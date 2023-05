Carlos Navarro, más conocido como El Yoyas, lleva ya seis meses desde que huyó de la justicia para no cumplir la condena de cinco años y ocho meses de prisión que la justicia le impuso por maltrato a su exmujer, Fayna Bethencourt y sus dos hijos en común, de 13 y 15 años de edad. El exconcursante de Gran Hermano debió presentarse el pasado 14 de noviembre n el Jugado de Paz de Vilanova del Camí (Noya, Barcelona) para su ingreso en prisión, pero no se personó, y desde entonces se encuentra en busca y captura.

En un primer momento, el prófugo concedió una entrevista a El Mundo y, recientemente, volvió a realizar otra entrevista a otro medio de comunicación. En este caso fue El Taquígrafo donde el exmarido de la grancanaria se defendió y dijo que “prefiere ser prófugo a reo”.

Además, el Tribunal Supremo rechazó, recientemente, el recurso de El Yoyas para revisar su caso y ratifica la condena del prófugo. Fayna Bethencourt ha concedido una entrevista a La Razón, donde aseguró que “me enteré por mi padre de que se había rechazado el recurso y me puse a llorar de alegría. Ha sido un alivio, porque se ha vuelto a hacer justicia. Se me saltaron las lágrimas".

Navarro reveló detalles muy íntimos

La grancanaria ha confesado también que tuvo que denunciar a Navarro por subir a redes sociales detalles muy íntimos, de índole sexual. “Imagínate que lo ven mis hijos, o sus compañeros de colegio, y se meten con ellos”, agregó.

Sobre la pareja actual de El Yoyas asegura que “no es consciente de lo peligroso que es, porque dice que es muy bueno. La cuestión es que ellos subieron ese contenido y yo lo denuncié el 14 de julio del año pasado. Y cuatro meses más tarde me llegó un documento del juzgado en el que se expresaba que no existían indicios de delito, y fue un varapalo tremendo. Porque estás completamente desprotegida”.

Fayna ha recibido en más de una ocasión la ubicación de el paradero de El Yoyas desde que está huído de la justicia. “Me van llegando informaciones sobre su actual paradero y se las entrego a las autoridades, pero a mí no me tienen informada de nada. Mis fuentes me aseguran que está en la zona donde su familia tiene alguna propiedad, y que no se va a mover de allí. Se encuentra en la zona de Pineda del Armengol. Y mi miedo es que en el 2027 le prescriben los delitos de maltrato, y si no se le localiza antes se irá de rositas. Sería una vergüenza”, afirma.

Daño a los niños

“Le dan exactamente igual los niños. Ellos sufren mucho por culpa del padre que tienen. Con tal de hacerme daño a mí, arrolla a nuestros hijos”, asegura Fayna que destaca que sus hijos no quieren saber nada de Navarro.

“Es un mentiroso, un cobarde por partida doble, capaz de maltratarme y no entregarse”, concluye.