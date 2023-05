Las que limpian (As que limpan) es una obra de teatro que busca visibilizar la lucha de las camareras de piso, la lucha de esas mujeres que son muchas veces sometidas a la explotación en el entorno laboral. Las kellys. Esta función llegaba el pasado 19 de abril al teatro Víctor Jara, de Vecindario, de la mano de la compañía gallega A panadaría y en el marco del festival Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica (ESPAL) que lleva 32 años celebrándose en Santa Lucía de Tirajana.

A pesar de su larga trayectoria y del completo programa que este encuentro solidario presentó entre los días 17 y 22 de abril, ha sido un suceso puntual y totalmente contrario a su espíritu el que ha puesto el foco mediático sobre él. Según indicaron las actrices de Las que limpian en su cuenta de Facebook, durante el primer pase de la representación, esta compañía de Galicia integrada por Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén Kendelman, recibió una serie de insultos machistas por parte del alumnado que asistió a ver la obra. «¡Limpia, puta!», se escuchó entre el público.

En palabras de A panadaría, sufrieron «90 minutos de silbidos, insultos, abucheos, comentarios sexuales, grupos entrando y saliendo del teatro, risas burlonas y amenazas». Ante el jaleo y la vejaciones, una de las actrices respondió: «Puta no es un insulto, no nos insultes con eso», dijo. Aun así, este mensaje no hizo reaccionar a los jóvenes, que continuaron en la misma línea, tal y como ellas mismas han explicado en redes sociales.

ESPAL responde

Ante estas declaraciones de la compañía, desde la organización del ESPAL respondieron, mediante un comunicado, que durante la semana siguiente a los hechos se iban a poner «en contacto con el profesorado de los centros educativos que acudieron el pasado miércoles 19 de abril a la representación de la obra». Estas reuniones con los docentes y también con el alumnado, buscaban valorar y aclarar lo sucedido durante la representación» y tienen el objetivo de «delimitar las responsabilidades de las personas que no actuaron correctamente y evitar que hechos como los ocurridos durante la obra no se vuelvan a repetir en el futuro». Además de pedir disculpas a las integrantes de A panadaría mediante el mencionado comunicado, también han indicado que de 600 alumnos presentes, fueron únicamente 3 o 4 los que participaron en los insultos hacia la compañía gallega.

Fuentes del Víctor Jara y la organización, transmiten a este periódico su tristeza respecto a lo sucedido: «Es una pena que con todas las actividades que hemos tenido a lo largo de la semana, los medios hablen del ESPAL únicamente por esto que ha ocurrido». También lamentan el centralismo mediático de la capital grancanaria y cómo en numerosas ocasiones se olvida lo que ocurre en otras localidades de la Isla. «Si de verdad les preocupara el machismo, los periódicos nos habrían llamado, por ejemplo, para entrevistar a una trabajadora doméstica colombiana que ha formado parte de nuestro programa», añaden con cierta decepción.

La representación de Las que limpian forma parte de Educaespal, un programa que pretende sensibilizar al alumnado en los valores de la justicia, solidaridad, derechos humanos y, en este caso concreto, sobre la situación de las trabajadoras de la limpieza, su lucha y sus reivindicaciones. Una parte de la receta contra el machismo de este encuentro es esta: utilizar el teatro como un camino para alcanzar el respeto y la igualdad. Ahora, a la receta le suman la búsqueda de protocolos para poder reaccionar de la mejor forma si una situación así vuelve a repetirse.

Además de este espacio, el festival contó con un Foro de Derechos Humanos y Activismo, exposiciones como Las tres fronteras del periodista José Naranjo y el fotógrafo Juan Luis Rod, una feria del libro solidario y proyecciones de cine, actividades que formaron un amplio programa y que volvieron a congregar en el municipio del sureste grancanario a activistas a favor de los Derechos Humanos bajo el lema «hasta que la dignidad se haga costumbre».

Machismo entre los jóvenes

A pesar de que lo ocurrido en el ESPAL ha sido un suceso puntual, es una realidad que las conductas machistas están todavía presentes entre los más jóvenes. Tal y como explica la socióloga experta en violencia de género y juventud y profesora de la Universidad de Jaén, Carmen Ruiz Repullo, el caldo de cultivo que da lugar a situaciones como la mencionada está compuesto por dos factores clave: por un lado, el auge de la ultraderecha y la legitimación de los discursos que cuestionan la igualdad y la violencia de género y, por otro, las redes sociales, en la que niños y adolescentes están expuestos a numerosos estímulos y contenido que continúan perpetuando los estereotipos de género.

«Ir a un centro educativo se está convirtiendo en una situación de riesgo», explica Ruiz Repullo, que también ha sido profesora de instituto durante años y describe como cada vez más alumnos muestran su hartazgo o rechazo ante los talleres sobre igualdad. «El alumnado no tiene discurso, aprenden a través de lo que ven en casa, en Tik Tok, en la televisión, en su grupo de iguales. Este tipo de conductas siempre han existido, pero están teniendo un repunte en los últimos años», puntualiza.

La socióloga destaca también la importancia de no culpar únicamente al alumnado, ya que lo que hacen es «reproducir lo que estamos viendo en la sociedad». La diferencia es que ahora, ante los avances feministas, tal y como indica Ruiz Repullo, los chicos están asistiendo a una «pérdida de privilegios» y asumiendo «el rol de víctimas». También menciona a las chicas, ya que no solo son hombres los que cuestionan la violencia de género.

Para Ruiz Repullo, la solución ante comportamientos similares a lo ocurrido en el ESPAL pasa por una formación integral del profesorado para que sea capaz de detectar estos casos, desarrollar campañas de sensibilización y que aquellas personas que las impartan estén muy bien formadas, que ofrezcan datos y argumentos muy sólidos que visibilicen que «el machismo no es una opinión».

De forma paralela, también es necesario educar en el buen uso de las redes sociales: «La escuela puede hacer una parte, pero el papel fundamental lo tiene la familia», declara la socióloga y profesora de la Universidad de Jaén. Sea como sea, la formación tiene que ser integral, es decir, que se hagan «talleres sobre el uso de móviles y redes, y también sobre educación sexual e igualdad», tal y como expresa Ruiz Repullo.

Organizar un encuentro como ESPAL y movilizar a 600 alumnos a ver una obra de teatro que refleja la lucha de las camareras de piso, no es una tarea fácil. Ahora, tras lo ocurrido, este encuentro se ha convertido en una especie de laboratorio que, junto a la comunidad educativa, va a tratar de dar con la solución más pertinente ante comportamientos similares durante representaciones teatrales.

Siguiendo su espíritu original, el Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica continúa siendo un espacio de tolerancia, igualdad, respeto y dignidad, desde el que hacen una clara reclamación: que no se criminalice «a toda la comunidad educativa de Santa Lucía de Tirajana por el comportamiento reprobable de algunos alumnos» y, sin quitarle importancia a la gravedad de sus comportamientos, se ponga «en valor el trabajo que el ESPAL y los centros educativos llevan haciendo hace décadas para promover la educación en valores, la defensa de los Derechos Humanos y la justicia social».