior, incluso algunos les gusta llevar otros objetos decorativos como llaveros, rosarios o muñecos, pero cuidado porque la DGT avisa de los casos en los que pueden ser multados. Por norma general, estos objetos son de un tamaño reducido y no suponen ningún problema a la hora de conducir, pero en el caso de que impidan la visibilidad de la carretera puede acarrear una multa.

Tal y como se detalla en el Reglamento de General de Circulación, los conductores tienen prohibido conducir mientras la superficie acristalada no permita al usuario tener una visibilidad plena de la carretera, por lo que si los agentes de tráfico consideran que estos objetos impiden la correcta visualización de la vía pueden sancionar al conductor. Cabe recordar que llevar un pequeño ambientador o adorno en el retrovisor no incumple ninguna normativa siempre que no excedan en su tamaño.

La DGT recuerda además que este tipo de ambientadores también pueden suponer una gran distracción si cuelgan mucho del retrovisor por su constante movimiento y en caso de frenazo o giro brusco impactar contra el cristal o caerse.

Las multas en caso de que el ambientador pueda ser un impedimento en la visión del conductor puede suponer una multa de 200 euros o 500 euros en el caso de que los agentes de tráfico comprueben que pone en riesgo la seguridad de los integrantes del vehículo y el resto de conductores. A todo ello hay que sumarle la retirada de cuatro puntos del carnet.