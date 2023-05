La evidencia científica demuestra que el desequilibrio de la microbiota intestinal, así como la genética y el estado del sistema inmunitario del paciente, son los principales factores que desencadenan las enfermedades inflamatorias intestinales (EII)1. El diagnóstico de estas patologías digestivas crónicas (enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa) ha aumentado en las últimas décadas, afectando a casi el 1% de la población española, según los últimos datos publicados por la Confederación ACCU2.

La manipulación terapéutica de la microbiota intestinal (modificación de la dieta, pauta de prebióticos, probióticos y antibióticos y trasplante de microbiota fecal) puede ayudar a restablecer un estado de normobiosis en algunos casos

“La reducción de la diversidad bacteriana, unida al desequilibrio de bacterias proinflamatorias y antiinflamatorias, es decir, cuando se produce una disbiosis en el sistema digestivo, son un factor clave en la evolución o pronóstico de las enfermedades inflamatorias del intestino”, explica la Dra. Beatriz Rodríguez, especialista del aparato digestivo en Vithas Las Palmas. De hecho, una vez diagnosticado el paciente, “la manipulación terapéutica de la microbiota intestinal (modificación de la dieta, pauta de prebióticos, probióticos y antibióticos y/o el trasplante de microbiota fecal) puede ayudar a restablecer un estado de normobiosis en algunos casos”, detalla la doctora.

Hábitos de vida saludable para cuidar de la microbiota intestinal

Una dieta sana, junto a hábitos de vida saludables, tales como practicar deporte, comer despacio, gestionar el estrés y aumentar el tiempo dedicado al autocuidado; influyen en nuestra microbiota intestinal. Según la especialista, “esta modulación de la microbiota la realizamos mediante cambios en nuestro estilo de vida, a través de los alimentos y por medio de la motilidad intestinal -mediante el eje intestino-cerebro y el funcionamiento del sistema nervioso autónomo-. De esta forma podríamos decir que, a grandes rasgos, nuestra microbiota intestinal es un reflejo de la dieta que ingerimos y el estilo de vida que llevamos a cabo”, de acuerdo con la Dra. Beatriz Rodríguez, quien asegura que” una microbiota adecuada nos ayuda a tener una salud de mayor calidad”.

Diagnóstico temprano para mejorar el pronóstico de las EII

“El diagnóstico temprano de las EII (enfermedades inflamatorias intestinales) es clave para logar un tratamiento favorable y conseguir la disminución de posibles complicaciones, debido al gran impacto que tienen estas enfermedades en la calidad de vida de los pacientes”, tal y como señala la especialista del Hospital Vithas Las Palmas, con motivo del día Europeo de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que se celebra el 13 de mayo. Sin embargo, tal y como apuntan desde la Federación Europea de Asociaciones de Enfermedad de Crohn y Colitis (EFCCA) el 20% de los pacientes ha tenido que esperar hasta cinco años desde que debutan los primeros síntomas hasta recibir un diagnóstico correcto3.

Pruebas de diagnóstico: análisis y endoscopias digestivas

El diagnóstico es fundamental, no solo para identificar qué zonas del intestino están inflamadas, sino también para conocer la gravedad de las lesiones y determinar el estadio de la enfermedad. La Dra. Beatriz Rodríguez afirma que “para detectar la existencia de inflamación en el intestino, además de una anamnesis y exploración física adecuada, el análisis de sangre y el estudio de la calprotectina en heces son de gran ayuda”. Estas pruebas permiten detectar parámetros específicos que indican la presencia de una posible enfermedad inflamatoria intestinal”.

Los especialistas del Hospital Vithas Las Palmas recuerdan que un diagnóstico temprano es clave para logar un tratamiento favorable y conseguir la disminución de posibles complicaciones.

Asimismo, la especialista del aparato digestivo del Hospital Vithas Las Palmas insiste en que este tipo de pruebas “ayuda a realizar un seguimiento de la enfermedad y comprobar la efectividad del tratamiento, reduciendo el número de endoscopias que se tiene que realizar el paciente”. No obstante, es cierto que en el diagnóstico inicial sí es necesario completar el estudio con diferentes pruebas de imagen tales como ecografía abdominal, el TAC abdominal, la enterografía por resonancia magnética y/o cápsula endoscópica; las cuales que ayudan a estudiar la extensión de la enfermedad y descartar complicaciones.

