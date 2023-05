Las altas temperaturas y la estabilidad meteorológica están siendo la tónica habitual en esta primavera. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha registrado el mes de abril más caluroso y seco de la historia, llegando a alcanzar temperaturas más típicas del verano que de esta época del año. Las olas de calor cada vez son más frecuentes e intensas en todo el planeta, una situación que ha puesto en alerta a los expertos y que, según explican, se debe al cambio climático.

Una de las caras más conocidas del tiempo en España es Mario Picazo. El meteorólogo de Eltiempo.es ha analizado estos episodios de altas temperaturas que cada vez se registran en zonas dónde no están acostumbrados a esos niveles. “El nuevo clima que vivimos está generando récords de temperatura bastante superiores a los anteriormente registrados”, explica Picazo. Una situación que ya afecta a millones de personas en todo el mundo.

Mario Picazo se ha hecho eco de un estudio realizado por científicos del Reino Unido y que se ha publicado en la revista Nature. Se trata de un análisis estadístico que estudia el problema de las olas de calor a nivel global. Los resultados son claros: el mundo debe prepararse debidamente al nuevo clima en un futuro. “Los países desarrollados suelen salir más airosos de situaciones de calor extremo”, comenta el meteorólogo.

¿En qué zonas serán más graves las olas de calor?

El estudio ha analizado 136 regiones de todo el planeta y 41 de ellas han experimentado olas de calor con temperaturas “inverosímiles” desde 1956. Según explica Picazo, el 31% de las regiones del planeta ha registrado temperaturas fuera de rango del nivel extremo. Destaca el caso de la ola de calor de Norte América en junio de 2021 dónde se llegó a alcanzar la cifra de 49.6 C en Canadá.

Por otra parte, el experto comenta que “no hay explicación a por qué en concreto han sido estás las regiones más afectadas. Y tampoco hay un patrón que lo determine”. Todo esto hace que sea más difícil anticiparse a los episodios de altas temperaturas, razón por la cuál los países con menos recursos lo tienen más complicado. Tal y como explica Picazo, las consecuencias de las olas de calor “no solo depende de lo que diga un estudio estadístico, también hay que tener en cuenta la variable sociodemográfica y como este preparada para un escenario climático”.

En algunas regiones como Afganistán y Papúa Nueva Guinea destaca por que son zonas poco desarrolladas dónde en estos años no se han registrado temperaturas extremas. Aunque Picazo explica: “El problema es que, debido a que no las han desarrollado, aún no se han adaptado a situaciones que en un futuro serán más extremas”. Esto también se aplica a regios de América Central o el este de Rusia.

Cuanto modificamos los patrones de precipitación en diferentes regiones del planeta va a depender y mucho de cuanto combustible fósil quemamos y que escenarios climáticos generamos. Los haremos más secos, mucho más secos o más lluviosos o muchos más lluvisos. ¿tú donde estarás? pic.twitter.com/0bHCwa2ig7 — Mario Picazo (@picazomario) 4 de mayo de 2023

Se acerca el fenómeno de El Niño

Los expertos llevan semanas alertando de la llegada del fenómeno climático El Niño a España en 2023. Según los datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la probabilidad de que El Niño llegue en estos meses de mayo a julio es del 60%. Una probabilidad que aumenta en los meses de agosto y septiembre hasta el 70-80%.

Este fenómeno climatológico se caracteriza por un aumento en la temperatura del Océano Pacífico tropical, lo que puede provocar sequías, inundaciones y cambios en los patrones climáticos en diferentes regiones del mundo. Las principales consecuencias empezarían a notarse a partir de 2024, aunque se espera que este verano las temperaturas sean extremadamente altas.