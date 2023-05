El programa Ponte a Día, de Televisión Canaria, ha conseguido en rigurosa exclusiva la primera entrevista del sacristán de Valle de Guerra tras protagonizar un polémico vídeo en el que insultaba sin filtro alguno a los componentes de Abubukaka, uno de los grupos humorísticos más reconocidos de toda Canarias.

El conjunto de cómicos ha sufrido las iras del sacristán de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en Valle de Guerra, quien entre otras lindezas tildó de "sinvergüenzas", "malparidos", "descorazonados" o "gililpollas" son algunas de las 'perlas' a los componentes de Abubukaka tras su show titulado Lo mejor de lo peor.

Ahora, sobrepasado por la dimensión del citado vídeo, el sacristán ha hablado en exclusiva para Ponte al Día, programa de la productora VIDERE TV, perteneciente al grupo Prensa Ibérica, y no ha dudado en pedir disculpas a los componentes del grupo en el citado espacio de las mañanas de la televisión autonómica.

"Falté al respeto con mis palabras pero lo volvería a hacer"

Cabizbajo, nervioso y sabedor de toda la polémica que ha protagonizado y que ha corrido como la pólvora en redes sociales, Francisco, sacristán de Valle de Guerra, comenzó si entrevista reconociendo que "estoy profundamente arrepentido" y señalando que "me ha pasado mucha factura".

"Estoy muy triste. Ha sido muy doloroso. Pido disculpas a Abubukaka por las formas. Lo siento chicos, se me fue la pinza" señalaba apenado el sacristán.

Sin embargo, la rectificación y las disculpas públicas que ha dado el religioso en exclusiva para el espacio matinal presentado por Wendy Fuentes y Pedro Machín han sido a medias porque, pese a que comenzó su intervención ofreciendo su perdón, el propio Francisco reconocía que "falté al respeto con mis palabras pero lo volvería a hacer. Siempre defenderé a la Virgen".

Además, el sacristán de Valle de Guerra lanzaba una petición clara al grupo humorístico canario. "A Abubukaka le pediría que cambiara el humor y no ofendiera las creencias. Hay que tener buen humor y no provocar. Hacéis mucho daño", solicitaba. "Me arrepiento de haber pedido la compostura y las formas pero lo que ocurrió fue porque me tocaron lo más profundo de mis creencias", seguía apostillando.

Finalmente, el sacristán ha asegurado que, pese a que este vídeo fue enviado a un grupo privado de Whatsapp, "voy a evitar este tipo de espectáculos para o exaltarme de esta manera" decía mientras reiteraba su perdón a Abubukaka.