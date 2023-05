David Aridani, un pescador de la embarcación ‘Juana Rosa', tuvo una experiencia única cuando salió a pescar caballas en el sur de Gran Canaria y se encontró con una extraña especie de cefalópodo en su captura. Protegido por una concha al tacto, el animal reaccionó y dejó ver uno de sus tentáculos, lo que desconcertó al pescador y lo llevó a buscar respuestas, según ha informado Radio Televisión Canaria (RTVC)

Para aclarar las dudas, el biólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Juan Castro, identificó la especie como un argonauta argo, un pulpo con ocho tentáculos que vive en aguas abiertas. Aunque no es común verlos en las costas, el biólogo explicó que este cefalópodo no es un extranjero en las aguas canarias, y su presencia allí no está relacionada con el cambio climático o la temperatura del agua.

El argonauta argo ha desarrollado un sistema de defensa que consiste en liberar tinta o cambiar de color para confundir a los depredadores, y la hembra tiene una concha en forma de casco que le sirve para proteger su puesta. Esta característica diferencia al argonauta argo del pulpo común que solemos ver en la playa, lo que explica por qué la especie puede pasar desapercibida para la mayoría de las personas.

Aridani decidió entregar la extraña especie a los biólogos para que la estudien, lo que puede ayudar a conocer mejor al argonauta argo y su hábitat. La experiencia del pescador y la identificación del biólogo son una muestra de la diversidad de la fauna marina que habita en las aguas de Canarias y la importancia de preservarla.

La aparición de un argonauta argo en las costas de Gran Canaria es una muestra de la biodiversidad marina de la región y su conservación. La curiosidad y la colaboración del pescador y el biólogo han permitido identificar la especie y ampliar el conocimiento sobre ella. Es importante seguir fomentando el estudio y la preservación de la fauna marina para proteger su equilibrio y asegurar su supervivencia.