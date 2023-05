El modelo de financiación plurianual de las universidades canarias se queda en el aire

El modelo de financiación plurianual de las universidades públicas canarias, anunciado a finales del mes de marzo por la Consejería de Educación, tras cinco meses de negociaciones, se queda en el aire al no alcanzar los plazos necesarios para su firma antes de las elecciones. «El contrato programa, en el que comenzamos a trabajar más profundamente en octubre del 2022, queda como, espero, uno de los primeros deberes del nuevo Gobierno que tome posesión después de las elecciones», apuntó Roberto Moreno, gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), quien destacó como principal causa de este retraso, la tardanza en las negociaciones. «Otras comunidades autónomas que tienen situaciones similares a las de Canarias, tardan del orden de un año en ser negociado, concretado, redactado y firmado, tanto por el Gobierno Autónomo como por las Universidades».

El documento, que preveía un aumento de la financiación de las universidades públicas en torno a 12 millones de euros, pasando del 0,54% del PIB regional al 0,67% en 2030, estaba a final de marzo pendiente de las últimas propuestas de las universidades para proceder a su firma y que entrara en vigor el próximo año. Finalmente, las universidades públicas canarias deberán esperar a que el gobierno que resulte de las elecciones que se celebrarán a finales de mayo, retome el acuerdo alcanzado en la próxima legislatura, «con las puntualizaciones que desde la ULPGC se han hecho llegar a la Consejería de Educación», apuntó Roberto Moreno.

El gerente de la ULPGC puso en valor el trabajo realizado para alcanzar un acuerdo de planificación financiera plurianual, largamente demandado por parte de las dos universidades canarias. «El que no se haya firmado no quiere decir que el trabajo realizado no haya servido para nada, en absoluto, se ha avanzado mucho en cuanto a la filosofía que tiene que subyacer en el contrato-programa para la financiación plurianual de las dos universidades públicas canarias, se han limado muchos aspectos técnicos que no se habían tenido en cuenta desde nuestro punto de vista y que se han comunicado formalmente a la Consejería, pero queda como uno de los primeros deberes que debe acometer el nuevo gobierno».

Moreno señaló, no obstante, la necesidad de que se tengan en cuenta una serie de puntualizaciones al documento final que se negoció con el actual equipo de la consejera Manuel Armas. Entre ellos, el gerente destaca que en el documento inicial no se tenía en cuenta el sobrecoste de la insularidad y las titulaciones que, tanto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como la Universidad de La Laguna, ofrecen en otras islas: Lanzarote y Fuerteventura en el caso de la ULPGC; y La Palma, en el caso de la ULL.

Prácticas clínicas

También señaló un desfase en el cómputo para el cálculo de las subvenciones por actividad docente por parte del Gobierno de Canarias, respecto a los grupos de prácticas clínicas. «Tanto en Ciencias de la Salud como en Veterinaria, se nos había hecho una propuesta que excede con mucho el número de estudiantes que pueda haber por grupo, porque tenemos establecido por normas que sean cinco estudiantes por grupo y la propuesta venía redactada en casi el doble, entre 7 y 10 alumnos, cosa que para las dos universidades no es viable».

Se ha solicitado, asimismo, una aclaración sobre las subvenciones para financiar la capacidad investigadora y de la financiación prevista a partir de 2024. «Si bien existía una previsión de financiación para 2023, no había ningún sitio ni forma de calcular, cómo quedaría esa previsión de financiación, ni siquiera una simulación, para 2024, 2025, 2026 y siguientes. Esto nos extrañó, porque de lo que se trata es de firmar un protocolo de financiación plurianual», subrayó. Roberto Moreno puso como ejemplo el último contrato programa, que se malogró en 2013 debido a la crisis económica, donde si existía una tabla de financiación básica y prevista en todos los aspectos, tanto para la ULL como para la ULPGC. «Esperábamos ver una tabla de evolución mínima también en este documento», concretó.

Por último, citó una errata en el documento sobre la financiación extra que hubiesen recibido ambas Universidades en 2023. «Respecto a los números de la ULPGC, el documento de la Dirección General de Universidades consignaba una cantidad menor de la que realmente recibimos en 2023 por parte del Gobierno de Canarias». Una errata que en el caso de la ULPGC era de casi dos millones y medio con lo cual, los anunciados 10 millones de sobrefinanciación se hubiesen quedado en menos de ocho. «Entiendo que es una errata y no puede ser un error, porque los números son los que son, están en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023. Por tanto, hay cosas que todavía tenemos que discutir, pero esa discusión y esos flecos están muy avanzados, y mi esperanza como gerente de la Universidad de Las Palmas es que el nuevo gobierno retome ese trabajo en el punto en el que se quedó».