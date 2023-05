Acaba de ser nombrada como presidenta de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife (Jinte) durante los próximos dos años, ¿llevaba mucho siendo socia?

Me asocié en 2020 cuando convocaron uno de sus congresos. Pero me involucré más en ella durante la organización del último congreso. Fue entonces cuando, haciendo uso de mis conocimientos, realicé labores de Diseño y ayudé en la comunicación visual y de la experiencia del propio encuentro.

¿Le ha ayudado la Asociación a afrontar la etapa predoctoral?

Cuando empiezas en la carrera investigadora a nivel predoctoral y, por lo menos, en el área de artes y humanidades, conoces de manera tardía el poder acceder a la investigación. Parece que no es una vía profesional a la que te muestren que puedes acceder. Una vez lo conoces y lo contemplas como opción, te matriculas y luego no sabes qué hacer. Yo empecé sin saber nada de este mundo, ni siquiera que podía financiar esta etapa. Ahora estoy en mi tercer año de tesis y creo que el haber estado en la Asociación me ha dado unos conocimientos que quienes comienzan esta carrera desconocen.

¿Cuáles son tus objetivos como presidenta de Jinte estos próximos dos años ?

Tras algunas reuniones, nuestro equipo se ha centrado en mejorar la comunicación de la propia asociación, tanto externa como interna. Ya hemos hecho un esfuerzo en la comunicación en redes y también en renovar también nuestra web. Ahora queremos también centrarnos en la comunicación a través de correo electrónico. Este año además se cumple el décimo aniversario de la Asociación, y estamos planificando la realización un evento convivencial entre los asociados.

En estos diez años Jinte se ha convertido en un elemento clave para las políticas universitarias e investigadoras, ¿cómo es coger el testigo de una Asociación que ha adquirido tanta relevancia?

Pese a que los integrantes de la candidatura no nos conocíamos en el momento de presentarnos, la verdad es que por el momento estoy muy contenta. Congeniamos todos muy bien y hay buen ambiente. Además, es una Junta Directiva formada por una diversidad de áreas, algo que en la etapa predoctoral es muy importante.

Este año ha habido mucho movimiento entorno a la resolución de los contratos Catalina Ruiz del Gobierno de Canarias, tanto por falta de financiación como por su baremo ¿cuáles son las últimas noticias que tienen al respecto?

Se supone que van a publicar una nueva convocatoria de contratos para compensar la que no salió entre noviembre y diciembre de 2022 y que, a lo mejor, esta contará con algún contrato extra como compensación en el próximo convocatoria. Desde la Agencia Canaria de Investigación (Aciisi) nos han explicado que la razón de los retrasos en la convocatoria tiene que ver con el tránsito de los presupuestos 2021-2027. No obstante, creemos que deberían haber hecho alguna comunicación pública, porque han dejado en desamparo a mucha gente que esperaba obtener eso. Nosotros, desde Jinte, hemos luchado y seguimos haciéndolo, por eliminar el requisito de estos contratos de que el solicitante esté matriculado en el doctorado. Nos hace perder al menos un año de doctorado.

Pero la fecha de esta nueva publicación está próxima a las elecciones autonómicas.

Bueno, por promesas que no sea. Está bien que haya contratos autonómicos pero consideramos que se pueden seguir mejorando las condiciones de los investigadores predocotrales. Nuestras condiciones nos obligan a ser mileuristas durante cuatro años sin poder ingresar nada más. En nuestro contrato dice que no podemos tener otro ingreso y no nos dejan cobrar más del 60% de nuestra categoría profesional –75% el último año–. También depende de cuánto IRPF te retengan. El año pasado fue una gran sorpresa cuando muchos predoc con contrato de la Agencia Canaria de Investigación hicimos al declaración y nos pidieron más de la mitad de nuestro sueldo porque nos estaban reteniendo solo el 6%. Al final a pesar de tener contrato pidiendo ayudas al gobierno para el alquiler, obligando a tus familias a seguir apoyándote económicamente o te ves en la situación de no poder independizarte con 32 años.

Una de las mayores críticas que se ha vertido desde Jinte de estos últimos años ha sido el funcionamiento de la Escuela de Doctorado de la Universidad de La Laguna (ULL), ¿qué ha ocurrido?

La Escuela de Doctorado ha tenido dificultades en el último mandato. Quizás lo más visible para el alumnado han sido los problemas comunicativos, pero todo ello parte de un problema administrativo. Solo hay una persona trabajando y tramitando las peticiones de todos los matriculados. Las citas previas se dan a un mes vista, no contestan al teléfono, los correos tardan mucho en contestarse. He visto compañeros que querían leer la tesis y tardaban seis meses en conseguir que les hicieran los trámites para poder hacerlo. Entendemos que el problema radicaba en la falta de personal, pero hay que ponerle solución.

¿Cree que la situación mejorará con el nuevo equipo rectoral de la ULL?