Para conducir de manera segura, es necesario contar con ciertas habilidades cognitivas, perceptivas y motoras. Sin embargo, existen algunas enfermedades que pueden afectar estas habilidades, lo que puede impedir que los conductores renueven su licencia de conducir.

Marcapasos

En particular, los conductores que han recibido un marcapasos no están autorizados para conducir durante un período de dos semanas para el permiso B y de cuatro semanas para el permiso C. Además, deben presentar un informe médico positivo cada tres años para poder renovar su licencia de conducir.

En el caso de la cirugía refractiva, que es una operación para corregir la visión, los conductores deben informar a la DGT y presentar un informe de la operación para poder obtener o renovar su licencia de conducir. Si no lo hacen, podrían enfrentar una multa de 200 euros.

Además, las personas que sufren ciertas enfermedades psiquiátricas, como trastornos del sueño, trastornos de la personalidad, demencia y ansiedad, deben tener un informe médico favorable para poder conducir. Asimismo, aquellos que sufren enfermedades como el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple también pueden ser impedidos de conducir.

En el caso de un infarto agudo de miocardio, los conductores deben esperar al menos tres meses para poder renovar su licencia de conducir.

Regulaciones y restricciones

Es importante tener en cuenta que estas regulaciones y restricciones tienen como objetivo garantizar la seguridad vial. Los conductores deben ser conscientes de que cualquier condición médica que afecte su capacidad de conducción podría poner en peligro su vida y la de otros en la carretera. Por lo tanto, es importante seguir las regulaciones y restricciones establecidas por la DGT y los médicos para garantizar una conducción segura y responsable.