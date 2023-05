A la hora de conducir es necesario poner todos los sentidos en lo que estamos haciendo. El más mínimo despiste por no ir atentos al volante ni a la carretera puede llegar a costarnos la vida y la de otros usuarios de la vía, al margen de las multas que la Dirección General de Tráfico (DGT) te puede poner por tu distracción.

Los conductores no asocian el riego que supone una distracción al volante, que puede tener tantas consecuencias como el riesgo de consumir drogas, alcohol u otros factores. Pero las distracciones al volante son la causa de más del 30% de los accidentes, resalta la DGT.

A medida que van cumpliendo años de experiencia, los conductores se sienten más relajados a la hora de conducir y realizan actividades que les hacen correr riesgos innecesarios.

Aunque las distracciones lleven décimas de segundo, estas pueden ser suficientes para provocar un accidente.

Consecuencias de los despistes

El primer efecto de la velocidad y de las distracciones sobre la conducción, advierte la DGT, es el aumento de la distancia de detención porque cuanto más rápido circules o permitas un despiste por pequeño que sea, más espacio recorrerás antes de que tu vehículo se detenga por completo o antes de que disminuyas la velocidad lo suficiente como para evitar el accidente.

Este ejemplo de la DGT ilustra el peligro: “si marcáramos un número en el móvil mientras conducimos a una velocidad de 100 kilómetros por hora, recorreríamos 140 metros antes de levantar la vista del móvil y pisar el freno, logrando frenar completamente en unos 155 metros. La distancia total necesaria para frenar a esa velocidad sin ningún tipo de distracción es de unos 28 metros. Habrías recorrido sin control unos 120 metros, que es la longitud de un campo de futbol. Piensa en todo lo que puede pasar en ese espacio”.

Las distracciones más comunes

La DGT cita entre las distracciones más comunes las siguientes:

Teléfono móvil

El teléfono móvil aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un accidente.

Es obligatorio el uso de un sistema de manos libres para establecer comunicaciones telefónicas.

para establecer comunicaciones telefónicas. Aun utilizando este, la capacidad de concentración ante el volante se pierde en gran medida por lo que se aconseja no hablar por teléfono mientras se conduce. Estudios apuntan que, tras hablar más de tres minutos por el manos libres los conductores no perciben el 40% de las señales, la velocidad suele bajar y el tiempo de reacción es mayor.

Manejo del GPS

Aunque puede ser de gran utilidad, su manejo inadecuado puede causarnos distracciones. Los sistemas de navegación son muy útiles para no perdernos, conocer de antemano la ruta y evitar ciertas sorpresas.

Su manejo debe realizarse siempre antes de comenzar el viaje y siempre con el vehículo parado.

y siempre con el vehículo parado. Debemos utilizarlos con voz , para no mirarlos.

, para no mirarlos. No todo el mundo posee GPS, hay personas que siguen utilizando los tradicionales mapas de carretera. Estos deben ser consultados antes de salir de casa, trazar un itinerario es muy útil para conocer por qué tipo de carreteras vamos a conducir y como vamos a llegar, en caso de perdernos abandonar la vía pública, pero nunca consultar el mapa en el vehículo cuando está en movimiento.

Maquillarse

A veces las personas utilizamos los atascos para realizar actividades varias, maquillarse, por ejemplo, o retocarse.

No maquillarse en casa supone dormir un poco más, es cierto, pero levantarnos 15 minutos antes nos permite evitar accidentes y conducir con más seguridad.

Es una conducta que altera la concentración en el manejo del vehículo, al estar pendiente de mí, no estoy pendiente de la carretera pudiendo provocar un accidente.

Cambiar la radio

Algo tan habitual como cambiar de emisora de radio, de canción o simplemente subir/bajar el volumen de la música son prácticas que usamos habitualmente y que hemos integrado en la conducción como algo normal, sin embargo estos comportamientos entrañan un riesgo que no es necesario correr.

Si no vamos solos en el coche, nuestro acompañante es el que debe dedicarse a estas cuestiones, tan solo hemos de pedirle cual es la emisora que nos gusta escuchar.

Fumar

Sujetar un cigarrillo en la mano es una práctica de riesgo que supone muchas pequeñas distracciones.

No es solo sujetar el cigarro, sino encenderlo, apagarlo o procurar que no se desprenda la ceniza de él, pues en ese caso, nuestra atención se fijará en donde ha caído la ceniza e intentamos quitárnosla para no quemarnos.

Debemos pensar que realmente los trayectos en coche no son tan largos como para no poder evitar fumar dentro del vehículo. Si estamos realizando un viaje largo lo aconsejable es parar cada dos horas, podemos aprovechar esos momentos para fumar.

Buscar objetos

La búsqueda de objetos, por ejemplo en la guantera, es otra de las cosas que solemos hacer en los atascos y hay que evitar.

También es importante intentar conducir sin fijarnos en los demás, por ejemplo es una práctica muy común cuando hay un accidente mirar a ver qué es lo que ha pasado. Interrumpimos el ritmo normal de la circulación y podemos incluso provocar un nuevo accidente.

Comer o beber dentro del vehículo

Son dos tareas que dificultan conducir con seguridad. La dos manos deben ir en al volante, si bebemos o comemos, una de ellas irá ocupada lo que supone un riesgo y puede ser considerada conducción negligente.

Es mejor parar a descansar y aprovechar la parada para comer y beber algo.

Por lo tanto, hay que conocer y evitar las conductas que provocan distracciones al volante porque "conducir implica que el conductor organice y coordine toda la información de los estímulos que le llegan", subraya la DGT.